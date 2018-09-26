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Второй состав "Зенита" разгромил клуб ПФЛ. А кто-то сомневался?
Команда Семака забила 4 безответных гола в ворота "Волгаря" и уверенно прошла в следующую стадию кубка России. Rusfootball.info рассказывает о том, как "Зенит" совсем не заметил отсутствия лидеров, и о том, как Астрахань встретила лучший на данный момент клуб Премьер-Лиги.
На матч 1/16 финала кубка России питерский клуб приехал сразу без шести игроков основы. Лунев, Иванович, Кузяев, Паредес, Дриусси и Дзюба по разным причинам остались в Санкт-Петербурге. Вместо них Семак выпустил футболистов, которые получали меньше игровой практики. С учетом уровня сегодняшнего соперника такой ход изначально выглядел вполне оправданным, а самоотдача, желание и настрой тех, кто вышел на поле, лишь окончательно в этом убедили.
Но давайте для начала все-таки поговорим о "Волгаре". Не лишним будет вспомнить, что в прошлом сезоне "астраханцы" хорошо играли в ФНЛ и заняли комфортное место в середине таблицы. Но из-за финансового состояния и смены вектора развития было принято решение добровольно покинуть первый дивизион и заявиться в ПФЛ. Возможно, не совсем правильно считать "Волгарь" полноценным клубом второго дивизиона, но фактически именно таким он на данный момент и является.
Разница в классе между двумя командами стала видна буквально сразу после стартового свистка. "Зенит" выглядел увереннее, спокойнее и мастеровитее своего соперника. Быстрый гол не заставил себя долго ждать. После грубейшей ошибки, вызванной несогласованностью в действиях центральных защитников хозяев, Анюков получил мяч внутри штрафной и проткнул его мимо выбежавшего ему навстречу вратаря. Любопытно, что подобные трюки - с проникновением по центру - гости проводили неоднократно. Отличный шанс еще раз наказать "астраханцев" был у Заболотного, но здесь уже Саганович был на высоте.
Но не только через центр разгоняли свои атаки "зенитовцы". Хорошо у них работали и фланги. Анюков, как вы уже знаете, отметился голом. Чернов же записал на свой счет голевую передачу. Незадолго до перерыва он резво пробежался по левому краю и выдал безупречную передачу на Мака, не имевшего права промахнуться в сложившейся ситуации. Интересно, что это ускорение Чернова случилось в тот момент, когда всем начало думаться, что "Зенит" успокоился и не думает всерьез о том, чтобы забить второй. Впрочем, в этом тоже проявление класса - команда встрепенулась ровно тогда, когда это было необходимо, и этого хватило для того, чтобы увеличить преимущество.
Да и признаться - "Волгарь" не заставлял гостей из Санкт-Петербурга напрягаться. В первом тайме, например, хозяева не нанесли по воротам Кержакова ни одного удара и не провели ни одной сколь-нибудь острой атаки. Во второй половине встречи они немного осмелели, выдав бодрое начало и даже однажды пробив, но "Зенит" быстро поставил их на место. Свое слово сказал Заболотный, ловко поймавший отскок от защитника после удара Мака и не менее ловко отправивший мяч в пустой угол.
В этом месте как не вспомнить, что история нападающего "питерцев" имеет астраханский след. В 2010-м году Заболотный сыграл 16 матчей за "Волгарь", отметившись 6-ю забитыми мячами. Сегодня он напомнил местной публике о своих бомбардирских качествах. Помимо Антона, в связях с соперником был замечен и Кержаков. Михаил выступал в Астрахани на год раньше Заболотного и провел практически столько же игр - 17.
В заголовке сегодняшний вариант состава "Зенита" назван вторым, поскольку он не является основным. Но нынешняя обойма игроков питерского клуба позволяет и запасным быть весьма именитыми. Взять хотя бы Маркизио, который продолжает осваиваться в новой команде. Сегодня он оказался в старте и наверняка убедил Семака в том, что аналогичный выбор можно делать и в других встречах. По крайней мере, по физическим кондициям, по работе с мячом, по отборам и по старанию к итальянцу не может быть никаких вопросов.
