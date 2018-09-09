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Артем Дзюба: после чемпионата мира сборную стали уважать

Артем Дзюба: после чемпионата мира сборную стали уважать

Форвард сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, как изменилось отношение к национальной команде после домашнего чемпионата мира:

– Четвертьфинал чемпионата мира – пик современной сборной России. Какие еще у вас есть мечты?

– В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого все, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты.

Чемпионат мира был хорошим опытом для сборной России. Даже сейчас – играли с Турцией, и была определенная уверенность. Раньше была боязнь, а теперь есть уверенность. После чемпионата мира Россию стали уважать на футбольном поле, это круто. С нами многие сборные хотят сыграть, скоро будем играть с Германией. Мы выходим на новый уровень.

– Многих игроков теперь нет в составе. Атмосфера поменялась?

– Но я же остался. На самом деле, ушли легендарные парни. Надеюсь, кто-то еще вернется. Вот Сергей Игнашевич, теперь уже Сергей Николаевич, приехал в сборную, я подумал: опять ты в защиту решил вернуться… А он ответил, что уже тренером стал. В сборной прикольно, атмосфера хорошая, в команде должен оставаться тот дух, который мы почувствовали на чемпионате мира. В сборную России мы приезжаем с одной целью – побеждать, - приводит слова футболист "Р-Спорт".

фото: eurosport.com
Теги: Дзюба Зенит сборная России
Сегодня, 20:19
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6
(1)
№6 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:24) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты больше никому не говори.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: скальп (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Дзюба,ты нас слышишь?!Иди нах))
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:01) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
С нами многие сборные хотят сыграть

В покер или преферанс?? Отскочили от убогих турок...а раздухарился то...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:58) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Тема завязывай, иди тренируйся, а то в Глушакова превратишься
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:49) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
её стали не смотреть..договрняки в опу себе засуньте..
ты ещё сученышь за Жиго ответишь..питераст
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (7)

да писец, за что тебя уважать то? с усатым во главе....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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