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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владислав Пантелеев: Кубок России - специфический турнир (видео)
Полузащитник "Спартака" Владислав Пантелеев прокомментировал результат матч Кубка России с "Черноморцем" (1:0).
- Игра тяжелая. Самое главное - победа. Двигаемся дальше.
- Насколько долго привыкали к газону, сопернику?
- Поле не очень хорошего качества. В первом тайме играли мы лучше. Во втором они пошли вперед. Думаю, справились с давлением и выиграли.
- Во втором тайме вы немного подсели или играли на удержание?
- Стали мяч хуже катать, болельщики их гнали. Поддержка у нас тоже хорошая была. Кубок - специфический турнир. У них сегодня был матч жизни и они неслись вперед. Самое главное - мы победили.
- Какие чувства были при пробитии штрафного?
- Плохо пробил. Из-за газона. Поле где-то хорошее, где-то плохое. Сложно было. Атаки тоже было тяжело разгонять.
Rusfootball.info
- Игра тяжелая. Самое главное - победа. Двигаемся дальше.
- Насколько долго привыкали к газону, сопернику?
- Поле не очень хорошего качества. В первом тайме играли мы лучше. Во втором они пошли вперед. Думаю, справились с давлением и выиграли.
- Во втором тайме вы немного подсели или играли на удержание?
- Стали мяч хуже катать, болельщики их гнали. Поддержка у нас тоже хорошая была. Кубок - специфический турнир. У них сегодня был матч жизни и они неслись вперед. Самое главное - мы победили.
- Какие чувства были при пробитии штрафного?
- Плохо пробил. Из-за газона. Поле где-то хорошее, где-то плохое. Сложно было. Атаки тоже было тяжело разгонять.
Rusfootball.info
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