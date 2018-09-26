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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ханни отдает, Зе Луиш забивает. Оценки матча "Черноморец"-"Спартак"
Новороссийский газон для футбола не предназначен. Команды больше подстраивались к кочкам, чем играли. На таком поле "Спартак" забил только один гол. Оценки Rusfootball.info командам за матч.
Максим Швагирев - 3,0
Работы у голкипера "Черноморца" было прилично. Особенно в первом тайме спартаковцы прилично нагружали вратаря хозяев. Швагирев неожиданно для голкипера клуба ПФЛ сыграл уверенно. Не каждый в РПЛ так смело броситься под забег Зе Луиша, как сделал это Максим во втором тайме.
Даниил Лезгинцев - 2,5, Анатолий Пуляев - 3,0
Крайним защитникам новороссийцев надо было сдерживать Ломовицкого и Ташаева. И до перерыва с задачей своей они не справлялись. Во втором тайме, когда "Спартак" сбавил в скорости и азарте, Лезгинцев с Пуляевым стали чаще бегать вперед. У Анатолия это получалось чуть лучше.
Иван Юдин - 2,0, Сергей Обивалин - 2,5, Алексей Кузнецов - 2,0
И гол пришел из зоны центральных защитников. И большая часть голевых моментов "Спартак" разыгрывал как раз в их зоне. Выше головы прыгнуть не получилось. Но и грандиозного провала не стряслось.
Сергей Гаранжа - 2,5, Андрей Мендель - 2,0
Центральным полузащитникам "Черноморца" противостояли молодые Пантелеев и Тимофеев с Ханни чуть повыше. Как раз алжирца закрыть у игроков хозяев не вышло. Мендель еще и карточку желтую получил.
Иван Селеменев - 3,0, Илья Захаров - 2,5, Дато Черткоев - 1,5
Черткоев в игру вообще не попал. Поэтому его и заменили еще до перерыва. Селеменев и Захаров проснулись только во второй половине, когда немного подергали защитников "Спартака". Но этого недостаточно для того, чтобы пройти красно-белых в Кубке. А Захаров еще в конце удалился.
Илья Стефанович - 2,0
Надеялся тренерский штаб "Черноморца", что будет нападающий цепляться впереди за мяч. Тем более, что и линия защиты "Спартака" была экспериментальной. Но даже красно-белый молодняк справился с опекой Стефановича.
Артур Миносян, Иван Матюшенко - б/о
Артем Ребров - 3,0
Давненько не играл Артем. На матч он вышел с капитанской повязкой. И как подобает настоящему капитану, Ребров показал уверенную игру. Не паниковал, не дергался, заслужил "сухой" матч.
Дмитрий Комбаров - 2,5, Павел Маслов - 3,5
18-летний Маслов показал не по годам зрелую игру. Павел не боялся рисковать, когда шел на своей половине в обыгрыш. Не убирал ноги при отборе в своей штрафной. Горчичник в концовке, конечно, общее впечатление немного подпортил. Комбаров в первом тайме бежал, созидал. А после перерыва большая часть атак "Черноморца" шла как раз через его зону. Это привычно...
Сальваторе Боккетти - 3,0, Артем Мамин - 3,0
Для команды ПФЛ "Черноморец" слишком нагружал центральных защитников "Спартака". И порой Боккетти и Мамин терялись в перемещениях, путались в опеке. И только Маслов приходил им на помощь. Мамин не все свои единоборства выиграл, особенно в концовке, когда хозяева поджали.
Владислав Пантелеев - 3,0, Артем Тимофеев - 3,5, Фернандо - 3,0
От спартаковского Жуниньо Пернамбукану, который по паспорту Владислав Пантелеев, фееричных голов со штрафных не дождались. А хотя возможности для этого были. Фернандо после выхода забрал право исполнять стандарты, но тоже был неубедителен. Тимофеев смотрелся солиднее, хотя во втором тайме пару раз провалил опорную зону. Все-таки что-то в нем не хватает для основного состава, как бы Каррера не хотел Артемом заменить Глушакова.
Софьян Ханни - 4,0
Матч, в котором Ханни должен был решить все свои психологические проблемы, расслабиться и результативно отметиться. Алжирец выполнил задачу идеально. Если бы не
огород газон стадиона в Новороссийске, Ханни развернулся бы сильнее. После замены его приобнял Каррера, так что все слухи и заговоры развеяны!
Александр Ломовицкий - 3,5, Александр Ташаев - 3,0
Тезки пытались зажигать по флангам. И у Ломовицкого это получалось лучше. Он даже имел в первом тайме момент, чтобы отличиться, но тогда за "Черноморец" сыграл газон (возможно, поэтому его и не привели в порядок). 4,0 вполне Ломовицкий заслужил, если бы не ненужная желтая карточка в тайме втором. Ташаев после перерыва странно растворился. Хотя встреча с "Черноморцем" была шансом для экс-динамовца напомнить о себе Каррере.
Зе Луиш - 4,0
У нападающего "Спартака" со сцеплением на чудовищном газоне был полный порядок. Он так уверенно держался на ногах, как будто и не замечал выбоины с кочками. Конечно, реализация Зе Луиша подвела. Мог и должен был он оформлять дубль, но не переиграл голкипера "Черноморца" в ближнем бою.
