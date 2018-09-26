Новости партнеров

Второй состав "Зенита" разгромил клуб ПФЛ. А кто-то сомневался?

Второй состав "Зенита" разгромил клуб ПФЛ. А кто-то сомневался?Команда Семака забила 4 безответных гола в ворота "Волгаря" и уверенно прошла в следующую стадию кубка России. Rusfootball.info рассказывает о том, как "Зенит" совсем не заметил отсутствия лидеров, и о том, как Астрахань встретила лучший на данный момент клуб Премьер-Лиги.








На матч 1/16 финала кубка России питерский клуб приехал сразу без шести игроков основы. Лунев, Иванович, Кузяев, Паредес, Дриусси и Дзюба по разным причинам остались в Санкт-Петербурге. Вместо них Семак выпустил футболистов, которые получали меньше игровой практики. С учетом уровня сегодняшнего соперника такой ход изначально выглядел вполне оправданным, а самоотдача, желание и настрой тех, кто вышел на поле, лишь окончательно в этом убедили.

Но давайте для начала все-таки поговорим о "Волгаре". Не лишним будет вспомнить, что в прошлом сезоне "астраханцы" хорошо играли в ФНЛ и заняли комфортное место в середине таблицы. Но из-за финансового состояния и смены вектора развития было принято решение добровольно покинуть первый дивизион и заявиться в ПФЛ. Возможно, не совсем правильно считать "Волгарь" полноценным клубом второго дивизиона, но фактически именно таким он на данный момент и является.

Анюков забил за "Зенит" впервые с 2012-го года

Разница в классе между двумя командами стала видна буквально сразу после стартового свистка. "Зенит" выглядел увереннее, спокойнее и мастеровитее своего соперника. Быстрый гол не заставил себя долго ждать. После грубейшей ошибки, вызванной несогласованностью в действиях центральных защитников хозяев, Анюков получил мяч внутри штрафной и проткнул его мимо выбежавшего ему навстречу вратаря. Любопытно, что подобные трюки - с проникновением по центру - гости проводили неоднократно. Отличный шанс еще раз наказать "астраханцев" был у Заболотного, но здесь уже Саганович был на высоте.


Но не только через центр разгоняли свои атаки "зенитовцы". Хорошо у них работали и фланги. Анюков, как вы уже знаете, отметился голом. Чернов же записал на свой счет голевую передачу. Незадолго до перерыва он резво пробежался по левому краю и выдал безупречную передачу на Мака, не имевшего права промахнуться в сложившейся ситуации. Интересно, что это ускорение Чернова случилось в тот момент, когда всем начало думаться, что "Зенит" успокоился и не думает всерьез о том, чтобы забить второй. Впрочем, в этом тоже проявление класса - команда встрепенулась ровно тогда, когда это было необходимо, и этого хватило для того, чтобы увеличить преимущество.

"Волгарь" был неплох только в первые 10 минут второго тайма

Да и признаться - "Волгарь" не заставлял гостей из Санкт-Петербурга напрягаться. В первом тайме, например, хозяева не нанесли по воротам Кержакова ни одного удара и не провели ни одной сколь-нибудь острой атаки. Во второй половине встречи они немного осмелели, выдав бодрое начало и даже однажды пробив, но "Зенит" быстро поставил их на место. Свое слово сказал Заболотный, ловко поймавший отскок от защитника после удара Мака и не менее ловко отправивший мяч в пустой угол.


В этом месте как не вспомнить, что история нападающего "питерцев" имеет астраханский след. В 2010-м году Заболотный сыграл 16 матчей за "Волгарь", отметившись 6-ю забитыми мячами. Сегодня он напомнил местной публике о своих бомбардирских качествах. Помимо Антона, в связях с соперником был замечен и Кержаков. Михаил выступал в Астрахани на год раньше Заболотного и провел практически столько же игр - 17.

В заголовке сегодняшний вариант состава "Зенита" назван вторым, поскольку он не является основным. Но нынешняя обойма игроков питерского клуба позволяет и запасным быть весьма именитыми. Взять хотя бы Маркизио, который продолжает осваиваться в новой команде. Сегодня он оказался в старте и наверняка убедил Семака в том, что аналогичный выбор можно делать и в других встречах. По крайней мере, по физическим кондициям, по работе с мячом, по отборам и по старанию к итальянцу не может быть никаких вопросов.

