Аршавин - о Соболеве: даже посмотрите, как он бегает

- Считаю, что команде нужно покупать одного, а лучше двух новых игроков в центр атаки.
Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает... Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.Не думаю, что в "Зените" он способен стать основным нападающим, - цитирует Аршавина "СЭ".
Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" летом 2024 года и заключил контракт до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне форвард вышел на поле в 23 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые продали Матео Кассьерру в "Атлетико Минейро", а также обменяли Лусиано Гонду на Игоря Дивеева в ЦСКА.
После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.