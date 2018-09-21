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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гаджи Гаджиев: если собрать всех, кому интересен "Анжи", места на стадионе не хватит
Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал ситуацию в клубе и плохую посещаемость.
– Гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов сказал, что ряд сотрудников не приезжает на работу, потому что у них нет денег на проезд. Удастся ли преодолеть эту ситуацию?
– Я не всё знаю о происходящем в клубе, но понятно, что серьёзных изменений не произошло. Если об этом говорит гендиректор, то положение ухудшается. Он много лет в профессиональном футболе, ему удавалось стабилизировать ситуацию в других клубах. Он знает, что это такое. В этой ситуации скрывать ничего не надо. Он говорит не чтобы усугубить проблему, а, наоборот, постараться её решить. Может, что он думает, что это поможет в решение каких-то проблем.
– У вас есть информация, нужен ли Махачкале футбол?
– Нужен сто пудов. Говорят, что на стадион не ходят, но это может быть по разным причинам. Не всегда количество зрителей на трибунах отражает реальный интерес. Это только в странах, где есть культура боления такое есть. Мы же в 90-х потеряли свои традиции, хотя раньше у нас заполнялись стадионы.
Чемпионат мира показал, что люди у нас реально интересуются футболом, их количество было значительное. В этом году посещаемость возросла, но в прошлых падала. Возьмите Пермь – тамошняя посещаемость не показатель интереса к «Амкару». Нужно создавать условия на стадионе, чтобы люди ходили. В Дагестане другие причины. Но если всех интересующихся «Анжи» собрать, то на стадионе места не хватит однозначно.
Народ в Дагестане эмоциональный, болельщик слишком много хочет от команды. Когда были звёзды в «Анжи», был праздник, но праздник не может всё время продолжаться. По крайней мере, в таком клубе, как «Анжи». Сейчас будни, а люди хотят, чтобы всё время был праздник. Но такие изменения неизбежны в жизни. Бывает белая, бывает чёрная. Там масса причин, в них сейчас вдаваться не следует. Сейчас у клуба очень сложная ситуация. И вдаваясь, мы будем кого-то обвинять, а делать сейчас этого нельзя.
Несколько месяцев не платят деньги, но команда не бросает играть. Проиграли «Краснодару» 0:4, но это связано с тем, что они не в состоянии противостоять «Краснодару» на равных, но этого нельзя делать. Об этом тренер сказал. Позитив, что команда в такой ситуации всё-таки занимается своим профессиональным делом, тренируется.
Я работал, когда в «Крыльях» 4-5 месяцев зарплату не платили, управлять командой в такой ситуации сложно. Но никто ведь не пишет в Палату по разрешению споров, это в плюс клубу и команде.
– Гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов сказал, что ряд сотрудников не приезжает на работу, потому что у них нет денег на проезд. Удастся ли преодолеть эту ситуацию?
– Я не всё знаю о происходящем в клубе, но понятно, что серьёзных изменений не произошло. Если об этом говорит гендиректор, то положение ухудшается. Он много лет в профессиональном футболе, ему удавалось стабилизировать ситуацию в других клубах. Он знает, что это такое. В этой ситуации скрывать ничего не надо. Он говорит не чтобы усугубить проблему, а, наоборот, постараться её решить. Может, что он думает, что это поможет в решение каких-то проблем.
– У вас есть информация, нужен ли Махачкале футбол?
– Нужен сто пудов. Говорят, что на стадион не ходят, но это может быть по разным причинам. Не всегда количество зрителей на трибунах отражает реальный интерес. Это только в странах, где есть культура боления такое есть. Мы же в 90-х потеряли свои традиции, хотя раньше у нас заполнялись стадионы.
Чемпионат мира показал, что люди у нас реально интересуются футболом, их количество было значительное. В этом году посещаемость возросла, но в прошлых падала. Возьмите Пермь – тамошняя посещаемость не показатель интереса к «Амкару». Нужно создавать условия на стадионе, чтобы люди ходили. В Дагестане другие причины. Но если всех интересующихся «Анжи» собрать, то на стадионе места не хватит однозначно.
Народ в Дагестане эмоциональный, болельщик слишком много хочет от команды. Когда были звёзды в «Анжи», был праздник, но праздник не может всё время продолжаться. По крайней мере, в таком клубе, как «Анжи». Сейчас будни, а люди хотят, чтобы всё время был праздник. Но такие изменения неизбежны в жизни. Бывает белая, бывает чёрная. Там масса причин, в них сейчас вдаваться не следует. Сейчас у клуба очень сложная ситуация. И вдаваясь, мы будем кого-то обвинять, а делать сейчас этого нельзя.
Несколько месяцев не платят деньги, но команда не бросает играть. Проиграли «Краснодару» 0:4, но это связано с тем, что они не в состоянии противостоять «Краснодару» на равных, но этого нельзя делать. Об этом тренер сказал. Позитив, что команда в такой ситуации всё-таки занимается своим профессиональным делом, тренируется.
Я работал, когда в «Крыльях» 4-5 месяцев зарплату не платили, управлять командой в такой ситуации сложно. Но никто ведь не пишет в Палату по разрешению споров, это в плюс клубу и команде.
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