Владислав Пантелеев: Кубок России - специфический турнир (видео)

Полузащитник "Спартака" Владислав Пантелеев прокомментировал результат матч Кубка России с "Черноморцем" (1:0).- Игра тяжелая. Самое главное - победа. Двигаемся дальше.- Поле не очень хорошего качества. В первом тайме играли мы лучше. Во втором они пошли вперед. Думаю, справились с давлением и выиграли.- Стали мяч хуже катать, болельщики их гнали. Поддержка у нас тоже хорошая была. Кубок - специфический турнир. У них сегодня был матч жизни и они неслись вперед. Самое главное - мы победили.- Плохо пробил. Из-за газона. Поле где-то хорошее, где-то плохое. Сложно было. Атаки тоже было тяжело разгонять.