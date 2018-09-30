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Болельщики "Спартака" освистали игроков, но поддержали Карреру

Болельщики "Спартака" после поражения от "Ростова" в рамках 9-го тура чемпионата России освистали игроков своей команды.

На последних минутах матча фанаты красно-белых скандировали кричалки в поддержку главного тренера команды Массимо Карреры.
Теги: Каррера Спартак Ростов
Сегодня, 21:01
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№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:14) #
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Ага, снова игроки виноваты.. Ну-ну..
Гончаренко с пацанами играют в нормальный футбол, а тут..
В дрязгах командных бОльшая вина всегда лежит на тренере.. Да и вспомните, команда перестала нормально играть ещё в конце прошлого сезона и не только Глушаков и Ко, но и у бразильцев глаза не горят, Самедов потух, Зе не похож сам на себя, один Зобнин старается, но один в поле не воин..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я ПРЕКРАТИЛ ПОДДЕРЖИВАТЬ СПАРТАК. КАРРЕРА НЕ ТРЕНЕР, ИГРОКИ НЕ СПАРТАК.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:12) #
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Дебилы!!! Чемпионство было выиграно на багаже предшественника и на эмоциях. Сначала пропали эмоции,затем с уходом Пилипчука пропала и игра. Или вам нравится мазохизмом заниматься?По другому просмотр игр этой команды не назвать(вне зависимости от результата).А по большому счету - пока хозяйничает федун,ждать чего-то путного не стоит.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: KARASS (Сегодня, 21:11) #
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Цитата: Quincy
Все правильно,всех кто мутит воду и плетет интриги на Карреру,на куй с пляжа,но Федун не предсказуем,посмотрим что будет

а кто останется Адриано так он больной падучесть у него зашкаливает wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
народ не обманешь... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно,всех кто мутит воду и плетет интриги на Карреру,на куй с пляжа,но Федун не предсказуем,посмотрим что будет
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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