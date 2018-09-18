Дмитрий Назаров: все, снимайте розовые очки. Пора. Другой тренер будет лучше Карреры!

Известный артист театра и кино и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал игру красно-белых под руководством главного тренера Массимо Карреры."Нет игры! Ничего уже нет давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Всё может быть, но Каррере были даны все полномочия! Просто все! Другой тренер будет лучше Карреры, обязательно будет. Кстати, быть лучше Массимо несложно, нужен сильно лучше.Он бы Ханни ещё в ворота поставил! Фланг — это не его место, там должны быть Ташаев или Роша, а Ханни — диспетчер под нападающими. Он не Промес, но, чтоб заткнуть рты критикам, он его поставил налево, вернее, подставил.Я не болельщик Карреры. Я 40 лет болею за "Спартак"! И видел разные повороты, и ещё увижу! Каррера — это ваша икона, не моя! Я на ней лика не вижу!Кто поможет "Спартаку" в этой ситуации? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России", — написал Назаров в своём "инстаграме", отвечая на комментарии.