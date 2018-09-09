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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артем Дзюба: после чемпионата мира сборную стали уважать
Форвард сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, как изменилось отношение к национальной команде после домашнего чемпионата мира:
– Четвертьфинал чемпионата мира – пик современной сборной России. Какие еще у вас есть мечты?
– В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого все, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты.
Чемпионат мира был хорошим опытом для сборной России. Даже сейчас – играли с Турцией, и была определенная уверенность. Раньше была боязнь, а теперь есть уверенность. После чемпионата мира Россию стали уважать на футбольном поле, это круто. С нами многие сборные хотят сыграть, скоро будем играть с Германией. Мы выходим на новый уровень.
– Многих игроков теперь нет в составе. Атмосфера поменялась?
– Но я же остался. На самом деле, ушли легендарные парни. Надеюсь, кто-то еще вернется. Вот Сергей Игнашевич, теперь уже Сергей Николаевич, приехал в сборную, я подумал: опять ты в защиту решил вернуться… А он ответил, что уже тренером стал. В сборной прикольно, атмосфера хорошая, в команде должен оставаться тот дух, который мы почувствовали на чемпионате мира. В сборную России мы приезжаем с одной целью – побеждать, - приводит слова футболист "Р-Спорт".
фото: eurosport.com
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