Странно, но посмотреть на мастеров такого уровня в Астрахани пришло не так много людей. В начале матча на стадионе было откровенно мало болельщиков. Ближе к перерыву их количество увеличилось, но пустые места все равно бросались в глаза. На посещаемость наверняка повлияли сильный ветер и дождь, а также рабочий день и пробки на дорогах, но все равно хочется спросить астраханцев - если не на "Зенит" забивать трибуны под завязку, то когда?
Кстати говоря, продолжая речь об антураже, можно отметить одну необычную деталь. На рекламных щитах, расположенных вдоль поля в Астрахани, была, простите за тавтологию, реклама лично губернатора Астраханской области. Видеть напоминания о том, что в числе спонсоров у разных клубов есть правительство региона или администрация, приходилось и приходится достаточно часто. А вот чтобы конкретно главу - с фамилией, с именем, с отчеством - такое, признаться, мною было увидено впервые. Но, как бы то ни было, главное все-таки, чтобы был человек или люди, которые будут держать команда на плаву.
Да, "Волгарь" в своем нынешнем состоянии оказался не способен дать бой "Зениту". Да, кроме 10-15 минут в начале второго тайма, ему нечего занести себе в актив. Но, во-первых, "астраханцы" заслуживают похвалы хотя бы за то, что они дошли до стадии 1/16 финала. Напомню, что свой путь они начали еще в 1/128. А во-вторых, они неплохо выступают в первенстве ПФЛ и выполняют одну из своих главных задач на данный момент - растят местных молодых футболистов. Победы в матче с "питерцами", прямо скажем, от "Волгаря" никто и не ждал.
А "Зенит", меж тем, добившись преимущества в три мяча, смог решить свои локальные задачи. Так, например, Семак получил возможность проверить в боевых условиях возвращающихся после травм Кокорина и Мамману. Эммануэль сыграл 20 с небольшим минут, успев отметиться желтой карточкой за грубую игру. Александр провел на поле чуточку больше времени и оказался для своей команды чуть более полезным. В самом конце матча он оформил четвертый гол в ворота "Волгаря". Кокорин впервые забил после возвращения, что, будем надеяться, поможет ему быстрее набрать форму и обрести уверенность в себе.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
На матч 1/16 финала кубка России питерский клуб приехал сразу без шести игроков основы. Лунев, Иванович, Кузяев, Паредес, Дриусси и Дзюба по разным причинам остались в Санкт-Петербурге. Вместо них Семак выпустил футболистов, которые получали меньше игровой практики. С учетом уровня сегодняшнего соперника такой ход изначально выглядел вполне оправданным, а самоотдача, желание и настрой тех, кто вышел на поле, лишь окончательно в этом убедили.
Но давайте для начала все-таки поговорим о "Волгаре". Не лишним будет вспомнить, что в прошлом сезоне "астраханцы" хорошо играли в ФНЛ и заняли комфортное место в середине таблицы. Но из-за финансового состояния и смены вектора развития было принято решение добровольно покинуть первый дивизион и заявиться в ПФЛ. Возможно, не совсем правильно считать "Волгарь" полноценным клубом второго дивизиона, но фактически именно таким он на данный момент и является.
Анюков забил за "Зенит" впервые с 2012-го года
Разница в классе между двумя командами стала видна буквально сразу после стартового свистка. "Зенит" выглядел увереннее, спокойнее и мастеровитее своего соперника. Быстрый гол не заставил себя долго ждать. После грубейшей ошибки, вызванной несогласованностью в действиях центральных защитников хозяев, Анюков получил мяч внутри штрафной и проткнул его мимо выбежавшего ему навстречу вратаря. Любопытно, что подобные трюки - с проникновением по центру - гости проводили неоднократно. Отличный шанс еще раз наказать "астраханцев" был у Заболотного, но здесь уже Саганович был на высоте.
А вот, как забивал Александр Анюков!#ВолгарьЗенит pic.twitter.com/8qBkYxtX5C— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 26, 2018
Но не только через центр разгоняли свои атаки "зенитовцы". Хорошо у них работали и фланги. Анюков, как вы уже знаете, отметился голом. Чернов же записал на свой счет голевую передачу. Незадолго до перерыва он резво пробежался по левому краю и выдал безупречную передачу на Мака, не имевшего права промахнуться в сложившейся ситуации. Интересно, что это ускорение Чернова случилось в тот момент, когда всем начало думаться, что "Зенит" успокоился и не думает всерьез о том, чтобы забить второй. Впрочем, в этом тоже проявление класса - команда встрепенулась ровно тогда, когда это было необходимо, и этого хватило для того, чтобы увеличить преимущество.
