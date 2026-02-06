Матчи Скрыть

Аршавин - о Соболеве: даже посмотрите, как он бегает

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин оценил игру Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Аршавин считает, что петербургскому "Зениту" следует купить новых игроков на позицию форварда. Экс-игрок сборной России считает, что Соболев хромает и не способен стать основным нападающим.

- Считаю, что команде нужно покупать одного, а лучше двух новых игроков в центр атаки.
Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает... Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.
Не думаю, что в "Зените" он способен стать основным нападающим, - цитирует Аршавина "СЭ".

Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" летом 2024 года и заключил контракт до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне форвард вышел на поле в 23 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые продали Матео Кассьерру в "Атлетико Минейро", а также обменяли Лусиано Гонду на Игоря Дивеева в ЦСКА.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

