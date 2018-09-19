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Денис Глушаков разводится со своей женой

Адвокат Марина Дубровская сообщила, что к ней обратился полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, который принял решение развестись с супругой - Дарьей. По информации источников в окружении спортсмена, причина раздора между супругами — близкие отношения Дарьи с другим мужчиной, о которых он узнал случайно.

"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис — хороший отец, любит своих детей (у пары растут две дочери — 7-летняя Валерия и 2х-летняя Александра — прим.) Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет", - цитирует Дубровскую Super.

Вместо этого, по словам адвоката, девушка на днях устроила скандал — ворвалась в сауну, где отдыхал Денис и начала снимать его на видео. Видеозапись она начала распространять в интернете, сопровождая все это обвинениями мужа в измене.

"На самом деле, к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе", - сказала Дубровская.
Теги: Глушаков Спартак
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№39 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:46) #
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Смолов с Лопыревой развелся.Вот оказывается почему непруха пошла и пенальти хорватам не забил.Родимов развелся с Булановой и поделился с Глушаком после матча в Питере, как это делается.Где новости футбола?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№38 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
К Малахову их на ковер... Он всех на чистую воду выведет


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№37 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 16:42) #
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online

мрази должны страдать
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№36 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
вчера крупно слил локо...кони в лиге сегодня играют...
а все новости про Спартак))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№35 Написал: александр матасов (Сегодня, 16:39) #
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online

Что то ему не прёт в сезоне,жаль пацана,ещё бы поиграл.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№34 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чёрная полоса у парня пошла.
Желаю , чтобы побыстрее закончилась.
Понятно почему ему не до футбола...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№33 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да... печально... сайт превращается в желтую прессу!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№32 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:39) #
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online

Цитата: liasport433
футболисты, тупые все, не понимают что любят их за деньги!

не только футболисты..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№31 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: nofrills
вот тебе и джентельмен года

flushed А при чем здесь это.если жена наставила рога он не перестал быть джельтенменом.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№30 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
другой джентельмен этого года Дзюба сам изменял жене и потом на коленках лазил извинялся !!

Ты чего тут стрелки переводишь? Вчера тоже ты перевел так, что Локо с рельс сошел?


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№29 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 16:36) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нравится, смотрю, иным в бельишке грязном покопаться. Смакуют.
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
№28 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (2)

Всупая в брак, люди подписывают обязательство в будущем честно разделить своё имущество между адвокатами.
© ам. нар. мудр.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№27 Написал: Батька (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: nofrills
вот тебе и джентельмен года

другой джентельмен этого года Дзюба сам изменял жене и потом на коленках лазил извинялся !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№26 Написал: casabl (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (6)

А при чём здесь футбол? А про прыщи на ж..е будет информация?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№25 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот навырезано-->вырезано это здесь? РуФу совсем пожелтел, млять!
Удалите новость, клоуны!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№24 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 16:14) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Но подруга детства в сауне, и он в полотенце без трусов ... конечно смешно )) и Овик там еще сутенер =))

парил ,наверное её....
реально Глушаку пора отдохнуть, может быть в другом городе. в конце концов, трофеи присутствую...


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№23 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
Цитата: сынок
Цитата: Spartacus1971
Мдаа,как в такой ситуации играть нормально.Жена его конечно дура.

жена при чем...она официально сказала что ни она выложила видео
она сказала что развестись хотели тихо...но раз кто то выложил видео...то скрывать отношения нет смысла...


да это он как раз по тихому хотел, только не в ее пользу было вот в баню и ворвалась, что бы на суде преимущество иметь.... и не она а адвокат выложил ее например или любовник.... бля как можно быть таким наивным?

это ни адвокат выложил...также есть другие видео...на этом дискуссию закончим...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№22 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (8)

Черная полоса! В сборную на ЧМ не взяли с женой развод со Спартаком по все видимости то же! Жаль парня по человечески!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№21 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 15:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Мдаа,как в такой ситуации играть нормально.Жена его конечно дура.

жена при чем...она официально сказала что ни она выложила видео
она сказала что развестись хотели тихо...но раз кто то выложил видео...то скрывать отношения нет смысла...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Ну зачем всё это? Футбольный же сайт то.

satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: liasport433 (Сегодня, 15:49) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Spartacus1971
Мдаа,как в такой ситуации играть нормально.Жена его конечно дура.


как раз не дура а как большинство у всех знаменитостей, поживут богато нарожают детей, и валят к настоящей люблю, при этом и алименты большие, и мужик любимый, и дети с тобой.... Она тв*рь, как и все бабы, а футболисты, тупые все, не понимают что любят их за деньги!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№18 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 15:48) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
вот тебе и джентельмен года
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№17 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
поросенок с рогами,аномалия open_mouth а если,честно,то все эти жены спортсменов,актеров,певцов. охотницы за деньгами и про..... это говорю не из личного опыта и не из за зависти,а из СМИ
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№16 Написал: Батька (Сегодня, 15:32) #
  • -2
  •  (6)

Не ну если пол года не живет, изменила то понять конечно можно и провал весной в его игре и сейчас ... проблемы ... куй знает как будет ... пока пусть отдохнет до нового года подумает в дубле ...

Но подруга детства в сауне, и он в полотенце без трусов ... конечно смешно )) и Овик там еще сутенер =))


Сейчас за измену адвокат (тем более такой опытный) девку с двумя детьми с голой жопой оставит ... без хаты, денег и с минимумом алиментов ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№15 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Челси»
Мда...чем дальше в лес.
Только её и не хватало.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№14 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 15:31) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ну и что более тем нет типа когда глушаков ходил пописать
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:24) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ВИКНИКСОР
Кто с компьютером дружен, тому жена не нужен.Не то и не туда ставил.Теперь с Комбаровым в ромашку.

Ерунду не пишите.
Не знаю разводились ли вы с женой, но для любого это стресс.
Поэтому Дениса понять можно, и пожелать хорошей пары.
Потом все наладится, и в жизни и на поле.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№12 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 15:24) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Всё беды из за баб конечно,но и мужики стали хуже баб.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:18) #
  • -6
  •  (8)

Кто с компьютером дружен, тому жена не нужен.Не то и не туда ставил.Теперь с Комбаровым в ромашку.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: romazab romazab (Сегодня, 15:16) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
а не адвакатишко там был с глушаком в сауне? Гонорар отрабатывала.


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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