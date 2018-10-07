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Жена Еременко расплакалась из-за первой игры мужа после дисквалификации

Марика Еременко, жена полузащитника Романа Еременко, эмоционально отреагировала на дебют мужа за "Спартак", игроком которого он стал в августе этого года. 31-летний футболист заменил Софьяна Ханни на 63-й минуте гостевого матча 10-го тура РПЛ против "Енисея" (3:2).

Для Еременко это первый официальный матч за два года. Осенью 2016 года он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

Марика выложила в инстаграме видео, на котором она плачет после выхода мужа на поле.

"Два длинных года для моего любимого. Но этот день наконец настал. Я так горжусь им за всю ту усердную работу, которую он проделал, чтобы держать себя в форме. Поздравляю с твоим дебютом, любимый. Извиняюсь за мои всхлипывания, но это был очень эмоциональный момент", — написала жена Еременко.



Sport24.ru
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 17:05
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#6  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:19)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: alex1971
КОНЮШНЯ В БЕШЕНСТВЕ!!!!!!)))))

Было бы из-за чего. Еще неизвестно, пришли бы к нам такие высококлассные молодые полузащитники, если бы мы рассчитывали на Еременко. А поможет ли он вам - по прежнему большой вопрос. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  Gnome  Алматы (Сегодня, 18:08)
  • +1
  •  (1)

ноги делать надо от наркота....


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#4  alex1971  Курганская область (Сегодня, 17:54)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
КОНЮШНЯ В БЕШЕНСТВЕ!!!!!!)))))
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
#3  panin  Красноярск (Сегодня, 17:46)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Да не долго ему играть, сломают скоро, вспомните мои слова. Его столько людей прокляло что и иуде не снилось. Скоро на самом деле поплачешь.


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#2  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:26)
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Седой
Марика выложила в инстаграме видео, на котором она плачет после выхода мужа на поле.

Вот уж действительно "неподдельные эмоции"! Наверное все, кто искренне плачет, сразу видео этих слез в интернет выкладывает! smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Седой  Россия (Сегодня, 17:10)
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Расстроилась, что теперь снова будут деньги на кокс?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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