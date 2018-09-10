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Двое россиян вошли в число 11 лучших игроков первого тура Лиги наций по версии Whoscored

Аналитический портал Whoscored представил список 11 лучших игроков первого тура Лиги наций дивизиона В.

В него вошли два футболиста сборной России - вратарь "Зенита" Андрей Лунев и защитник "Рубина" Федор Кудряшов.



Оба игрока приняли участие в победе над командой Турции (2:1). Первый провел всю встречу, второй вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте на Константина Рауша.
Теги: Сборная России Лунев Кудряшов
Сегодня, 10:23
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(4)
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Химки»
guns111,
Я? Я учитель русского языка и литературы. А, так кто бы я не был, Кудряшоы был хорош.)и не знаю, как дальше а, пока Черчесов претендует на звание профессора, Доктора наук в тренерском деле.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№7 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:17) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Рубин»
Лунёв хорош! Следующий первый номер сборной.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
сИграл

Цитата: Kytarba
пересмотрЫ

Цитата: Kytarba
сУда

Ты кто?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 10:41) #
  • +2
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Лунев прекрасно играл!заслужил!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:41) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Spartacus1971,
Ясно , что у любителей) так, если запрограммирована в мозгах футболист плохой), то как бы он не сиграл матч он плохой и все)). А, ты пересмотры матч, Кудряшов провёл отличный матч, просто отличный.Не знаю он суда случайно попал или по ошибке, но лично я из полевых игроков именно Кудряшова отметил после игры.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: grossmeister (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Spartacus1971,
на своей позиции.
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:30) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Spartacus1971
Кудряшов?

Очепятка- Смольников )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кудряшов?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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