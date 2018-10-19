Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:27
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (19)
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (19)
13:31
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (17)
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (17)
12:56
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (18)
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (18)
12:15
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
12:04
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
11:20
Агент Смолова: интерес к Федору со стороны "Реала" правда - я лично общался с их гендиректором (5)
Агент Смолова: интерес к Федору со стороны "Реала" правда - я лично общался с их гендиректором (5)
10:59
"Мне необходимо находиться с семьей, с женой и с маленькими детьми!" - речь Павла Мамаева в суде (14)
"Мне необходимо находиться с семьей, с женой и с маленькими детьми!" - речь Павла Мамаева в суде (14)
10:49
"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока" - адвокат Мамаева защищает своего клиента на рассмотрении апелляции (8)
"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока" - адвокат Мамаева защищает своего клиента на рассмотрении апелляции (8)
10:34
"Федун предлагал огромные деньги" - агент рассказал как сорвался переход Смолова в "Спартак" (16)
"Федун предлагал огромные деньги" - агент рассказал как сорвался переход Смолова в "Спартак" (16)
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info прокомментировал решение Мосгорсуда отклонить апелляцию Александра Кокорина и Павла Мамаева.
- Какая у меня реакция на это решение? Нормальная. Нормальная реакция российского человека. Пусть будет суд, и суд определит их виновность, а вердикт вынесет судья. Так должно быть, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но в глубине души, конечно, жалость присутствует. Это очень тяжело, остаться без специальности. Да еще и срок получить... В основном же, конечно, надо их наказать. Наказать, чтобы неповадно было. Они просто достали уже! В конце концов, это взрослые люди, нужно думать, что ты делаешь. Но что случилось, то случилось — назад уже не вернешь. Мое мнение однозначно: как решит суд, так к этому и надо относиться.
- На ваш личный взгляд, каким должно быть наказание?
- Мне кажется, здесь много зависит от того, как себя поведут потерпевшие, пойдут ли на примирение. Если решат, чтобы наказали, думаю, будет строгое наказание. Потому что хулиганство. Мне кажется, что в этом случае грозит до пяти лет тюрьмы. Ни о каком футболе тогда уже речи идти не может: он автоматом отпадает. Если Денис Пак их не простит, думаю, что жестко накажут. Все-таки это государственный чиновник. Я, откровенно говоря, против такого жесткого наказания. Сначала я как раз был за жесткость. Потом взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу: да, это хулиганье, но все-таки должно быть снисхождение. Я бы года на два отлучил их от профессионального футбола. Конечно, условный срок им надо дать. Понятно, что Мамаеву и Кокорину нужны очень грамотные адвокаты. Защищать их очень тяжело. Но еще раз повторюсь: все зависит от того, как на предварительном следствии и на суде поведут себя потерпевшие. Вот мое видение этой ситуации.
- Какая у меня реакция на это решение? Нормальная. Нормальная реакция российского человека. Пусть будет суд, и суд определит их виновность, а вердикт вынесет судья. Так должно быть, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но в глубине души, конечно, жалость присутствует. Это очень тяжело, остаться без специальности. Да еще и срок получить... В основном же, конечно, надо их наказать. Наказать, чтобы неповадно было. Они просто достали уже! В конце концов, это взрослые люди, нужно думать, что ты делаешь. Но что случилось, то случилось — назад уже не вернешь. Мое мнение однозначно: как решит суд, так к этому и надо относиться.
- На ваш личный взгляд, каким должно быть наказание?
- Мне кажется, здесь много зависит от того, как себя поведут потерпевшие, пойдут ли на примирение. Если решат, чтобы наказали, думаю, будет строгое наказание. Потому что хулиганство. Мне кажется, что в этом случае грозит до пяти лет тюрьмы. Ни о каком футболе тогда уже речи идти не может: он автоматом отпадает. Если Денис Пак их не простит, думаю, что жестко накажут. Все-таки это государственный чиновник. Я, откровенно говоря, против такого жесткого наказания. Сначала я как раз был за жесткость. Потом взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу: да, это хулиганье, но все-таки должно быть снисхождение. Я бы года на два отлучил их от профессионального футбола. Конечно, условный срок им надо дать. Понятно, что Мамаеву и Кокорину нужны очень грамотные адвокаты. Защищать их очень тяжело. Но еще раз повторюсь: все зависит от того, как на предварительном следствии и на суде поведут себя потерпевшие. Вот мое видение этой ситуации.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.