Массимо Каррера: может, дело во мне?

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после матча 11-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:3).– При нашем количестве матчей, тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это идет на пользу, а иногда нет.– Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто у нас добавилось несколько молодых игроков. А так все те же.– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут "Спартак". Победы достаются на поле, не до начала матча. Мы та команда, которая должна выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.– Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват.– Он пока не может играть 90 минут.– Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной.- Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков.