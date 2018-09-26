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Владислав Фулга: поле было нашим преимуществом, "Спартак" не играет на таких полях (видео)

Полузащитник "Черноморца" Владислав Фулга поделился мнением о матче Кубка России со "Спартаком".



- Что не получилось?

- Не получилось взять мяч под контроль. "Спартак" владел мячом. Быстрее контратаки тоже не получались. Поле было помехой. Но и, самое главное, не получилось забить гол, порадовать болельщиков. Мы сыграли хорошо, сделали праздник городу, все довольны, настроение нормальное.

- Поле было вашим преимуществом?

- Думаю, да. "Спартак" не играет на таких полях. Видно было, что они были не готовы.

Rusfootball.info
Теги: Черноморец Спартак Rвидео
Сегодня, 21:47
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