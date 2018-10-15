Британская газета внесла российского футболиста в список самых умных игроков мира

Британское издание The Sun опубликовало материал о самых умных футболистах.В числе 12 героев заметки оказался и российский нападающий Андрей Аршавин, который с 2009 по 2013 год был футболистом лондонского "Арсенала", а сейчас представляет казахстанский "Кайрат"."Если бы не футбол, он бы связал свою жизнь с модой. Быстрый как ртуть российский плеймейкер окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Он изучал технологию изготовления одежды и использовал этот талант, чтобы выпустить собственную линейку одежды в России", - сказано в заметке об Аршавине.Помимо Аршавина, автор The Sun Джон Бун также упомянул в своем материале таких футболистов, как Хуан Мата, Симон Миньоле, Фрэнк Лэмпард, Джорджо Кьеллини, Гленн Джонсон, Кларк Карлайл, Ромелу Лукаку, Эдвин ван дер Сар, Сократес, Данкан Уотмор и Оливер Бирхофф.