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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок

Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info прокомментировал решение Мосгорсуда отклонить апелляцию Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Какая у меня реакция на это решение? Нормальная. Нормальная реакция российского человека. Пусть будет суд, и суд определит их виновность, а вердикт вынесет судья. Так должно быть, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но в глубине души, конечно, жалость присутствует. Это очень тяжело, остаться без специальности. Да еще и срок получить... В основном же, конечно, надо их наказать. Наказать, чтобы неповадно было. Они просто достали уже! В конце концов, это взрослые люди, нужно думать, что ты делаешь. Но что случилось, то случилось — назад уже не вернешь. Мое мнение однозначно: как решит суд, так к этому и надо относиться.

- На ваш личный взгляд, каким должно быть наказание?

- Мне кажется, здесь много зависит от того, как себя поведут потерпевшие, пойдут ли на примирение. Если решат, чтобы наказали, думаю, будет строгое наказание. Потому что хулиганство. Мне кажется, что в этом случае грозит до пяти лет тюрьмы. Ни о каком футболе тогда уже речи идти не может: он автоматом отпадает. Если Денис Пак их не простит, думаю, что жестко накажут. Все-таки это государственный чиновник. Я, откровенно говоря, против такого жесткого наказания. Сначала я как раз был за жесткость. Потом взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу: да, это хулиганье, но все-таки должно быть снисхождение. Я бы года на два отлучил их от профессионального футбола. Конечно, условный срок им надо дать. Понятно, что Мамаеву и Кокорину нужны очень грамотные адвокаты. Защищать их очень тяжело. Но еще раз повторюсь: все зависит от того, как на предварительном следствии и на суде поведут себя потерпевшие. Вот мое видение этой ситуации.
Теги: Рейнгольд Мамаев Кокорин
Сегодня, 16:27
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19
(3)
#19  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 18:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
ДА ЗАТКНИТЕ ЖЕ НАКОНЕЦ ЭТОГО ПОЛОУМНОГО УРОДА - ЕГО МНЕНИЕ НИКОМУ КРОМЕ АДМИНОВ САЙТА НЕИНТЕРЕСНО rage rage rage !!!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#18  ржд гуд  саратов (Сегодня, 17:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Победоносный Зенит,
ну вот старикашку, нашего спартаковского дедушку, вся Россия знает, а вот таких ноунеймов даже на сайте мало кто запоминает
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#17  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 17:30)
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online

Цитата: Сибирячок
Цитата: Победоносный Зенит
Старикашка , а не пошёл бы ты в свой хлев...
Я уверен, что эти слова рано или поздно к тебе вернутся. и не раз. На улице, в магазине, где угодно. Тебе так же будут говорить:
--старикашка, пошёл накуй...



Это уже давно его настоящее. Видно же - адаптированный.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Сегодня, 17:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Старикашка , а не пошёл бы ты в свой хлев...

Я уверен, что эти слова рано или поздно к тебе вернутся. и не раз. На улице, в магазине, где угодно. Тебе так же будут говорить:
--старикашка, пошёл накуй...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Зенит»
Старикашка , а не пошёл бы ты в свой хлев...

Цитата: cadallero555
Ну и правильно... ведь в на нарах могут научить и за спартак болеть...My Webpage

Ну ваша ориентация давно всем известна.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#14  Santi33  СПб (Сегодня, 17:15)
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online

в Кащенко деду уже давно прогулы ставят...а у него еще интервью берут.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
#13  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 17:08)
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Болеет за:
ЦСКА
А я бы деда отлучил от средств массовой информации и Гендоса ещё бы придачу.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#12  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:05)
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Болеет за:
ЦСКА
Лысый переобувается на глазах! Первое его интервью на данное событие было в духе Жирика "Расстрелять! Адназначчна!"


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#11  scorpion 69  колпино (Сегодня, 16:52)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
все верно дед сказал,накосячил будь мужиком отвечай,а не слезки пускай
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#10  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 16:49)
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новостей про хулиганов больше чем про футбол можна ограничиться попал закрыли вышел зачем стока интима постят неужели народ в гавно превращается тоже
а у розенбома давно кукушка улетела ему главное сос тадом держаться держаться и крепчать
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#9  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 16:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Мамаеву и Кокорину не нужны очень грамотные адвокаты. Процесс их наказания медийно показательный. Как решит сторона обвинения и примкнувшие к ней судьи под патронажем Пака, так и будет. Ну или как с ними договорятся крышующие этих двух хулиганов. Как ты не блистай умом и опытом.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#8  1632   (Сегодня, 16:47)
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Болеет за:
«Спартак»
хорошие анализы дал - с одной стороны вроде бы и да, но сдругой как бы и нет, хотя опять-же если так, то может быть тогда и вот нет... а вообще все зависит от множества обстоятельств... это тебе не поликлинике анализы сдавать, где результаты конкретные - футбольная аналитика в действии!
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#7  cadallero555   (Сегодня, 16:41)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и правильно... ведь в на нарах могут научить и за спартак болеть...My Webpage
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
#6  Dm.Bas   (Сегодня, 16:39)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
А я предлагаю на всякий случай всех расстрелять smirk
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#5  сынок  CCCP (Сегодня, 16:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
ну тут все понятно, мясной дедушка хочет ослабить конкурентов

лучше бы вы этого дедушку к себе забрали...бывает такую херню явную про клуб и игроков несет...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#4  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 16:36)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Серж1
ну тут все понятно, мясной дедушка хочет ослабить конкурентов


а они сейчас кому то конкурент из этих двух клубов??
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#3  Серж1  Питер (Сегодня, 16:34)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
ну тут все понятно, мясной дедушка хочет ослабить конкурентов
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#2  сынок  CCCP (Сегодня, 16:31)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще один дятел..футбол то при чем...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 16:31)
  • -3
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Какой кровожадный дедушка.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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