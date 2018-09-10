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Детская футбольная лига организует турнир под названием "Дзюбиада: Честь имею!"

Детская футбольная лига объявила о проведении соревнований под названием "Дзюбиада: Честь имею!".

Турнир с участием более 100 команд из 56 российских регионов пройдет в Анапе 14–16 сентября.

В ходе соревнований юные футболисты будут бороться за несколько призов: "Дзюбато" – за самый красивый гол, "ДзюБашка" – за умение играть головой, "Дзюбинушка" – за самый сильный и точный удар.

Ещё одна награда достанется победителю конкурса балагуров. Абсолютный чемпион "Дзюбиады" получит титул "Дзюбаха-парень". Призы для участников весёлых и полезных стартов учредил игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба.

Матч ТВ
Сегодня, 10:44
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(7)
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
ак недалеко и к причислению к лику святых. Одумайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

у нас был святой Домингес, а сейчас модны новоделы славяно-веды будет деревянный истукан


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 11:28) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где Дзюба - и где честь.. flushed
Газпром-Медиа уже с ума сходит раскручивая среднего игрочишку нашего футбола..
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№10 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:26) #
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online

Вчера детишки протестовали, сегодня им правильный информационный повод пожалуйста) Неважно чем загаживать прессу, лишь бы там было поменьше правды, дзюба подойдёт
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:24) #
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У кого-то сильно крыша поехала
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№8 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это какой-то особый цинизм. А почему не "Павлик Морозов: Честь имею!"? Тоже достойный пацан.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: nevada007 (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
это уже дибилизм!!! людям самим не противно?
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:15) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Рубин»
Наши чиновники не могут без этого. То отправляют лес валить, то звезду героя дают. А нормальное отношение к людям вообще возможно ???


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:10) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Realist2000,
Ну так они его уже в ранг божества возвели... Буйнопомешанные... Мне иногда кажется, что всё это происходит в какой-то параллельной вселенной... Ужас...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:55) #
  • +5
  •  (9)

Так недалеко и к причислению к лику святых. Одумайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 10:51) #
  • +3
  •  (7)

Дзюбамания накрывает страну))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 10:49) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Какой-то культ личности среднего игрока.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Я фигею. Буратино ещё организуйте!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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