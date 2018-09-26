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Владислав Пантелеев: Кубок России - специфический турнир (видео)

Полузащитник "Спартака" Владислав Пантелеев прокомментировал результат матч Кубка России с "Черноморцем" (1:0).



- Игра тяжелая. Самое главное - победа. Двигаемся дальше.

- Насколько долго привыкали к газону, сопернику?

- Поле не очень хорошего качества. В первом тайме играли мы лучше. Во втором они пошли вперед. Думаю, справились с давлением и выиграли.

- Во втором тайме вы немного подсели или играли на удержание?

- Стали мяч хуже катать, болельщики их гнали. Поддержка у нас тоже хорошая была. Кубок - специфический турнир. У них сегодня был матч жизни и они неслись вперед. Самое главное - мы победили.

- Какие чувства были при пробитии штрафного?

- Плохо пробил. Из-за газона. Поле где-то хорошее, где-то плохое. Сложно было. Атаки тоже было тяжело разгонять.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Черноморец Rвидео
Сегодня, 21:21
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№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Очеоедной звездун из хлева, очень любят поболтать.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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