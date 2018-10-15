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Британская газета внесла российского футболиста в список самых умных игроков мира

Британское издание The Sun опубликовало материал о самых умных футболистах.

В числе 12 героев заметки оказался и российский нападающий Андрей Аршавин, который с 2009 по 2013 год был футболистом лондонского "Арсенала", а сейчас представляет казахстанский "Кайрат".

"Если бы не футбол, он бы связал свою жизнь с модой. Быстрый как ртуть российский плеймейкер окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Он изучал технологию изготовления одежды и использовал этот талант, чтобы выпустить собственную линейку одежды в России", - сказано в заметке об Аршавине.

Помимо Аршавина, автор The Sun Джон Бун также упомянул в своем материале таких футболистов, как Хуан Мата, Симон Миньоле, Фрэнк Лэмпард, Джорджо Кьеллини, Гленн Джонсон, Кларк Карлайл, Ромелу Лукаку, Эдвин ван дер Сар, Сократес, Данкан Уотмор и Оливер Бирхофф.

The Sun
Теги: Аршавин
Сегодня, 15:29
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#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sumzzz
Аршавин

как он говорил, много бегает тот, кто играть не умеет, мяч катится быстрее человека


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:20)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Абсолютно верно!
Аршавин даже в свои 107 лет, передвигаясь по полю исключительно пешком, делает игру в атаке Кайрата одним-двумя касаниями. В игре с Зенитом он прошел пешком гораздо больше, чем другие набегали))), но его несколько ускорений были ключевыми в атаке и практически все его обводки и пасы были точными.
Если Головину дать хоть 10 % творческого мышления Аршавина, из него бы получился второй Эден Азар.


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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