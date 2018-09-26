Дмитрий Хохлов: атмосфера вокруг матча на "Динамо" не давила

Главный тренер "Динамо" прокомментировал матч 1/16 финала Кубка России с "Торпедо" (1:0).- Боевая игра, кубковая. "Торпедо" понравилось, хорошая команда, достойное сопротивление. Не все у нас получалось, но, тем не менее, смогли вырвать победу.- Знаете, понятно, что и погодные условия, и поле вносят коррективы. Не хотелось бы сбиваться на это, но, честно говоря, поле мешало, газон вообще не держал, и наши ребята скользили, и "Торпедо". Мы подобрали шипы, но это не помогло.- Нет, не давила на нас атмосфера. Игроки - профессионалы, которые должны абстрагироваться от того, что происходит вокруг поля. Ничто не должно мешать игрокам выходить и играть в футбол.