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Футболисты "Анжи" преподнесли сенсацию во втором матче 8-го тура РПЛ

Во втором матче 8-го тура РПЛ была зафиксирована вторая победа "Анжи" в этом сезоне.

Отметим, что Евгений Луценко не забил пенальти на 91 минуте - гостей спас Юрий Дюпин.

Чемпионат России

8-й тур

Динамо – Анжи 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 49 Понсе.

"Динамо" – Шунин, Рыков, Рауш, Хольмен, Шуньич, Жоаозиньо, Тетте, Мигел Кардозу, Соу (Марков, 53), Луценко, Панченко (Черных, 63).

"Анжи" – Дюпин, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Чайковский (Хамдамов, 48), Савичев, Кулик, Гиголаев, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе, Долгов (Удалый, 70).

Предупреждения: Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88).

Незабитый пенальти: Луценко (90+1)
Теги: Анжи Динамо
Сегодня, 15:55
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№31 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Обоих бы в пердив...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№30 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 17:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Босх,
Чегтовски гениальные стихи!
Не пгобовал печататься? flushed
Попгогуй!
***
" НЕИСЧЕГПАЕМО, чегтовски богата наша Гусская земля нагодными бгиллиантами!"
***
Попгобуй их покласть на музыку хогошему композитогу.
Пгекгасная песня,как гимн Госсийскому фУТБОЛУ, годилась бы!


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№29 Написал: Phil Москва (Сегодня, 17:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Столько какашек повылезало - бомжи, свиньи, и даже ростовские колхозники smiley . .

Бриг,
В том-то и дело, что никакой игры Динамо сегодня не показало вообще . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№28 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:56) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: madhate
мусарню в фнл!


Я бы выразился корректнее!
Клубы ФНЛ должны иметь возможность посещать СТОЛИЦУ Империи!
И для этого надо Динамо отправить в ФНЛ.Навсегда.

Это дело государственное! Государственный подход!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№27 Написал: Phil Москва (Сегодня, 16:43) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Пивовед,
Кто бы говорил. От ахмеда отошли уже что ли ?
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№26 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 16:39) #
  • +1
  •  (7)

мусарню в фнл!
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№25 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Прочувствовала Тина,чтобы больше людей увидели ,что такое недооценка соперника, поставив на Матч этот поединок.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№24 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
ле суис Анжи!
сегодня мы все анжуйцы!

На дне вонючего океана..
обитает фекальная Динама
нету больше Голодца..
ламца дрица обцаца!


дядя Степа, дедПихто..
не поможет им никто..
всралось всратое Динамо
Им капец, мы скажем прямо..




--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№23 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Анжи с победой.
Ибо некуй проносить на чужие стадионы могилки, по вселенскому закону, зло всегда возвращается.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№22 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Молодчаги АНЖИ !!!!! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№21 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:21) #
  • +4
  •  (4)
online

Анжи с выездной победой!
Динамо такое непонятное...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№20 Написал: bosov7 Москва (Сегодня, 16:20) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Наказаны за высокомерие.
Регистрация: 21.01.2006 [жалоба]
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:17) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
а вот ибо некуй...гробы млять confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№18 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Придется над плитой плакать сегодня авторам по родной команде.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№17 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Нижданчик


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№16 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 16:14) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Поимели мусоров ))) Аукнулась могилка на стадионе Торпедо.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№15 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гол Анжи забил хороший. Быстрый и лаконичный. Дюпин команду спасал не раз. Его победа.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:11) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Анжи с Победой! Воротчик в порядке! Спартак смог их победить, удалив двух!!! игроков


вот когда в матче Спартака удалят трёх игрочилл соперника, вот тогда мы только повторим ВАШ рекорд.

что, бакланьё штопаное со своими мстительными минусиками ?
ЭТА правда вам глаза не режет- она у вас их выковыривает накуй.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:10) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
зато придурки могильную плиту торпедовцам поставили.жрите.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Анжи с Победой! Воротчик в порядке! Спартак смог их победить, удалив двух!!! игроков smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
А по игре: Динамо, лавировало, лавировало,но да не вылавировало...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:06) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Торпедовцы, вы уже вырыли могилку Динаме?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Phil Москва (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Это что, акция " живи Анжи" от московского Динамо ? Тьфу, йоптэ . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Самая прогрессирующая команда,Генич говорил?Прогресс на лицо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 16:00) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
кого надо точно сливать в пердив ...дину с енисеем..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 16:00) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А Хохлова вроде не было на скамейке?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Терек»
Даже Анжи может унизить днище на их поле, а унылая дрезина гоняет с ними ничейки.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:58) #
  • +8
  •  (8)
online

Да уж. "Анжи" оттолкнулся от дна.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
во говнища намесили
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: Ville СПб (Сегодня, 15:57) #
  • +4
  •  (4)

satisfied satisfied satisfied


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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