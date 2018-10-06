Структурные неудобства. Карпин проигрывает Федотову

«Оренбург» с минимальным преимуществом обыграл дончан на чужом поле. О том, почему этому результату не нужно удивляться, а также о самом противоречивом игроке встречи и слабом месте уральской команды.Победа Карпина над «Спартаком» сильно изменила симпатии многих журналистов и футбольных специалистов (про болельщиков в данном случае и говорить не надо) в пользу «Ростова». Именно по этой причине ещё до начала игры явное предпочтение отдавали хозяевам встречи. Ссылались чаще всего на статистику последних туров – «Оренбург»-де не побеждал с августа, команда постепенно отходит от чрезвычайно удачного старта, а у Карпина в Ростове-на-Дону все прекрасно.Только вот с командами типа «Оренбурга» дончанам играть еще неудобнее, чем против того же «Спартака» (речь именно о структуре). Сам Карпин признавался, что его подопечные лучше действуют без мяча, а в игре против «Оренбурга» (тем более, дома) ростовчане – это было понятно сразу – будут просто вынуждены брать инициативу.Всё это к тому, что поражение «Ростова» никакая не сенсация и даже не удивительный результат. Больше того – этот проигрыш закономерен. Подобным же образом дончане уже проигрывали дома «Крылья Советам». И подобные результаты прекрасно демонстрируют однобокость команды Валерия Карпина.Учитывая все эти обстоятельства, самое ужасное, что могло случиться с хозяевами – пропущенный быстрый гол. Но встреча так и сложилась. Во многом это произошло потому, что на матч дончане вышли то ли не слишком собранными, то ли не слишком концентрированными. Какое-то время команде Карпина понадобилось, чтобы прийти в себя.Неплохо это иллюстрирует момент, возникший уже на первой минуте игры, когда снаряд угодил в штангу ворот Абаева. «Оренбург» начинал дерзко и открыто, явно с надеждой забить первым. План удался.Гулиев сделал очень неаккуратный сброс после рикошета в сторону Скопинцева, тот не сумел навязать борьбу Малых, после чего на линию вратарской последовал крос. В результате того, что тройка защитников Вилюш-Игнасон-Сигурдссон свалилась левее, против набегающего Терехова остался прозевавший рывок противника Паршивлюк и стоявший спиной к эпизоду Гацкан.Конечно, в моменте не обошлось без счастливого рикошета, но это не имеет особого значения. С рикошетом или без оного – Паршивлюк должен был внимательнее следить за игроком, с которым он по большому счету остался один в один.Левый защитник дончан на протяжении всей игры радовал своей работоспособностью и активностью – в этом плане он был, наверное, лучшим в составе «жёлто-синих». Но вот в решающие моменты россиянин действовал далеко не лучшим образом.Во-первых, Дмитрий не сумел помешать Малых при голевой подаче. Уверенности в том, что это прямо его вина нет, все-таки сброс от Гулиева был откровенной подставой, но выручить защитник не сумел. Во-вторых, у Скопинцева был самый явный момент «Ростова» в игре – он мог замыкать прострел с правого фланга, но не успел к мячу.Сыграй по-иному Дмитрий в двух конкретных эпизодах – россиянин бы стал номинантом на звание самого полезного игрока тура.Мы ещё до игры знали о том, что у голкипера «Оренбурга» Фролова есть больше проблемы с игрой на выходах. Это стало известно в первом туре, когда из удивительного нелепого ляпа вырос победный гол московского «Спартака».Потом на какое-то время Евгений заставил об этом забыть – уверенной игрой на ленте и спасениями при пенальти. Да и на какое-то время помарок на выходах стало меньше. Но с «Ростовом» вратарь гостей допустил целый ряд промахов, после которых дончане не один раз могли счет сравнивать. «Оренбургу» везло, что удары успевали накрывать защитники. По сегодняшней игре Фролов выглядел самой ненадежной частью конструкции «Оренбурга».Тем более, забросов (читай: выходов на них Евгения Фролова) в игре было более чем достаточно. «Ростов» без особенных проблем преодолевал сопротивление гостей в центре, но стопорился на линии штрафной. Из-за этого было много дальних ударов – чаще всего не точных.Уже там, под давлением, грамотно и спокойно распоряжаться мячом, искать свободное пространство у «Ростова» не получалось. Лишь в последней трети игры, когда «Оренбург» заметно подустал и начал допускать ошибки, дончане разразились на что-то большее, чем бесконечные набросы и навесы с фланга в штрафную. Несколько хороших моментов у «Ростова» в итоге действительно было – но вот нерасторопность хозяев и самоотверженность «Оренбурга» привели к тому, что счет не изменился.фото: soccer.ru