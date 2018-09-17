В Анапе завершился детский турнир "Дзюбиада"

Сегодня в Анапе завершился детский футбольный турнир "Дзюбиада: Честь имею!".В финал вышли 11 игроков, победителей конкурсов, проходивших на футбольном поле. Там ребята демонстрировали умение играть головой, бить точно по воротам и выявляли обладателя самого сильного удара. На сцене им были предложены другие задания – повторить жест Дзюбы после победного гола, отсалютовать взятие ворот своим фирменным трюком, блеснуть знанием биографии кумира и ответить на вопросы типа "почему ты пойдёшь с Артёмом в разведку?".Все участники "Дзюбиады" отмечены Дзюбой сувенирами, а финалисты – ценными призами. Обладатель титула «Дзюбаха-парень», Денис Калиничев из Волгограда, надев специально сшитую, красную чемпионскую рубаху и оседлав такого же цвета самокат, получил главный приз – поездку в гости к форварду сборной России и петербургского "Зенита".