Второй состав "Зенита" разгромил клуб ПФЛ. А кто-то сомневался?

Анюков забил за "Зенит" впервые с 2012-го года

"Волгарь" был неплох только в первые 10 минут второго тайма

"Зенит" не смог собрать в Астрахани аншлаг

В Астрахани на приезд самого популярного клуба России собрали аншлаг. pic.twitter.com/2x4ah7FSDj — #ВГИК (@vgikofficial) September 26, 2018

"Зенит" уверенно победил, но разве кто-то в этом сомневался?