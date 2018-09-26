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Сергей Шустиков: у "Торпедо" было больше шансов выиграть

Защитник "Торпедо" Сергей Шустиков прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в Кубке России, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

- У нас было больше шансов выиграть. Если бы не моя передача, которая в итоге превратилась в пенальти, мы бы выиграли.

- А был пенальти?

- Не знаю. Мне показалось нет. Просто Самсонов лежал, а их игрок взял и упал.

- Как вам поддержка болельщиков?

- Поддержка была бешенная. Давно такого не было, чтобы столько народу приходило. Очень приятно. Хочется, чтобы всегда так болели. Было приятно играть. Чувствовалось, что дерби. Хотелось себя показать, играли хорошо, но чуть-чуть не дожали.

- Как оцените судейство?

- Да что оценивать... Не люблю оценивать их работу. Надо свою игру оценивать.

- Через два сезона увидимся в Премьер-лиге?

- Обязательно.
Теги: Торпедо Динамо
Вчера, 22:52
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