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Дмитрий Назаров: все, снимайте розовые очки. Пора. Другой тренер будет лучше Карреры!

Известный артист театра и кино и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал игру красно-белых под руководством главного тренера Массимо Карреры.

"Нет игры! Ничего уже нет давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Всё может быть, но Каррере были даны все полномочия! Просто все! Другой тренер будет лучше Карреры, обязательно будет. Кстати, быть лучше Массимо несложно, нужен сильно лучше.

Он бы Ханни ещё в ворота поставил! Фланг — это не его место, там должны быть Ташаев или Роша, а Ханни — диспетчер под нападающими. Он не Промес, но, чтоб заткнуть рты критикам, он его поставил налево, вернее, подставил.

Я не болельщик Карреры. Я 40 лет болею за "Спартак"! И видел разные повороты, и ещё увижу! Каррера — это ваша икона, не моя! Я на ней лика не вижу!

Кто поможет "Спартаку" в этой ситуации? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России", — написал Назаров в своём "инстаграме", отвечая на комментарии.

"Чемпионат.сом"
Теги: Назаров Каррера Спартак
Сегодня, 00:05
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№11 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 00:49) #
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Болеет за:
«Барселона»
Бл*, некоторые "болельщики" совсем епнутые... С*ка, всего лишь первое поражение в РПЛ - а люди уже устраивают панику: "В отставку его! В отставку! Нужен другой тренер!". Вы не настоящие болельщики, вы питары (с).
Люди забывают, что у команды нет ведущих игроков (Селихов, Жиго, Мельгарехо), Промеса продали - и надо перестраивать схему игры в атаке, Кутепова - который на ЧМ набрался опыта, и смотрелся бы всяко лучше Бокетти. А это уже полкоманды. Забывают, что до игры с Ахматом Спартак пропускал чуть ли ни меньше всех в РПЛ, а это значит, что защита выстроена наконец хорошо, а раз защита есть - то и нападение разыграется. Адриано, Зе, Ташаев, Ханни, Зобнин и сюда ещё можно даже Ломовицкого включить - так чем вам не нападение ??


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№10 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Пивовед
МаКар уже и сам принял решение не продлевать контракт, ибо слова о *приятности тренирования Аталанты*(С) действующие тренеры. нацеленные на перспективу, так просто не кидают..

МаКар не потянет Аталанту, понты это всё


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: жася
ЕСЛИ СРЕДИ БОЛЕЛ ПАНИКА ЭТО жопа великому и могучему

Да нет, какая паника, спартаковцам паника не свойственна, они ребята стойкие, мужественные, этого не отнять. А вот бабская истерия, после одного проигранного матча, извольте, во всей непревзойдённой красе!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: жася
ЕСЛИ СРЕДИ БОЛЕЛ ПАНИКА ЭТО жопа великому и могучему


паника?
слова стихообильного актёра в интернетах- это среди болел паника?

да болтЪ вам во всё ваше грызло, бакланы.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зеня не испугался взял Сергея Богдановича молодого также как и ЦСКА Гончаренко вот и посмотрем после 30 тура кто прав а кто ставит ставку на иностранцев
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:24) #
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ЗИДАН???? ))))))) лол пошел бы ты просто наХ, сразу видно "болельщик от бОГА"
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:24) #
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Цитата: жася
ЕСЛИ СРЕДИ БОЛЕЛ ПАНИКА ЭТО жопа великому и могучему


Ну как бы истерика у поросей- это уже классика. Даже мем есть такой, в виде ежегодного календаря. Из года в год , все по кругу.
Карере повезло, что Федун , Будогосский и Симонян организовали Спамтачку чемпионство, а то бы эта бодяга еще в прошлом сезоне началась.

Щас не за горами начнутся стоны про "своего, родного, с духом" тренера. Сейчас под эту волну- Тихонов подойдет как нельзя лучше. А к лету и Тихона ссаными тряпками погонят.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ЕСЛИ СРЕДИ БОЛЕЛ ПАНИКА ЭТО жопа великому и могучему
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это хорошо, что в спартачке началися волнения, славненько, хоть отдохнём от них, посмеиваясь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот прямо сейчас Дешам бросит сборную Франции-чемпиона мира и на первом же кукурузнике прилетит в Тарасовку контракт со спартаком подписывать laughing
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а вот уйдут Карреру по просьбе трудящихся, и как начнёт он в Европах кубки выигрывать...

а впрочем, никто никого не уйдёт до истечения контрактов..
в Ру всех всё устраивает..
и просранная трансферная кампания.
и слова Федуна о том, что продажа Промеса- это наказание за невыход команды в ЛЧ.

МаКар уже и сам принял решение не продлевать контракт, ибо слова о *приятности тренирования Аталанты*(С) действующие тренеры. нацеленные на перспективу, так просто не кидают..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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