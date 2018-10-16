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Екатеринбург Уфа
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Сильнейшая за последние годы молодёжка мимо Евро. Не помог даже дубль Чалова
Из-за обновлений и бедности российских клубов, несмотря на причуды тренера Бушманова, игнорирующего Скопинцева, Баринова и Сулейманова, молодёжная сборная России в кои-то веки была почти полностью составлена из основных игроков премьер-лиги. Но и это не помогло нашей команде попасть на Евро.
Победный состав не меняют
До решающего матча с австрийцами наша «молодёжка» в Туле хорошенько размялась на македонцах: четвёрка Бакаев-Ахметов-Обляков-Чалов просто разорвали соперника и внушили оптимизм. Но сдержанный – надо было понимать, что тогда нам противостоял слабый соперник.
Однако Бушманов, что логично, решил не менять прекрасно сработавший вариант состава, из которого никто не выпадал. Стартовый состав повторился полностью. Парни вышли на поле с целью победить: ничья гарантировала России второе место, но по сложной системе подсчётов лучших вторых команд мы вполне могли пролететь мимо стыковых матчей.
Надежды «Спартака» и ЦСКА провалили игру
Наша команда странно начала матч: Грбич отличился на 13-й минуте, реализовав свой уже третий по счёту момент. Россияне не могли наладить контроль мяча и постоянно теряли его перед своей штрафной. Больно было смотреть на Николая Рассказова: защитник постоянно оголял фланг, терял оппонентов. Казалось, спартаковец только что отбегал 90 минут в каком-то другом матче и доигрывает на морально-волевых.
Отчасти это действительно так: из-за лайка Ещенко на парня выпала колоссальная с непривычки нагрузка, которую он может и не выдержать. Первые два гола пришли с его фланга, ну а второй вообще является квинтэссенцией бессилия защитника. Вольф наверняка удивился своему голу, ведь он почти ничего не делал, а просто шёл вперёд и всё равно обыграл Рассказова.
Слабый матч провёл и Чернов, да и вся оборона России. Но с Никиты как защитника ЦСКА и победителя «Реала» спрос, ясное дело, больше, чем с Даниила Фомина, номинального полузащитника из «Нижнего Новгорода». Да и упускал оппонентов он не реже партнёра.
В эпизоде с решающим голом не доработал и Никита, позволивший сопернику спокойно сбросить мяч, и Фомин, и опорники. Коновалов не поспел за Якуповичем в свою абсолютно пустую опорную зону. Максименко пропустил этот удар, как и ещё два, но к вратарю сегодня больших претензий нет. Впрочем, Александр ещё раз показал, что прямо сейчас является достаточно средним голкипером, но это никак не лишает его перспектив роста, в том числе благодаря таким поражениям.
Яркий Ахметов и «гениальное» решение Бушманова спрятать его на фланг
В ЦСКА феерит Влашич, есть Дзагоев, но Ахметов на позиции «десятки» – это очень здорово. Причём если тот же Бакаев выглядел шикарно только на пространстве со слабыми македонцами, а сегодня потерялся, то Ахметов и против Австрии был лидером команды, угрожал воротам, старался обострять. В плане продуктивности получалось слабо, но активность Ильзата доставляла большие проблемы австрийцам. Он готов был обыгрывать 1 в 1 и оставался в движении, несмотря на удары по ногам, когда ситуация выглядела перспективной.
Увы, продолжения банкета после перерыва не последовало. Месяц назад вся футбольная страна негодовала, когда Чалов сидел на скамейке под Мелкадзе. С македонцами Георгий тоже появился на поле, но уже в концовке встречи, и забил. Сегодня же действующий обладатель кубка России появился аж в перерыве, заменив Облякова, автора первого голевого паса.
Мелкадзе оправдывал слова главного тренера и выигрывал единоборства, но команде это несильно помогало. Георгий поучаствовал в голевой атаке, однако после его выхода Ахметов ушёл на левый фланг, где проявить себя в полной мере не мог. Вдобавок команда лишилась наигранный связей Ильзата (и Чалова) с Обляковым, а Бакаеву перевод направо не помог.
Если Бушманов заменил Облякова не по травме, то воспринимать это решение иначе как пропихивание любимчика в состав трудно. Если по травме, то Ахметова всё равно следовало сохранить в центре. Не хватало флангового игрока на скамейке? Ну, никто не мешал вызвать в команду Сулейманова или Скопинцева, а лучше обоих разом с Бариновым впридачу.
