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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: атмосфера вокруг матча на "Динамо" не давила
Главный тренер "Динамо" прокомментировал матч 1/16 финала Кубка России с "Торпедо" (1:0).
- Боевая игра, кубковая. "Торпедо" понравилось, хорошая команда, достойное сопротивление. Не все у нас получалось, но, тем не менее, смогли вырвать победу.
- Поле внесло коррективы в ход встречи?
- Знаете, понятно, что и погодные условия, и поле вносят коррективы. Не хотелось бы сбиваться на это, но, честно говоря, поле мешало, газон вообще не держал, и наши ребята скользили, и "Торпедо". Мы подобрали шипы, но это не помогло.
- Атмосфера вокруг матча сказалась?
- Нет, не давила на нас атмосфера. Игроки - профессионалы, которые должны абстрагироваться от того, что происходит вокруг поля. Ничто не должно мешать игрокам выходить и играть в футбол.
Rusfootball.info
- Боевая игра, кубковая. "Торпедо" понравилось, хорошая команда, достойное сопротивление. Не все у нас получалось, но, тем не менее, смогли вырвать победу.
- Поле внесло коррективы в ход встречи?
- Знаете, понятно, что и погодные условия, и поле вносят коррективы. Не хотелось бы сбиваться на это, но, честно говоря, поле мешало, газон вообще не держал, и наши ребята скользили, и "Торпедо". Мы подобрали шипы, но это не помогло.
- Атмосфера вокруг матча сказалась?
- Нет, не давила на нас атмосфера. Игроки - профессионалы, которые должны абстрагироваться от того, что происходит вокруг поля. Ничто не должно мешать игрокам выходить и играть в футбол.
Rusfootball.info
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