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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Выпускайте Ротенберга", или как "Локомотив" "Балтику" проходил
Мы наконец-то увидели матч кубка России, после которого даже вывеска «Севилья» - «Реал», стоящая следом в телепрограмме, не казалась такой уж и классной. Благодарность за это нужно выразить обеим сторонам: и бездарной, без преувеличения, защите «Локо», и двадцать девятой молодости нападения хозяев.
Все, все, все! Срочно скупайте сбитых летчиков!
Очень приятно впечатлила атакующая линия «Балтики». Чью в этом видеть заслугу — Непомнящего, этих игроков приведшего, или же Ледяхова, с этими игроками игру поставившего, решайте сами, но факт остается фактом. Команда, идущая на 14-м месте в ФНЛ, очень здорово комбинировала в атаке, будто всю жизнь каждый из ее игроков проиграл в лидерах АПЛ и Ла Лиги, а вот теперь приехали доигрывать в лучшую лигу мира. Отчасти это, кстати, правда. Сбитых летчиков здесь предостаточно: те же Касаев с Дядюном, Помазан и ко. Последний, к слову, тоже показал очень неплохой уровень — на его счету несколько отличных сейвов.
Что же до голов, они тоже были хороши: «Балтика» показала, что умеет и бежать в быструю атаку, как было со вторым голом, и классно комбинировать, как с первым забитым мячом. К слову о нем. Поздравляем Помазана с первым ассистом в сезоне. По этому показателю он опередил самого Пауло Дибалу. Достойно!
Нападение "Локомотива" — сила
Атака «Локомотива» тоже выглядела здорово. Смолов вообще показал какой-то космический уровень работы с мячом. Видимо, защитники середняка ФНЛ — самое то для, уже 10 лет как, главной надежды российского футбола. Миранчуки в очередной раз доказали, что у их связки потенциал огромный. Хорошо это или плохо, то, что они показывают свой уровень только вместе, сказать сложно. Но сыграли они хорошо. Правда, опять же, стоит делать скидку на то, что противостояли им защитники «Балтики».
Опять на последних минутах отличился Эдер. Видимо, это просто его амплуа - забивать решающие голы. А здесь он еще и ударил ножницами из-за пределов штрафной. Пожалуй, это реальный претендент на лучший мяч недели, а может и месяца, а может и года. В общем, ждем "Локо" в финале ЛЧ (или хотя бы кубка России) и выхода Эдера на последней минуте. Наконец-то забьет четвертый гол в карьере.
Защита «Локомотива» - зло
Если вдруг ваша фамилия начинается на «Ротен» и заканчивается на «берг», и вы читаете эту статью, то будьте уверены — это не про вас. Извините. Теперь об остальных. Михалик показал крайне неуверенную игру, Кверквелия несколько раз упускал игроков хозяев, которые не обладают завидной скоростью. Лысов пропустил Магаля в случае со вторым голом, и в эпизоде, когда тот угодил в перекладину.
Коченкова смело можно признавать худшим игроком матча. Главный вывод по его игре — он не умеет ловить мяч. Но есть вратари, вроде Де Хеа, которые делают это очень красиво, а есть Коченков, который не может после обычного наброса мяч зафиксировать. Видна была неуверенность в его игре. Был еще эпизод, когда он отбил перед собой простейший удар издалека, или когда не стал брать мяч в руки, а выбил его в аут при отсутствии серьезной опеки. В общем, хочется после такого лишь попросить Семина и тренера вратарей «Локомотива» попросить быть чуть более расторопными с вратарскими экспериментами.
Рубрика «Ротенберг в старте»
Отнеситесь с пониманием. Выходить эта рубрика может всего пару раз в год. Есть теория, что этого талантливейшего парня так редко выпускают играть с первых минут, потому что его одноклубникам место в старте купили их отцы. Это просто возмутительно. Пожелаем этому скромняге того, чтобы справедливость восторжествовала, и на поле выходили только те, кто этого действительно заслуживает.
67 минут игры гения запомнятся нам рядом гениальных передач, прорывов по флангу без мяча, кроссам, которые были перехвачены лишь благодаря беспредельной удаче Помазана, отборами мяча у своих сокомандников, ну и конечно бесценными указаниями бездарным партнерам, вроде Гжегожа Крыховяка.
Выводы
Ну а теперь серьезно. Без дифирамбов. Очень интересно будет понаблюдать за «Балтикой» - хороший вариант, если вы думаете, кого начать поддерживать в ФНЛ. Что будет с «Локомотивом» - тоже большой вопрос. Да. Они наконец-то забили три, но забили середняку второго по силе российского дивизиона. Радует то, что происходит в кубке. Видно, что ни у кого из грандов особого желания бороться за трофей не было, но все они, вместе с тем, прошли в следующую стадию. С горем пополам, но прошли. А это означает, что нас наконец-то ждут реально интересные противостояния уже на ранних стадиях. Ну а там уже и до спортивного азарта недалеко. В общем, того позора, что был в прошлом году, не предвидится.
