Футболисты "Анжи" преподнесли сенсацию во втором матче 8-го тура РПЛ

Во втором матче 8-го тура РПЛ была зафиксирована вторая победа "Анжи" в этом сезоне.Отметим, что Евгений Луценко не забил пенальти на 91 минуте - гостей спас Юрий Дюпин.0:1 – 49 Понсе.– Шунин, Рыков, Рауш, Хольмен, Шуньич, Жоаозиньо, Тетте, Мигел Кардозу, Соу (Марков, 53), Луценко, Панченко (Черных, 63).– Дюпин, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Чайковский (Хамдамов, 48), Савичев, Кулик, Гиголаев, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе, Долгов (Удалый, 70).Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88).Луценко (90+1)