Чалов постучался в основную сборную
3 гола в 2 играх за молодёжку после слов Черчесова, причём дубль в решающей, а не хет-трик в ворота никакущих македонцев. 11 голов в 11 последних матчах. Кажется, Фёдор Чалов делает всё, что может, для попадания в основную сборную. Тут помогли и партнёры: пропустив трижды, они лишили Федю необходимости ехать на стыковые матчи в ноябре.
Однако Станислав Черчесов мог и не впечатлиться перфомансом Фёдора. Не сказать, что он феерил в обоих матчах: с македонцами он вообще был очень слаб в завершении и упустил много мячей, сегодня же Чалова реализовал моменты, которые должен был. Австрийская оборона всякий раз оказывалась неготова к нашим вертикальным передачам. Пас Облякова с лёта пяткой хорош, но комбинация на второй мяч, начиная от первого паса Коновалова, продолжая стеночкой Мелкадзе с Жигулёвым и заканчивая передачей Ильи, близка к шедевру. Однако катастрофа в обороне всё свела на нет.
Без Евро, но не без будущего
Все твердят о самом талантливом молодом поколении за долгие годы и его пролёте мимо важного турнира. Всё это, конечно, обидно, досадно, но для парней это только начало. Да, они не померятся силами с самой талантливой молодёжью Европы на по-настоящему крутом турнире (юношеские Евро мы брали, а толку?). Да, мы как всегда мимо Олимпиады.
Однако 4 парня из этой команды под руководством хорошего тренера, оказывается, уже сейчас способны обыгрывать «Реал». Максименко, Рассказов, Коновалов и Бакаев проводят первый полноценный сезон во взрослом футболе. Команда почти полностью состояла из игроков основы клубов премьер-лиги, причём далеко не последних, и при этом мы всё равно ругаем тренера за невызов сильных кандидатов. Скопинцев один из лучших левых латералей чемпионата, Баринов наконец заметен на поле, а не только на Ютубе с кричалками в адрес «Спартака», Сулейманов стабильно выходит и забивает важные голы за «Краснодар». Список можно продолжать.
Дмитрий Егоров с утверждением про самое талантливое поколение российской молодёжи несогласен. Может, какое-то и было более талантливо, но что бесспорно: шансов раскрыть свои задатки у этих ребят куда больше, чем у их предшественников.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Михаил Шапаев © РФС
Победный состав не меняют
До решающего матча с австрийцами наша «молодёжка» в Туле хорошенько размялась на македонцах: четвёрка Бакаев-Ахметов-Обляков-Чалов просто разорвали соперника и внушили оптимизм. Но сдержанный – надо было понимать, что тогда нам противостоял слабый соперник.
Однако Бушманов, что логично, решил не менять прекрасно сработавший вариант состава, из которого никто не выпадал. Стартовый состав повторился полностью. Парни вышли на поле с целью победить: ничья гарантировала России второе место, но по сложной системе подсчётов лучших вторых команд мы вполне могли пролететь мимо стыковых матчей.
Надежды «Спартака» и ЦСКА провалили игру
Наша команда странно начала матч: Грбич отличился на 13-й минуте, реализовав свой уже третий по счёту момент. Россияне не могли наладить контроль мяча и постоянно теряли его перед своей штрафной. Больно было смотреть на Николая Рассказова: защитник постоянно оголял фланг, терял оппонентов. Казалось, спартаковец только что отбегал 90 минут в каком-то другом матче и доигрывает на морально-волевых.
Отчасти это действительно так: из-за лайка Ещенко на парня выпала колоссальная с непривычки нагрузка, которую он может и не выдержать. Первые два гола пришли с его фланга, ну а второй вообще является квинтэссенцией бессилия защитника. Вольф наверняка удивился своему голу, ведь он почти ничего не делал, а просто шёл вперёд и всё равно обыграл Рассказова.
Слабый матч провёл и Чернов, да и вся оборона России. Но с Никиты как защитника ЦСКА и победителя «Реала» спрос, ясное дело, больше, чем с Даниила Фомина, номинального полузащитника из «Нижнего Новгорода». Да и упускал оппонентов он не реже партнёра.
В эпизоде с решающим голом не доработал и Никита, позволивший сопернику спокойно сбросить мяч, и Фомин, и опорники. Коновалов не поспел за Якуповичем в свою абсолютно пустую опорную зону. Максименко пропустил этот удар, как и ещё два, но к вратарю сегодня больших претензий нет. Впрочем, Александр ещё раз показал, что прямо сейчас является достаточно средним голкипером, но это никак не лишает его перспектив роста, в том числе благодаря таким поражениям.
