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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Владислав Фулга: поле было нашим преимуществом, "Спартак" не играет на таких полях (видео)
Полузащитник "Черноморца" Владислав Фулга поделился мнением о матче Кубка России со "Спартаком".
- Что не получилось?
- Не получилось взять мяч под контроль. "Спартак" владел мячом. Быстрее контратаки тоже не получались. Поле было помехой. Но и, самое главное, не получилось забить гол, порадовать болельщиков. Мы сыграли хорошо, сделали праздник городу, все довольны, настроение нормальное.
- Поле было вашим преимуществом?
- Думаю, да. "Спартак" не играет на таких полях. Видно было, что они были не готовы.
Rusfootball.info
- Что не получилось?
- Не получилось взять мяч под контроль. "Спартак" владел мячом. Быстрее контратаки тоже не получались. Поле было помехой. Но и, самое главное, не получилось забить гол, порадовать болельщиков. Мы сыграли хорошо, сделали праздник городу, все довольны, настроение нормальное.
- Поле было вашим преимуществом?
- Думаю, да. "Спартак" не играет на таких полях. Видно было, что они были не готовы.
Rusfootball.info
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