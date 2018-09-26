Сергей Шустиков: у "Торпедо" было больше шансов выиграть

Защитник "Торпедо" Сергей Шустиков прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в Кубке России, передает корреспондент- У нас было больше шансов выиграть. Если бы не моя передача, которая в итоге превратилась в пенальти, мы бы выиграли.- Не знаю. Мне показалось нет. Просто Самсонов лежал, а их игрок взял и упал.- Поддержка была бешенная. Давно такого не было, чтобы столько народу приходило. Очень приятно. Хочется, чтобы всегда так болели. Было приятно играть. Чувствовалось, что дерби. Хотелось себя показать, играли хорошо, но чуть-чуть не дожали.- Да что оценивать... Не люблю оценивать их работу. Надо свою игру оценивать.- Обязательно.