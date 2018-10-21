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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера: может, дело во мне?
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после матча 11-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:3).
– С чем связана ротация состава?
– При нашем количестве матчей, тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это идет на пользу, а иногда нет.
– ЦСКА довольно успешно выступает год за годом, играет без ротации, 12-13 человек. У них другой подбор футболистов, чтобы играть без ротации в насыщенном графике?
– Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто у нас добавилось несколько молодых игроков. А так все те же.
- "Спартак" потерпел три домашних поражения. Как планируете выходить из этой ситуации?
– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут "Спартак". Победы достаются на поле, не до начала матча. Мы та команда, которая должна выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.
– Вы сказали, что не получается выкладываться на 150 процентов. Получается, вопросы к самоотдаче?
– Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват.
– Еременко провел лишь второй матч за "Спартак", но как он покинул поле, в атаке все рухнуло.
– Он пока не может играть 90 минут.
– Известно, что у "Арсенала" сильные крайние футболисты. Почему поставили против техничных фланговых игроков "Арсенала" Комбарова и Петковича, который не умеет играть в отборе?
– Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной.
- Почему деградировала целая группа игроков?
- Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков.
Rusfootball.info
– С чем связана ротация состава?
– При нашем количестве матчей, тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это идет на пользу, а иногда нет.
– ЦСКА довольно успешно выступает год за годом, играет без ротации, 12-13 человек. У них другой подбор футболистов, чтобы играть без ротации в насыщенном графике?
– Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто у нас добавилось несколько молодых игроков. А так все те же.
- "Спартак" потерпел три домашних поражения. Как планируете выходить из этой ситуации?
– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут "Спартак". Победы достаются на поле, не до начала матча. Мы та команда, которая должна выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.
– Вы сказали, что не получается выкладываться на 150 процентов. Получается, вопросы к самоотдаче?
– Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват.
– Еременко провел лишь второй матч за "Спартак", но как он покинул поле, в атаке все рухнуло.
– Он пока не может играть 90 минут.
– Известно, что у "Арсенала" сильные крайние футболисты. Почему поставили против техничных фланговых игроков "Арсенала" Комбарова и Петковича, который не умеет играть в отборе?
– Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной.
- Почему деградировала целая группа игроков?
- Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков.
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