Алексей Волошинов
Фото: ФК «Балтика»
Все, все, все! Срочно скупайте сбитых летчиков!
Очень приятно впечатлила атакующая линия «Балтики». Чью в этом видеть заслугу — Непомнящего, этих игроков приведшего, или же Ледяхова, с этими игроками игру поставившего, решайте сами, но факт остается фактом. Команда, идущая на 14-м месте в ФНЛ, очень здорово комбинировала в атаке, будто всю жизнь каждый из ее игроков проиграл в лидерах АПЛ и Ла Лиги, а вот теперь приехали доигрывать в лучшую лигу мира. Отчасти это, кстати, правда. Сбитых летчиков здесь предостаточно: те же Касаев с Дядюном, Помазан и ко. Последний, к слову, тоже показал очень неплохой уровень — на его счету несколько отличных сейвов.
Что же до голов, они тоже были хороши: «Балтика» показала, что умеет и бежать в быструю атаку, как было со вторым голом, и классно комбинировать, как с первым забитым мячом. К слову о нем. Поздравляем Помазана с первым ассистом в сезоне. По этому показателю он опередил самого Пауло Дибалу. Достойно!
Нападение "Локомотива" — сила
Атака «Локомотива» тоже выглядела здорово. Смолов вообще показал какой-то космический уровень работы с мячом. Видимо, защитники середняка ФНЛ — самое то для, уже 10 лет как, главной надежды российского футбола. Миранчуки в очередной раз доказали, что у их связки потенциал огромный. Хорошо это или плохо, то, что они показывают свой уровень только вместе, сказать сложно. Но сыграли они хорошо. Правда, опять же, стоит делать скидку на то, что противостояли им защитники «Балтики».
Опять на последних минутах отличился Эдер. Видимо, это просто его амплуа - забивать решающие голы. А здесь он еще и ударил ножницами из-за пределов штрафной. Пожалуй, это реальный претендент на лучший мяч недели, а может и месяца, а может и года. В общем, ждем "Локо" в финале ЛЧ (или хотя бы кубка России) и выхода Эдера на последней минуте. Наконец-то забьет четвертый гол в карьере.
Защита «Локомотива» - зло
Если вдруг ваша фамилия начинается на «Ротен» и заканчивается на «берг», и вы читаете эту статью, то будьте уверены — это не про вас. Извините. Теперь об остальных. Михалик показал крайне неуверенную игру, Кверквелия несколько раз упускал игроков хозяев, которые не обладают завидной скоростью. Лысов пропустил Магаля в случае со вторым голом, и в эпизоде, когда тот угодил в перекладину.
Коченкова смело можно признавать худшим игроком матча. Главный вывод по его игре — он не умеет ловить мяч. Но есть вратари, вроде Де Хеа, которые делают это очень красиво, а есть Коченков, который не может после обычного наброса мяч зафиксировать. Видна была неуверенность в его игре. Был еще эпизод, когда он отбил перед собой простейший удар издалека, или когда не стал брать мяч в руки, а выбил его в аут при отсутствии серьезной опеки. В общем, хочется после такого лишь попросить Семина и тренера вратарей «Локомотива» попросить быть чуть более расторопными с вратарскими экспериментами.
Рубрика «Ротенберг в старте»
Отнеситесь с пониманием. Выходить эта рубрика может всего пару раз в год. Есть теория, что этого талантливейшего парня так редко выпускают играть с первых минут, потому что его одноклубникам место в старте купили их отцы. Это просто возмутительно. Пожелаем этому скромняге того, чтобы справедливость восторжествовала, и на поле выходили только те, кто этого действительно заслуживает.
67 минут игры гения запомнятся нам рядом гениальных передач, прорывов по флангу без мяча, кроссам, которые были перехвачены лишь благодаря беспредельной удаче Помазана, отборами мяча у своих сокомандников, ну и конечно бесценными указаниями бездарным партнерам, вроде Гжегожа Крыховяка.
Выводы
Ну а теперь серьезно. Без дифирамбов. Очень интересно будет понаблюдать за «Балтикой» - хороший вариант, если вы думаете, кого начать поддерживать в ФНЛ. Что будет с «Локомотивом» - тоже большой вопрос. Да. Они наконец-то забили три, но забили середняку второго по силе российского дивизиона. Радует то, что происходит в кубке. Видно, что ни у кого из грандов особого желания бороться за трофей не было, но все они, вместе с тем, прошли в следующую стадию. С горем пополам, но прошли. А это означает, что нас наконец-то ждут реально интересные противостояния уже на ранних стадиях. Ну а там уже и до спортивного азарта недалеко. В общем, того позора, что был в прошлом году, не предвидится.
Алексей Волошинов
Фото: ФК «Балтика»
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