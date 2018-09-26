Тренер "Сызрани": мы увидели, почему "Ростов" считается одной из лучших команд России

Тренер клуба «Сызрань-2003» Андрей Блажко после крупного поражения от «Ростова» в матче Кубка России (0:4) признал огромную разницу в классе между командами, передаёт корреспондентРоман Гуськов.– Хочу поздравить «Ростов» с проходом дальше и поблагодарить болельщиков. Было приятно, что они до конца гнали команду и в нас верили. Несмотря на результат, хочу поблагодарить команду за самоотдачу. Мы воочию увидели, что «Ростов» из себя представляет и что не просто так считается одной из лучших команд премьер-лиги.– Всегда можно надеяться на лучшее, но сейчас «Ростов» очень хорош, есть разница в классе. У них игроки в эпизодах и в любых компонентах были сильнее нас.– Чтобы не вешали носы, что играть ещё 45 минут, играли до конца ради болельщиков. Хотели показать и доказать, что что-то можем на фоне ростовчан.– Не соглашусь, что этот гол что-то решил по игре. Если бы мы забили, могли бы вернуться в игру. У нас игрок не успел встретить соперника, чем он воспользовался. Нужно смотреть, как он реагировал, показалось, что мяч влетел не по центру ворот, а в ближний угол.– Он человек основного состава, как и все. Мы к каждой игре подходим исходя из соперника и нашей тактики. К тому же, на кубок необязательно выставлять молодого игрока, поэтому мы воспользовались и поставили более опытных ребят.– Ну пусть это будет так. Почему нет? Местный воспитанник футбола, воспитанник 2000 года, сегодня он был в заявке.– Если бы да кабы – такие сослагательные… Нужно говорить о том, что здесь и сейчас. Если бы у нас был Цуканов, если бы у нас был Шевченко… Как мы видим, как хотим построить тактику, из этого надо исходить.