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Гендиректор "Крыльев": санкции к Тигиеву и Башкирову применим, но расторгать контракты не будем

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что клуб не планирует расторгать контракты с защитником Георгием Тигиевым и хавбеком Евгением Башкировым.

"Санкции к игрокам, конечно, применим в соответствии с российским законодательством и трудовыми договорами. Степень наказания будет зависеть от результатов экспертиз. Но мы не собираемся устраивать охоту на ведьм, контракты расторгать не будем.

Каждый человек имеет право на ошибку. Можете мне поверить, что Башкиров сам себя уже наказал, и достаточно прилично. Он переживает сильно, Тигиев тоже. Конечно, проведем беседы с ними", – сказал Шашков.

СЭ
Теги: Тигиев Башкиров Крылья Советов
Сегодня, 14:52
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(2)
#3  Крепкий Мужской Друг  страна одних братьев (Сегодня, 15:19)
  • -1
  •  (1)

Правильно.Синька гордость России.Ну выпил... не убил же никого.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
#2  Korsar123   (Сегодня, 15:13)
  • +1
  •  (3)

Сейчас времена такие, алкашами и наркоманами в клубам никого не удивишь, играли и будут играть... А то что на них смотрит подрастающее поколение футболистов, это никого не волнует... Поэтому и живем в дерьме всю свою осознанную историю...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:03)
  • +3
  •  (3)

Ты красава, Виталик! Выпьем и снова нальем!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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