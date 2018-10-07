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Горбатого могила исправит. Кокорин и Мамаев только начали играть в футбол, но опомнились и повели себя как идиоты

Главной темой матча ЦСКА – «Локомотив» стал судейский скандал, а вот битва лидеров РПЛ запомнилась исключительно хорошим футболом, в котором заметную роль сыграли Кокорин и Мамаев. Но совместным пребыванием на поле главная пара российского футбола не ограничилась: пока их партнёры отправились в сборную, ребята приехали в московскую кофейню…



В последнее время чаще Павла Мамаева в новостных лентах мелькала его жена Алана с заявлениями про колхозный Краснодар и развод с мужем. Но в личной жизни всё вроде устаканилось, а на поле Павел снова начал привлекать к себе внимание. Совсем недавно интернет говорил уже не о попугайчиках Аланы, а о шикарной рабоне Павла в ворота «Анжи». Его «Краснодар» выигрывал матч за матчем, а Мамаев играл важную роль и заметно постучался в двери сборной России. Но Черчесов остался непреклонен.

Можно было подумать, что к 30 годам Павел повзрослел, оставшиеся годы карьеры проведёт на максимуме и говорить все будут о его игре, а не о громких подробностях личной жизни. Кокорину, если он не переписанный, тоже уже 27. И в последнее время дела так же пошли на лад: восстановление от травмы прошло здорово, Кокорин сразу начал забивать и переворачивать игры.

Казалось бы, бурный молодой возраст позади. Ошибок наделано достаточно, жизненный опыт появился. У обоих есть семьи, средства для шикарной жизни, доверие тренеров в клубах. И в кои-то веки в России к футболисту как к классу скорее относятся с любовью, чем с ненавистью.

Правда, заслуги Кокорина с Мамаевым в этом нет. Возможно, ребята остро переживают то, что на главный турнир жизни они, будучи заметными фигурами много лет, не добрались (хотя я пишу и сам в это не верю). Дзюба купается в лучах народной славы, а Мамаев всё ещё ждёт нечистот в комментариях. И теперь он их точно получит куда больше, чем после Монте-Карло.



Там, по сути, не произошло ничего страшного. Парни не делали ничего противозаконного, да и насчёт антиморального есть сомнения – шампанское они не заказывали, гимн включать не просили. Просто надо было сидеть дома или в других местах – никто же больше ни во что подобное не вляпался. И тогда Кокорина с Мамаевым, несмотря на впечатления от Евро-2016, хотелось защищать от неразобравшихся в ситуации зрителей федеральных каналов.

Но сегодняшней выходке оправданий быть не может. Со вчерашнего утра весь мир обсуждает поведение Хабиба и его друзей в клетке и за её пределами. Здесь ситуация куда более простая для анализа. Конечно, слепо верить всему, что написано в телеграм-канале Mash, исключительно однобоко освещающему ситуацию, не следует. Но уже появилось видео, где человек, похожий на Кокорина, бьёт человека стулом, а паренёк, похожий на младшего брата Александра, добавляет ему лещей. Затем в потасовку ввязывается и Мамаев. Какие бы слова ни предшествовали насилию, ему не может быть оправданий.



Да и представить, что директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ сам задирал и провоцировал ни в чём неповинных скромных спортсменов, заехавших испить кофе после утренней пробежки, гораздо труднее, чем поверить во всё написанное источником. А это, напомню, и странное состояние компании наших героев, и шум, и совет ехать в свой Китай и там делать замечания и, наконец, удар стулом сидячего человека. При всём презрении к чиновникам, которое испытывает большая часть населения (больше у нас до недавних пор могли ненавидеть только футболистов), Денис Пак выглядит здесь жертвой своего желания спокойно посидеть в любимом заведении, где нарушался общественный порядок. Пострадал и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин.

Министр спорта Павел Колобков уже заявил, что в сборной этот тандем играть уже, видимо, не будет. Это вполне вписывается в риторику Станислава Черчесова, который считает, что футболист сборной должен быть образцом для подражания во всём. Также Колобков намекнул, что ждёт реакции от владельцев «Зенита» и «Краснодара», которые стараются отстраниться, но петербуржцы уже подтвердили участие Кокорина в инциденте. Но извините, если эти же клубы отправили Кокорина с Мамаевым в дубль за видосик с шампусиком, то за ролик со стульями наказание должно быть внушительнее.

Правда, тут уже должно подключиться и государство. В кои-то веки в России действительно полезную роль играет чиновник: из-за масштаба личности Дениса Пака дело оказалось невозможно замять совсем. Теоретически по статье 116 «Побои», по которой заведено уголовное дело, Кокорину (с Мамаевым труднее) может грозить и тюрьма. До этого, конечно, не дойдёт, хотя Павел со своими татухами очень органично смотрелся бы где-нибудь в Мордовии, причём не в футбольном клубе, при выборе стульев. Однако уже появилась информация, намекающая, что тандему всё сойдёт с рук.



Вполне возможно, Саша и Паша сегодня утром спустили в унитаз последний шанс запомниться в первую очередь действиями на футбольном поле, где у них в последнее время всё получалось. Но если богатые и успешные публичные люди, прожив на двоих 57 лет, до сих пор не научились вести себя в общественных местах и показывают себя отбитым быдлом, то соответствующее место в истории они застолбили. Правда, жизнь их после этого случая вряд ли изменится кардинально, так что ребят это место заботит не сильно больше, чем любителей строчить комментарии в интернете. Ну а дружба, 10-летие которой парни отмечали, должна стать только крепче.



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 22:39
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(5)
#2  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:40)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Сущность быдла не скрыть. Увы все равно замнут и сведут на нет. Хотя за такое поведение уж точно стоит навсегда исключить из сборной, чтобы не позорили ее аморальным поведением, а клубы внутри пусть сами решают для себя
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Вчера, 22:47)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Е..ать, вы лохи (с)

Ну, а по теме, к зиме всё замнется, и вираж будет томно стонать после очередного успешного действия кокошкина


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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