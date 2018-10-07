Жена Еременко расплакалась из-за первой игры мужа после дисквалификации

Марика Еременко, жена полузащитника Романа Еременко, эмоционально отреагировала на дебют мужа за "Спартак", игроком которого он стал в августе этого года. 31-летний футболист заменил Софьяна Ханни на 63-й минуте гостевого матча 10-го тура РПЛ против "Енисея" (3:2).Для Еременко это первый официальный матч за два года. Осенью 2016 года он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.Марика выложила в инстаграме видео, на котором она плачет после выхода мужа на поле."Два длинных года для моего любимого. Но этот день наконец настал. Я так горжусь им за всю ту усердную работу, которую он проделал, чтобы держать себя в форме. Поздравляю с твоим дебютом, любимый. Извиняюсь за мои всхлипывания, но это был очень эмоциональный момент", — написала жена Еременко.