Жано Ананидзе, Марко Петкович - б/о
Защитнику "Спартака" здоровья!
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"ЧЕРНОМОРЕЦ"
Максим Швагирев - 3,0
Работы у голкипера "Черноморца" было прилично. Особенно в первом тайме спартаковцы прилично нагружали вратаря хозяев. Швагирев неожиданно для голкипера клуба ПФЛ сыграл уверенно. Не каждый в РПЛ так смело броситься под забег Зе Луиша, как сделал это Максим во втором тайме.
Даниил Лезгинцев - 2,5, Анатолий Пуляев - 3,0
Крайним защитникам новороссийцев надо было сдерживать Ломовицкого и Ташаева. И до перерыва с задачей своей они не справлялись. Во втором тайме, когда "Спартак" сбавил в скорости и азарте, Лезгинцев с Пуляевым стали чаще бегать вперед. У Анатолия это получалось чуть лучше.
Иван Юдин - 2,0, Сергей Обивалин - 2,5, Алексей Кузнецов - 2,0
И гол пришел из зоны центральных защитников. И большая часть голевых моментов "Спартак" разыгрывал как раз в их зоне. Выше головы прыгнуть не получилось. Но и грандиозного провала не стряслось.
Сергей Гаранжа - 2,5, Андрей Мендель - 2,0
Центральным полузащитникам "Черноморца" противостояли молодые Пантелеев и Тимофеев с Ханни чуть повыше. Как раз алжирца закрыть у игроков хозяев не вышло. Мендель еще и карточку желтую получил.
Иван Селеменев - 3,0, Илья Захаров - 2,5, Дато Черткоев - 1,5
Черткоев в игру вообще не попал. Поэтому его и заменили еще до перерыва. Селеменев и Захаров проснулись только во второй половине, когда немного подергали защитников "Спартака". Но этого недостаточно для того, чтобы пройти красно-белых в Кубке. А Захаров еще в конце удалился.
Илья Стефанович - 2,0
Надеялся тренерский штаб "Черноморца", что будет нападающий цепляться впереди за мяч. Тем более, что и линия защиты "Спартака" была экспериментальной. Но даже красно-белый молодняк справился с опекой Стефановича.
Артур Миносян, Иван Матюшенко - б/о
"СПАРТАК"
Артем Ребров - 3,0
Давненько не играл Артем. На матч он вышел с капитанской повязкой. И как подобает настоящему капитану, Ребров показал уверенную игру. Не паниковал, не дергался, заслужил "сухой" матч.
Дмитрий Комбаров - 2,5, Павел Маслов - 3,5
18-летний Маслов показал не по годам зрелую игру. Павел не боялся рисковать, когда шел на своей половине в обыгрыш. Не убирал ноги при отборе в своей штрафной. Горчичник в концовке, конечно, общее впечатление немного подпортил. Комбаров в первом тайме бежал, созидал. А после перерыва большая часть атак "Черноморца" шла как раз через его зону. Это привычно...
Сальваторе Боккетти - 3,0, Артем Мамин - 3,0
Для команды ПФЛ "Черноморец" слишком нагружал центральных защитников "Спартака". И порой Боккетти и Мамин терялись в перемещениях, путались в опеке. И только Маслов приходил им на помощь. Мамин не все свои единоборства выиграл, особенно в концовке, когда хозяева поджали.
Владислав Пантелеев - 3,0, Артем Тимофеев - 3,5, Фернандо - 3,0
От спартаковского Жуниньо Пернамбукану, который по паспорту Владислав Пантелеев, фееричных голов со штрафных не дождались. А хотя возможности для этого были. Фернандо после выхода забрал право исполнять стандарты, но тоже был неубедителен. Тимофеев смотрелся солиднее, хотя во втором тайме пару раз провалил опорную зону. Все-таки что-то в нем не хватает для основного состава, как бы Каррера не хотел Артемом заменить Глушакова.
Софьян Ханни - 4,0
Матч, в котором Ханни должен был решить все свои психологические проблемы, расслабиться и результативно отметиться. Алжирец выполнил задачу идеально. Если бы не
Александр Ломовицкий - 3,5, Александр Ташаев - 3,0
Тезки пытались зажигать по флангам. И у Ломовицкого это получалось лучше. Он даже имел в первом тайме момент, чтобы отличиться, но тогда за "Черноморец" сыграл газон (возможно, поэтому его и не привели в порядок). 4,0 вполне Ломовицкий заслужил, если бы не ненужная желтая карточка в тайме втором. Ташаев после перерыва странно растворился. Хотя встреча с "Черноморцем" была шансом для экс-динамовца напомнить о себе Каррере.
Зе Луиш - 4,0
У нападающего "Спартака" со сцеплением на чудовищном газоне был полный порядок. Он так уверенно держался на ногах, как будто и не замечал выбоины с кочками. Конечно, реализация Зе Луиша подвела. Мог и должен был он оформлять дубль, но не переиграл голкипера "Черноморца" в ближнем бою.
Жано Ананидзе, Марко Петкович - б/о
Защитнику "Спартака" здоровья!
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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