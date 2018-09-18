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"Авангард" предложил Глушакову и Ещенко работать в SMM клуба

Клуб КХЛ "Авангард" в официальном Твиттере пошутил над инцидентом с участием игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

"Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день, кейс – супер. Если что – приходите к нам в "Авангард" делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё – ждем!" - обратился "Авангард" к футболистам.
Теги: Авангард Ещенко Глушаков Спартак
Сегодня, 18:39
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№8 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vvsl09
А ЧТО ТЕБЕ ТАК ЖАЛКО-ТО? ТВОЙ ЛОКОМОТИВ НА 10 СТРОЧКЕ И НИ ОДНОЙ СТАТЬИ, А СПАРТАК ПРОИГРАЛ ОДИН МАТЧ В СЕМИ ТУРАХ, ВСЯ ЛЕНТА В НОВОСТЯХ ПРО СПАРТАК. А ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ? НАРОДНАЯ КОМАНДА - НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ. НЕТ РАВНОДУШНЫХ К НАШЕМУ КЛУБУ. ДАЖЕ ТЫ ВОН И ТО ПЕРЕЖИВАЕШЬ ЗА СПАРТАК, ХОТЯ КАЗАЛОСЬ БЫ?


За Спартак не переживаю, мне за чемпионат наш многострадальный обидно, что многие до сих пор слепо верят, в величие так называемой "народной команды", у которой на самом деле величие в прошлом... и где капитаном выбирают человека, который до того говорил, что ненавидит Спартак, а затем рассказывает о любви к нему... и теперь он же в открытую пытается слить своего же тренера... Вы в других клубах - ЦСКА, Зените, Локо или Рубине такую ситуацию можете представить? Эта вакханалия с лайками отнюдь не от неравнодушия к вашему клубу, а от осознания того, что такого дурдома просто нет ни у кого.
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
vvsl09,
Ты не отвлекайся, читай статьи про Спартак.
А то не успеешь все прочитать.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
joy
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
COPati4,
А ЧТО ТЕБЕ ТАК ЖАЛКО-ТО? ТВОЙ ЛОКОМОТИВ НА 10 СТРОЧКЕ И НИ ОДНОЙ СТАТЬИ, А СПАРТАК ПРОИГРАЛ ОДИН МАТЧ В СЕМИ ТУРАХ, ВСЯ ЛЕНТА В НОВОСТЯХ ПРО СПАРТАК. А ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ? НАРОДНАЯ КОМАНДА - НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ. НЕТ РАВНОДУШНЫХ К НАШЕМУ КЛУБУ. ДАЖЕ ТЫ ВОН И ТО ПЕРЕЖИВАЕШЬ ЗА СПАРТАК, ХОТЯ КАЗАЛОСЬ БЫ?
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Spartacus1971,
да, да, хотят, особенно хотят чтобы в их любимых командах была разруха и качели, ну-ну, мы - не мазохисты. bowtie
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: COPati4
Хоть и не болельщик Спартака, но все же жаль красно-белых. Это надо же так себя подставить, что над клубом и его игроками уже смеются все кому не лень


Завидуют,а не смеются,все хотят чтобы такое внимание на их команды были.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: COPati4
то надо же так себя подставить, что над клубом


похер.
раз пробздели с лечением, негожу медлить с ампутацией.
вырезать гниль, до живого мяса, до костей.
пусть больно.
заживёт.
выздоровеет.
понадеяться сейчас на припарки и уговоры - погибнет весь организм.

минусоид лазоревый, ты ещё не понял, что мне покуй на твои минусики ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 18:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Хоть и не болельщик Спартака, но все же жаль красно-белых. Это надо же так себя подставить, что над клубом и его игроками уже смеются все кому не лень
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
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