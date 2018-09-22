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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Футболисты "Анжи" преподнесли сенсацию во втором матче 8-го тура РПЛ
Во втором матче 8-го тура РПЛ была зафиксирована вторая победа "Анжи" в этом сезоне.
Отметим, что Евгений Луценко не забил пенальти на 91 минуте - гостей спас Юрий Дюпин.
Чемпионат России
8-й тур
Динамо – Анжи 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 49 Понсе.
"Динамо" – Шунин, Рыков, Рауш, Хольмен, Шуньич, Жоаозиньо, Тетте, Мигел Кардозу, Соу (Марков, 53), Луценко, Панченко (Черных, 63).
"Анжи" – Дюпин, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Чайковский (Хамдамов, 48), Савичев, Кулик, Гиголаев, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе, Долгов (Удалый, 70).
Предупреждения: Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88).
Незабитый пенальти: Луценко (90+1)
Отметим, что Евгений Луценко не забил пенальти на 91 минуте - гостей спас Юрий Дюпин.
Чемпионат России
8-й тур
Динамо – Анжи 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 49 Понсе.
"Динамо" – Шунин, Рыков, Рауш, Хольмен, Шуньич, Жоаозиньо, Тетте, Мигел Кардозу, Соу (Марков, 53), Луценко, Панченко (Черных, 63).
"Анжи" – Дюпин, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Чайковский (Хамдамов, 48), Савичев, Кулик, Гиголаев, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе, Долгов (Удалый, 70).
Предупреждения: Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88).
Незабитый пенальти: Луценко (90+1)
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