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Массимо Каррера: может, дело во мне?

Массимо Каррера: может, дело во мне? Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после матча 11-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:3).

– С чем связана ротация состава?

– При нашем количестве матчей, тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это идет на пользу, а иногда нет.

ЦСКА довольно успешно выступает год за годом, играет без ротации, 12-13 человек. У них другой подбор футболистов, чтобы играть без ротации в насыщенном графике?

– Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто у нас добавилось несколько молодых игроков. А так все те же.

- "Спартак" потерпел три домашних поражения. Как планируете выходить из этой ситуации?

– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут "Спартак". Победы достаются на поле, не до начала матча. Мы та команда, которая должна выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.

– Вы сказали, что не получается выкладываться на 150 процентов. Получается, вопросы к самоотдаче?

– Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват.

– Еременко провел лишь второй матч за "Спартак", но как он покинул поле, в атаке все рухнуло.

– Он пока не может играть 90 минут.

– Известно, что у "Арсенала" сильные крайние футболисты. Почему поставили против техничных фланговых игроков "Арсенала" Комбарова и Петковича, который не умеет играть в отборе?

– Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной.

- Почему деградировала целая группа игроков?

- Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 19:33
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12
(1)
#12  iDEAD  Череповец (Сегодня, 19:54)
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online

Расскажите ему пожалуйста что Комбарова можно было вверх поднять , так как Дима вообще то полузащитник . А вместо него поставить Мельгорехо . Вместо Петковича можно было выпустить Джикию . Зае#ал
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 19:52)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно, в тебе. Нет Пилипчука, а сам допетрить не можешь, что Кутепов - это похороны Спартака. 90 минут держал косяпора на поле. Ненавижу макароны.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Agasphere  Москва (Сегодня, 19:51)
  • -1
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Замены методом тыка нужно прекращать, Максим Батькович, и всё тогда как-нибудь наладится. joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:50)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
зае6ало это ваше шараханье

то точно. Причем давно и всех smile


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Thor   (Сегодня, 19:49)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной.

Б... , у тебя в запасе Джикия сидел


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#7  makcnmka   (Сегодня, 19:47)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Про состав отдельная тема. Перед матчем всегда открываю состав почитать и ищу что на этот раз поменяли. Прежде чем ротацию делать, пусть хоть сыграются. Они не понимают друг друга, отсюда пасы неточные, обострения нет, никто не понимает, что ждать от партнера.
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 19:44)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да ну, причем здесь Каррера? Просто состав такой. Промеса продали,Глушаков и Ко пальцы гнут. Травмы. Адриано и Фернандо уже просто немотивированы играть за клуб. Молодежка необкатана высшим дивизионом (сколько сезонов мы подпускали к старту Чалова и Головина,чтоб более-менее заиграли?). А Федун дал понять, что без ЛЧ хрен вам а не трансферы. Отсюда все и выливается. Ну поменяйте его. Кто вас вытащит с таким составчиком? Топ-тренер вряд ли пойдет в наш чемп, да и не потянуть его личку Федуну. А менять сейчас Карреру на хз кого - это шило на мыло.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  nedva  Russia (Сегодня, 19:43)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну будь ты мужиком, уходи! Провалил всё что возможно. Игроки тебе не верят!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#4  miktar   (Сегодня, 19:40)
  • -2
  •  (6)
online

"нэ какой ты ни камадир, шлюшай!...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  Liberator  Монако (Сегодня, 19:40)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Успокойся, не в тебе, в клубе, проверено.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:38)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
сколько ещё тебе надо времени изучить своих собственных игроков ?
год ?семь ? неделю ?
ты скажи нам, мил-человек, озвучь цифирь, зае6ало это ваше шараханье, будто вы друг дружку впервые видите.
ты так же просрал чемпионство в прошлом году, когда эта кодла посыпалась, а у тебя все карты на руках были.
и сейчас вы могли бы в четырёх очках от бакланов быть.

озвучь цифирь времени экспериментов, МаКар.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 19:36)
  • -1
  •  (5)

Прозрел,что ли? Он даже не физрук...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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