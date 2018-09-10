Двое россиян вошли в число 11 лучших игроков первого тура Лиги наций по версии Whoscored

UEFA Nations League B Team of the Round:



? @FAWales steal the show following 4-1 win over Republic of Ireland ???



Full write-up -- https://t.co/BRityJnMc2 pic.twitter.com/O8DX3J9Mqc — WhoScored.com (@WhoScored) September 9, 2018

Аналитический портал Whoscored представил список 11 лучших игроков первого тура Лиги наций дивизиона В.В него вошли два футболиста сборной России - вратарь "Зенита" Андрей Лунев и защитник "Рубина" Федор Кудряшов.Оба игрока приняли участие в победе над командой Турции (2:1). Первый провел всю встречу, второй вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте на Константина Рауша.