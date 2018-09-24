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Алексей Миллер: сегодня "Зенит" является самым титулованным клубом России

Председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер на мероприятии, приуроченном к 50-летнему юбилею футбольной школы "Зенита", рассказал о заслугах Академии клуба.

"Сегодня знаменательная дата – 50 лет со дня основания школы "Смена". Ее основатель – Дмитрий Николаевич Бесов, невероятный энтузиаст. Наша школа воспитала более тысячи профессиональных футболистов. Уважаемые ветераны, спасибо за ваш вклад в развитие городского футбола и низкий вам поклон! Школа воспитала много звезд советского и российского футбола. Игроков, которые в 1984 году выиграли для Ленинграда звание чемпиона страны. Футболистов, которые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Школа воспитала игроков для сборной, которые в 2008 году добрались до полуфинала чемпионата Европы. Сегодня "Зенит" является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в Академии. Почти две трети тренеров – воспитанники Академии и бывшие игроки "Зенита". Благодаря этому сохраняется преемственность. У Академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны. Желаю воспитывать новых чемпионов, чтобы ими гордились Санкт-Петербург и Россия. Академия, новых тебе успехов и побед! "Зенит" – чемпион!", - цитирует Миллера "Спорт-Экспресс".
Теги: Миллер Зенит
Сегодня, 18:24
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№31 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:01) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот любят в руководстве Зенита пафоса в глаза бросить... И наш Геркус тем же страдает... Почему-то в ведущих клубах Европы так много от президентов клубов нет болтовни, только у нас в стране любят языком поворочать вместо реальных дел!
По факту Миллер наверное в силу иностранных корней не совсем понимает различие в словах "успешный" и "титулованный". Зенит самый успешный это да, т.к. единственный в стране обладатель и Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, а вот насчет титулованный он загнул. Хз кто у нас даже самый титулованный, т.к. лень лезть копаться, но явно не Зенит. Благо хоть наш Геркус еще не ляпнул про самого титулованного...

Blessing,
С каких это пор председатель ПАО занимается государственными делами? Разве что доит государство)))
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№30 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
мы Зенит, а вы - гавно!

Зачем же так своему покровителю? Обидится и отлучит вас от газа...
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№29 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 19:58) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болото вперёд.
Это ваш день.


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
№28 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Все верно сказал.А свиньи от зависти говном тут исходятся.Зенит выиграл как Кубок УЕФА,так и Суперкубок УЕФА.Кто еще может похвастать этим?Только мы,т.к кубок УЕФА выиграли за три года до них и все.
Но как же с этим могут согласиться жалкие ,,покорители" Легий,Санкт-Галенов и прочих АЕКов? joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№27 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:46) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Все верно. Ну если спортаг считает copa de sol кубком, то тогда Зенит не самый титулованный!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№26 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 19:42) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Во понесло лимиту )


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№25 Написал: zloy (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
питерская компетентность во всем)))
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№24 Написал: Amirovich (Сегодня, 19:33) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
да-да.и 15 млн болельщиков есть,и билеты не раздаете бесплатно.

***ый шизофреник ю хорош завидовать =) сьешь пилюлю и иди спать .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:32) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Алексей Борисович, за ваши добрые слова, и личную заслугу. в становлении великого Зенита, что вы, человек занятой государственными делами, находите время помогать нашему клубу! И особенно дорогого стоит то, что эти слова звучат из ваших уст, а не российских футбольных экспертов и обозревателей, повсеместно и постоянно отдающие дань должного вкладу Зенита в наш футбол, поднявший его до невиданных ранее высот! Они уже надоели и приелись, а Вы, из скромности, делаете это редко, а болельщик и страна хочет больше, поэтому для нас очень важны ваши поздравления. Спасибо!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:30) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sever8689
Мюллер ты чего накурился..
Газа веселящего .


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№21 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: tiki
в плане воспитанных чемпионов? то пожалуйста список этих игроков.

C точки зрения выигранных говночашек он прав (и, заметте, Миллеру плевать на мнение спартачей и ослов). Список: Аршавин, Денисов, В. Малафеев, В. Радимов, А. Ионов. В суперкубке УЕФА чуть меньше сменовцев.

Цитата: Lord_Vik
пусть посчитают звездочки на своих майках

Спартак играл в ЛЧ, теперь в ЛЕ. Много звездочек насчитал?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№20 Написал: Rasmuz (Сегодня, 19:16) #
  • +2
  •  (16)

Зенит сейчас уже не клуб, а национальный проект по сумме освоенных средств.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№19 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 19:14) #
  • +9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но сегодня в составе ниодного своего воспитанника, а лучший игрок команды воспитаник Спартака))) ну ничего пока вы на первом месте можно и по.. здеть, а потом опять 5- ое место
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№18 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:13) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Миллер умеет насмешить публику joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№17 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 19:05) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Мюллер ты чего накурился..
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:00) #
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
да-да.и 15 млн болельщиков есть,и билеты не раздаете бесплатно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 18:58) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
Самый титулованный и самый популярный... но только в Питере smile

Вы не правы: и не только в Питере, но и в Ленинградской области...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№14 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:52) #
  • +7
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Самый титулованный и самый популярный... но только в Питере smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№13 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:50) #
  • +3
  •  (11)

Прошу прощения, поясните пожалуйста, а "Зенит-2" - это отличники или двоечники из "Смены"?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:48) #
  • +5
  •  (17)

Это как в известном фильме! "И тут Остапа понесло"! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:47) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Сиплый - старый совсем стал..


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:44) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:36) #
  • -12
  •  (28)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
А в остальном - пусть посчитают звездочки на своих майках. Когда будет 4 - поговорим.

Когда у вас будет хотя бы один еврокубок, не говоря уж о двух, тогда поговорим blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:34) #
  • -26
  •  (38)
online
Болеет за:
«Зенит»
мы Зенит, а вы - гавно!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
  • -10
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Ой, да для словца он это сказал, для эффекта!
Уж придрались..
Вот 3 дегенерата, которые заминусили - отпишитесь с причинами, по которым вы поставили минус)) Даже интересно, кто эти неадекваты)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:30) #
  • +11
  •  (31)
Болеет за:
«Спартак»
Среди питерских команд да.
Тут не поспоришь confused
А в остальном - пусть посчитают звездочки на своих майках. Когда будет 4 - поговорим. confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:29) #
  • +19
  •  (29)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сегодня "Зенит" является самым титулованным клубом России

в плане воспитанных чемпионов? то пожалуйста список этих игроков.
у Спартака вряд ли меньше
да и у нас были свои воспитанники все таки
если в плане клуба - то тут точно заблуждение


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 18:28) #
  • +5
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
РОДИНА ждет героев , ..... Она рожает ДУРАКОВ scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 18:28) #
  • +7
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
а так, красиво набросил


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 18:27) #
  • +11
  •  (25)

в Питере да, самый титулованный
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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