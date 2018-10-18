Михаил Прокопец: УЕФА мог наказать "Рубин" жестче, клуб легко отделался

Юридический консультант "Рубина" Михаил Прокопец нашел позитивные моменты в решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать казанский клуб отстранением от еврокубков.- Любое отстранение от еврокубков неприятно. Но в решении УЕФА есть и приятный момент: у нас были ожидания более жесткого наказания, потому что нарушения у клуба достаточно серьезные. В подобных ситуациях другие клубы получали более серьезные санкции.- Благодаря той работе, которую клуб проделал за последний год. Речь идет о финансовой и кадровой работе. Все видят, в том числе УЕФА, как изменилась кадровая и финансовая полтика клуба, произошло трехкратное сокращение зарплатой ведомости, ушли дорогостоящие футболисты, привлекаются новые спонсоры. Сегодня клуб живет по средствам. Это все было учтено при вынесении решения УЕФА. У УЕФА есть investigation board, это что-то похожее на прокуроров, и они просили более сурового наказания.А получилось так, что если "Рубин" в ближайшие два года не выйдет в еврокубки, то наказания как такового вообще не будет.- Я не могу раскрывать эти данные, но они требовали значительно более серьезного наказания.