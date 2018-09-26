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Тренер "Сызрани": мы увидели, почему "Ростов" считается одной из лучших команд России

Тренер клуба «Сызрань-2003» Андрей Блажко после крупного поражения от «Ростова» в матче Кубка России (0:4) признал огромную разницу в классе между командами, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

– Хочу поздравить «Ростов» с проходом дальше и поблагодарить болельщиков. Было приятно, что они до конца гнали команду и в нас верили. Несмотря на результат, хочу поблагодарить команду за самоотдачу. Мы воочию увидели, что «Ростов» из себя представляет и что не просто так считается одной из лучших команд премьер-лиги.

– Команда показала свой максимум или можно было сыграть лучше?

– Всегда можно надеяться на лучшее, но сейчас «Ростов» очень хорош, есть разница в классе. У них игроки в эпизодах и в любых компонентах были сильнее нас.

– Что говорили в перерыве при счёте 0:2?

– Чтобы не вешали носы, что играть ещё 45 минут, играли до конца ради болельщиков. Хотели показать и доказать, что что-то можем на фоне ростовчан.

– Второй гол, который по сути убрал «Сызрань» из игры, – вратарская ошибка Шильникова?

– Не соглашусь, что этот гол что-то решил по игре. Если бы мы забили, могли бы вернуться в игру. У нас игрок не успел встретить соперника, чем он воспользовался. Нужно смотреть, как он реагировал, показалось, что мяч влетел не по центру ворот, а в ближний угол.

– Руднев сегодня вышел только на последние 10 минут, не стоило выпустить его раньше?

– Он человек основного состава, как и все. Мы к каждой игре подходим исходя из соперника и нашей тактики. К тому же, на кубок необязательно выставлять молодого игрока, поэтому мы воспользовались и поставили более опытных ребят.

– Молодой вратарь Туманов был включён в заявку, чтобы прочувствовал атмосферу кубка?

– Ну пусть это будет так. Почему нет? Местный воспитанник футбола, воспитанник 2000 года, сегодня он был в заявке.

– Если бы была возможность сыграть с «Ростовом» ещё раз, состав был бы примерно такой же?

– Если бы да кабы – такие сослагательные… Нужно говорить о том, что здесь и сейчас. Если бы у нас был Цуканов, если бы у нас был Шевченко… Как мы видим, как хотим построить тактику, из этого надо исходить.
Теги: Ростов
Вчера, 22:52
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