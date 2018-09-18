"Авангард" предложил Глушакову и Ещенко работать в SMM клуба

Клуб КХЛ "Авангард" в официальном Твиттере пошутил над инцидентом с участием игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко."Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день, кейс – супер. Если что – приходите к нам в "Авангард" делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё – ждем!" - обратился "Авангард" к футболистам.