Яркий Ахметов и «гениальное» решение Бушманова спрятать его на фланг
В ЦСКА феерит Влашич, есть Дзагоев, но Ахметов на позиции «десятки» – это очень здорово. Причём если тот же Бакаев выглядел шикарно только на пространстве со слабыми македонцами, а сегодня потерялся, то Ахметов и против Австрии был лидером команды, угрожал воротам, старался обострять. В плане продуктивности получалось слабо, но активность Ильзата доставляла большие проблемы австрийцам. Он готов был обыгрывать 1 в 1 и оставался в движении, несмотря на удары по ногам, когда ситуация выглядела перспективной.
Увы, продолжения банкета после перерыва не последовало. Месяц назад вся футбольная страна негодовала, когда Чалов сидел на скамейке под Мелкадзе. С македонцами Георгий тоже появился на поле, но уже в концовке встречи, и забил. Сегодня же действующий обладатель кубка России появился аж в перерыве, заменив Облякова, автора первого голевого паса.
Мелкадзе оправдывал слова главного тренера и выигрывал единоборства, но команде это несильно помогало. Георгий поучаствовал в голевой атаке, однако после его выхода Ахметов ушёл на левый фланг, где проявить себя в полной мере не мог. Вдобавок команда лишилась наигранный связей Ильзата (и Чалова) с Обляковым, а Бакаеву перевод направо не помог.
Если Бушманов заменил Облякова не по травме, то воспринимать это решение иначе как пропихивание любимчика в состав трудно. Если по травме, то Ахметова всё равно следовало сохранить в центре. Не хватало флангового игрока на скамейке? Ну, никто не мешал вызвать в команду Сулейманова или Скопинцева, а лучше обоих разом с Бариновым впридачу.
Чалов постучался в основную сборную
3 гола в 2 играх за молодёжку после слов Черчесова, причём дубль в решающей, а не хет-трик в ворота никакущих македонцев. 11 голов в 11 последних матчах. Кажется, Фёдор Чалов делает всё, что может, для попадания в основную сборную. Тут помогли и партнёры: пропустив трижды, они лишили Федю необходимости ехать на стыковые матчи в ноябре.
Однако Станислав Черчесов мог и не впечатлиться перфомансом Фёдора. Не сказать, что он феерил в обоих матчах: с македонцами он вообще был очень слаб в завершении и упустил много мячей, сегодня же Чалова реализовал моменты, которые должен был. Австрийская оборона всякий раз оказывалась неготова к нашим вертикальным передачам. Пас Облякова с лёта пяткой хорош, но комбинация на второй мяч, начиная от первого паса Коновалова, продолжая стеночкой Мелкадзе с Жигулёвым и заканчивая передачей Ильи, близка к шедевру. Однако катастрофа в обороне всё свела на нет.
Фёдор Чалов вновь сравнивает счёт и оформляет дубль в сегодняшней игре— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2018
Смотрите игру #АвстрияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/7WN9dCFoDV
Без Евро, но не без будущего
Все твердят о самом талантливом молодом поколении за долгие годы и его пролёте мимо важного турнира. Всё это, конечно, обидно, досадно, но для парней это только начало. Да, они не померятся силами с самой талантливой молодёжью Европы на по-настоящему крутом турнире (юношеские Евро мы брали, а толку?). Да, мы как всегда мимо Олимпиады.
Однако 4 парня из этой команды под руководством хорошего тренера, оказывается, уже сейчас способны обыгрывать «Реал». Максименко, Рассказов, Коновалов и Бакаев проводят первый полноценный сезон во взрослом футболе. Команда почти полностью состояла из игроков основы клубов премьер-лиги, причём далеко не последних, и при этом мы всё равно ругаем тренера за невызов сильных кандидатов. Скопинцев один из лучших левых латералей чемпионата, Баринов наконец заметен на поле, а не только на Ютубе с кричалками в адрес «Спартака», Сулейманов стабильно выходит и забивает важные голы за «Краснодар». Список можно продолжать.
Дмитрий Егоров с утверждением про самое талантливое поколение российской молодёжи несогласен. Может, какое-то и было более талантливо, но что бесспорно: шансов раскрыть свои задатки у этих ребят куда больше, чем у их предшественников.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Михаил Шапаев © РФС
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