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Денис Глушаков разводится со своей женой
Адвокат Марина Дубровская сообщила, что к ней обратился полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, который принял решение развестись с супругой - Дарьей. По информации источников в окружении спортсмена, причина раздора между супругами — близкие отношения Дарьи с другим мужчиной, о которых он узнал случайно.
"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис — хороший отец, любит своих детей (у пары растут две дочери — 7-летняя Валерия и 2х-летняя Александра — прим.) Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет", - цитирует Дубровскую Super.
Вместо этого, по словам адвоката, девушка на днях устроила скандал — ворвалась в сауну, где отдыхал Денис и начала снимать его на видео. Видеозапись она начала распространять в интернете, сопровождая все это обвинениями мужа в измене.
"На самом деле, к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе", - сказала Дубровская.
"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис — хороший отец, любит своих детей (у пары растут две дочери — 7-летняя Валерия и 2х-летняя Александра — прим.) Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет", - цитирует Дубровскую Super.
Вместо этого, по словам адвоката, девушка на днях устроила скандал — ворвалась в сауну, где отдыхал Денис и начала снимать его на видео. Видеозапись она начала распространять в интернете, сопровождая все это обвинениями мужа в измене.
"На самом деле, к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе", - сказала Дубровская.
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