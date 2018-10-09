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Появилось видео избиения человека Кокориным и Мамаевым до инцидента в кафе (видео)

За два часа до нападения на чиновника Минпромторга в кафе Александр Кокорин и Павел Мамаев избили на улице еще одного человека.

В семь утра они в компании своих друзей вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачивается на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание.



Сейчас пострадавший находится в больнице.

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#44  chubook   (Сегодня, 14:01)
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online

думаю сажать не стоит, а вот пожизненно отстранить от кормушки футбольной ,вплоть до уровня ФНЛ необходимо, просто деньги их так сильно расчувствовали,что они возомнили себя неприкасаемыми, элита общества, а по факту просто куски г..на . ни совести , ни благодарности ничего .....
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#43  Blessing  Спб (Сегодня, 13:45)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit4ik
Цитата: Blessing
Думаю, так и будет. Если нет, начнется вселенский шум, а этого властям не надо.

выборы ещё не скоро))

Да причем выборы, тут и без выборов социальный накал в связи с Пенсион.реформой.
Допускаю, что могут не посадить, и впаять условное.
Но если докажут, что они были под кайфом, то подключится вада, и нам засчитают поражение со Славией.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#42  Apant1   (Сегодня, 13:43)
  • +2
  •  (4)

Да быдло натуральное, шоблой одного пинать. Думаю незря кокорин на своём пальце тренировался, парни его зауважают)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#41  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
братцев" воспитывать надо, но если ты сам воспитан шакалом, то и впрягаться за шакаленка будешь по шакальи. но, в данном случае, здесь тупо синька и, может быть, кокс

я лишь говорю, что Кокорин в этой ситуации не злодей, как пытаются выставить сми, а просто дурак


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#40  Ville  СПб (Сегодня, 13:41)
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Spartacus1971
Вот такие как Глушаков

Глушаков со шлюхой в бане- вообще ангел, в сравнении с этими)))


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#39  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:39)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
за братьев никогда не впрягались

"братцев" воспитывать надо, но если ты сам воспитан шакалом, то и впрягаться за шакаленка будешь по шакальи. но, в данном случае, здесь тупо синька и, может быть, кокс


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#38  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:37)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Воспитывать надо братцев

да это вина Кокорина, не смог мелкого обуздать

Цитата: GreatWhite999
Жаль только , что этот гопник опозорил Петербург в очередной раз.

С чего это? Он что ахматэ села кричал? Опозорил только себя


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#37  нетрал   (Сегодня, 13:34)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
это повылазило их нутро ..+ какие то личности худой провокатор ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#36  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:27)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Противно смотреть на этих быдло-миллионеров. Обезьяньи гены деньгами не скрыть.
Толпой на одного, как это банально.
Непонятно, кто начал и из-за чего. Но такого поведения быть недолжно у такого уровня публичной личности.
Виноваты, более чем уверен, эти тупоголовые спортсмены.
Вот как в один миг можно сломать карьеру и жирную жизнь.
Надеюсь, что их накажут. Это должно быть как пример другим.
Жаль только , что этот гопник опозорил Петербург в очередной раз.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#35  avnik  море (Сегодня, 13:25)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А чё на майках номеров нет? Без номеров не посадят...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#34  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:24)
  • 0
  •  (6)

Цитата: robinzen
Кокорин с накинутым капюшоном, с закатынными до середины голени штанами. Он такой был и на видео в кафе...

А, точно. А я уж думал, что он хоть тут не засветился. Но одно все - Коку отмажут, не тот клуб, чтобы вот так , по-беспределу, с основным игроком.

Цитата: LLIHyp
Ионова выгнали за меньшее

Ионов почти не играл, а на этого в атаке вся надежда.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#33  Sergeevich   (Сегодня, 13:21)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот уроды...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#32  Antip7   (Сегодня, 13:21)
  • +3
  •  (3)

Цитата: Zamba
Цитата: капля никотина
А где в этом кино Кокорин??? Стулья выбирает?

Кокорин до последнего всех успокаивал, лишь в конце с ноги втащил, но как я понимаю это за младшего братца, этот шакаленок в обоих эпизодах подставил братца
Осуждающим, видимо за братьев никогда не впрягались

Воспитывать надо братцев
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#31  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 13:20)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Енисей»
Дуэт "Быдло"! :)
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#30  LLIHyp  СПб (Сегодня, 13:20)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Не выгонит.

Ионова выгнали за меньшее
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#29  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:20)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
А где в этом кино Кокорин??? Стулья выбирает?

Кокорин до последнего всех успокаивал, лишь в конце с ноги втащил, но как я понимаю это за младшего братца, этот шакаленок в обоих эпизодах подставил братца
Осуждающим, видимо за братьев никогда не впрягались


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#28  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:18)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Кубань»
Настоящие мрази.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#27  Spartacus1971   (Сегодня, 13:18)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот такие как Глушаков и эти,поэтому попадают в такие истории,так как им плевать на свой клуб,на нас болел.Футбол для них,только нужен как заработок.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#26  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:18)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мамай-каратист сраный,может только исподтишка бить,да ещё в стаде таких же ублюдков.Ты один на один пробовал когда -нибудь Мамай?А то приходи,накостыляю,в тебе бараньего веса немного!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#25  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:18)
  • -3
  •  (7)

Цитата: robinzen
Уже Зенит заявил, что выгонят Кокошу

Не выгонит.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#24  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:17)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Коку бомжи отмажут и строго поставят xyeту "на вид"

Уже Зенит заявил, что выгонят Кокошу


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#23  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 13:17)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Blessing
Думаю, так и будет. Если нет, начнется вселенский шум, а этого властям не надо.

выборы ещё не скоро))


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#22  Blessing  Спб (Сегодня, 13:16)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MIG
На нары пидоров

Думаю, так и будет. Если нет, начнется вселенский шум, а этого властям не надо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#21  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:15)
  • -2
  •  (6)

И даже не смотря на стулья и избиения щоферОв, зная мораль наши четвероногих питерских друзей, даю прогноз - Мамайка выхватит по полной, Коку бомжи отмажут и строго поставят xyeту "на вид".

Ну очень они любят золотишко. Ну очень надо им оно. А на одной ДзюбЕ - не выедешь.

Не - Кока будет дальше исполнять. Но уже без расписного друга.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#20  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 13:14)
  • +3
  •  (5)

сажать и не только коку с мамаем а ещё и ***ков придворных


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#19  DSima  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:14)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ну пипец... если это они, нах....уроды!! посадить негодяев!!! дали пару раз по лицу, если что-то их зацепило и все!! но так бить человека, да еще и не один на один!!! Дебилы!!! ведь так и убить можно... не дай бог......
Регистрация: 11.04.2018 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:14)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
А где в этом кино Кокорин??? Стулья выбирает?

Кокорин с накинутым капюшоном, с закатынными до середины голени штанами. Он такой был и на видео в кафе...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  СуперШтангист   (Сегодня, 13:14)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Терек»
Не вижу ничего уголовно наказуемого, типичный выходной в России.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#16  LLIHyp  СПб (Сегодня, 13:13)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь по савокупности минимум уголовку получат пидоры
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#15  Volodia379   (Сегодня, 13:13)
  • +2
  •  (4)
online

Вот ублюдки на одного мужика толпой напали! ! Зона перед ними распахивает широкие двери! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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