"Зенит" не смог собрать в Астрахани аншлаг

Странно, но посмотреть на мастеров такого уровня в Астрахани пришло не так много людей. В начале матча на стадионе было откровенно мало болельщиков. Ближе к перерыву их количество увеличилось, но пустые места все равно бросались в глаза. На посещаемость наверняка повлияли сильный ветер и дождь, а также рабочий день и пробки на дорогах, но все равно хочется спросить астраханцев - если не на "Зенит" забивать трибуны под завязку, то когда?


Кстати говоря, продолжая речь об антураже, можно отметить одну необычную деталь. На рекламных щитах, расположенных вдоль поля в Астрахани, была, простите за тавтологию, реклама лично губернатора Астраханской области. Видеть напоминания о том, что в числе спонсоров у разных клубов есть правительство региона или администрация, приходилось и приходится достаточно часто. А вот чтобы конкретно главу - с фамилией, с именем, с отчеством - такое, признаться, мною было увидено впервые. Но, как бы то ни было, главное все-таки, чтобы был человек или люди, которые будут держать команда на плаву.

"Зенит" уверенно победил, но разве кто-то в этом сомневался?

Да, "Волгарь" в своем нынешнем состоянии оказался не способен дать бой "Зениту". Да, кроме 10-15 минут в начале второго тайма, ему нечего занести себе в актив. Но, во-первых, "астраханцы" заслуживают похвалы хотя бы за то, что они дошли до стадии 1/16 финала. Напомню, что свой путь они начали еще в 1/128. А во-вторых, они неплохо выступают в первенстве ПФЛ и выполняют одну из своих главных задач на данный момент - растят местных молодых футболистов. Победы в матче с "питерцами", прямо скажем, от "Волгаря" никто и не ждал.

А "Зенит", меж тем, добившись преимущества в три мяча, смог решить свои локальные задачи. Так, например, Семак получил возможность проверить в боевых условиях возвращающихся после травм Кокорина и Мамману. Эммануэль сыграл 20 с небольшим минут, успев отметиться желтой карточкой за грубую игру. Александр провел на поле чуточку больше времени и оказался для своей команды чуть более полезным. В самом конце матча он оформил четвертый гол в ворота "Волгаря". Кокорин впервые забил после возвращения, что, будем надеяться, поможет ему быстрее набрать форму и обрести уверенность в себе.

Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Зенит Волгарь
Сегодня, 20:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(5)
№8 Написал: на и мудрейший север (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (0)
online

о да
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Радует выход Маманны, Кокорина...Маркизио интересно, что еще он умеет, Чернов красавец, по Эрнани ...много потерь, жаль,..под напом места заняты...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№6 Написал: nevada007 (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Пивовед
Волгарь Газпром- Зенит Газпром
неа.
сомневающихся нету.

Зенит-команда 1-й лиги:4:0.
Сраптак-команда 2-й лиги пока 1-0.
Как говорится почувствуйте разницу.

если у вас второй состав - это скамейка,то у нас второй состав - это СПАРТАК-2... плюс игра не на поле, а на кочках!... уепись, сцука!

и на будущее: Волгарь, как и Черноморец, играет в ПФЛ)))) дибилы!)
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (2)
online

Так Маркизио это второй состав? Весь матч отыграл...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:25) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Пивовед
Волгарь Газпром- Зенит Газпром
неа.
сомневающихся нету.

Зенит-команда 1-й лиги:4:0.
Сраптак-команда 2-й лиги пока 1-0.
Как говорится почувствуйте разницу.

ну, ты ещё и невнимательный.

волгарь пинает мячик во втордиве.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Волгарь Газпром- Зенит Газпром
неа.
сомневающихся нету.

Зенит-команда 1-й лиги:4:0.
Сраптак-команда 2-й лиги пока 1-0.
Как говорится почувствуйте разницу.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:20) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Волгарь Газпром- Зенит Газпром
неа.
сомневающихся нету.

я того же мнения confused сцуко договорняк голимый


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:14) #
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Волгарь Газпром- Зенит Газпром
неа.
сомневающихся нету.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.