"Волгарь" был неплох только в первые 10 минут второго тайма
Да и признаться - "Волгарь" не заставлял гостей из Санкт-Петербурга напрягаться. В первом тайме, например, хозяева не нанесли по воротам Кержакова ни одного удара и не провели ни одной сколь-нибудь острой атаки. Во второй половине встречи они немного осмелели, выдав бодрое начало и даже однажды пробив, но "Зенит" быстро поставил их на место. Свое слово сказал Заболотный, ловко поймавший отскок от защитника после удара Мака и не менее ловко отправивший мяч в пустой угол.
Гол Антона Заболотного!#ВолгарьЗенит pic.twitter.com/K2uOr5FEmh— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 26, 2018
В этом месте как не вспомнить, что история нападающего "питерцев" имеет астраханский след. В 2010-м году Заболотный сыграл 16 матчей за "Волгарь", отметившись 6-ю забитыми мячами. Сегодня он напомнил местной публике о своих бомбардирских качествах. Помимо Антона, в связях с соперником был замечен и Кержаков. Михаил выступал в Астрахани на год раньше Заболотного и провел практически столько же игр - 17.
В заголовке сегодняшний вариант состава "Зенита" назван вторым, поскольку он не является основным. Но нынешняя обойма игроков питерского клуба позволяет и запасным быть весьма именитыми. Взять хотя бы Маркизио, который продолжает осваиваться в новой команде. Сегодня он оказался в старте и наверняка убедил Семака в том, что аналогичный выбор можно делать и в других встречах. По крайней мере, по физическим кондициям, по работе с мячом, по отборам и по старанию к итальянцу не может быть никаких вопросов.
"Зенит" не смог собрать в Астрахани аншлаг
Странно, но посмотреть на мастеров такого уровня в Астрахани пришло не так много людей. В начале матча на стадионе было откровенно мало болельщиков. Ближе к перерыву их количество увеличилось, но пустые места все равно бросались в глаза. На посещаемость наверняка повлияли сильный ветер и дождь, а также рабочий день и пробки на дорогах, но все равно хочется спросить астраханцев - если не на "Зенит" забивать трибуны под завязку, то когда?
В Астрахани на приезд самого популярного клуба России собрали аншлаг. pic.twitter.com/2x4ah7FSDj— #ВГИК (@vgikofficial) September 26, 2018
Кстати говоря, продолжая речь об антураже, можно отметить одну необычную деталь. На рекламных щитах, расположенных вдоль поля в Астрахани, была, простите за тавтологию, реклама лично губернатора Астраханской области. Видеть напоминания о том, что в числе спонсоров у разных клубов есть правительство региона или администрация, приходилось и приходится достаточно часто. А вот чтобы конкретно главу - с фамилией, с именем, с отчеством - такое, признаться, мною было увидено впервые. Но, как бы то ни было, главное все-таки, чтобы был человек или люди, которые будут держать команда на плаву.
"Зенит" уверенно победил, но разве кто-то в этом сомневался?
Да, "Волгарь" в своем нынешнем состоянии оказался не способен дать бой "Зениту". Да, кроме 10-15 минут в начале второго тайма, ему нечего занести себе в актив. Но, во-первых, "астраханцы" заслуживают похвалы хотя бы за то, что они дошли до стадии 1/16 финала. Напомню, что свой путь они начали еще в 1/128. А во-вторых, они неплохо выступают в первенстве ПФЛ и выполняют одну из своих главных задач на данный момент - растят местных молодых футболистов. Победы в матче с "питерцами", прямо скажем, от "Волгаря" никто и не ждал.
А "Зенит", меж тем, добившись преимущества в три мяча, смог решить свои локальные задачи. Так, например, Семак получил возможность проверить в боевых условиях возвращающихся после травм Кокорина и Мамману. Эммануэль сыграл 20 с небольшим минут, успев отметиться желтой карточкой за грубую игру. Александр провел на поле чуточку больше времени и оказался для своей команды чуть более полезным. В самом конце матча он оформил четвертый гол в ворота "Волгаря". Кокорин впервые забил после возвращения, что, будем надеяться, поможет ему быстрее набрать форму и обрести уверенность в себе.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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