Владислав Фулга: поле было нашим преимуществом, "Спартак" не играет на таких полях (видео)

Полузащитник "Черноморца" Владислав Фулга поделился мнением о матче Кубка России со "Спартаком".- Не получилось взять мяч под контроль. "Спартак" владел мячом. Быстрее контратаки тоже не получались. Поле было помехой. Но и, самое главное, не получилось забить гол, порадовать болельщиков. Мы сыграли хорошо, сделали праздник городу, все довольны, настроение нормальное.- Думаю, да. "Спартак" не играет на таких полях. Видно было, что они были не готовы.