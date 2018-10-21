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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Рейнгольд: если бы я сыграл как Кутепов, мне бы команда просто морду набила
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд после матча "Спартак" - "Арсенал" (2:3) ответил на вопросы корреспондента Rusfootball.info.
- Казалось, было хорошее начало матча. Команда забила и получила преимущество. Что случилось потом? Почему такой результат?
- Результат такой поскольку, как мне кажется – команда плавит Карреру. Не могу утверждать наверняка, но как мне кажется, именно это происходит. Команда сплавляет тренера. Ведь так играть ну нельзя. Так не играют даже за команду завода.
Для начала я уже много раз говорил, что пешком в футбол не играют. При этом многие футболисты не имеют права одевать спартаковскую майку. И могу назвать не одну фамилию. К примеру, посмотрите на что делает на поле Кутепов? Это просто безобразие. Его, после того как он на пустом месте привёз в ворота «Спартака» - нужно было менять.
Вы знаете, я не хочу критиковать тренера, но тут во многом виноват и Каррера. Не в моих правилах, но тут, увы, придётся говорить о главном тренере. Ведь то, чем занималась на поле команда Карреры во втором тайме – это антифутбол. Так играть в футбол нельзя.
Как мне кажется, тем что мы увидели – команда просто оскорбила 30 тысяч пришедших на матч болельщиков. Они оскорбили их чувства, их понимание футбола. Это просто позор.
- Каррера выпускает много молодёжи. Он пытается омолодить состав, или же это признак проблем в коллективе?
- Команда всегда должна омолаживаться постепенно. Плюс, раз ты омолаживаешь команду – покажи мне что эти молодые игроки могут на поле делать? Пока что я, простите, ни черта не вижу. Сегодня на поле вышли Игнатов и Ломовицкий. И что? Они что, думают будто могут выходить и валять дурака? Что этот карт-бланш у них будет вечным? По-другому их игру назвать не могу. Ведь примеряю всё это на свою шкуру. Молодые ребята ну никак не могут играть в пенсионный футбол. Не могут они играть на уровне ветеранов.
Что же касается омоложения команды сейчас… Ну посмотрите на турнирную таблицу. Выиграй матч, и ты выходишь на второе место! Какое сейчас может быть омоложение? Ведь нужно найти правильное время, когда команду можно омолаживать. А сейчас идёт упорная борьба за каждое очко. Сейчас «Зенит» потерял очки – нужно было обязательно выигрывать и подтягиваться к ним.
А Каррера вместо борьбы за второе место выпускает вообще непонятный состав. Петкович на поле – это что такое? Как-минимум он после повреждения в Новороссийске. Я не понимаю что это вообще такое.
Вы поймите, я говорю лишь о том что я вижу. А сегодня ряд игроков словно одели футболки и отбывали на поле номер. Одели спартаковскую футболку и позорили её на поле. Это негодяйство!
Ведь есть негласный закон: не хочешь играть – не выходи на поле. Нас раньше так «старики» учили. Вместо этого я увидел кучу игроков, которые словно оборзели. Вы ведь посмотрите с кем мы играли. Команда занимала предпоследнее место.
А эти игроки словно «коты в мешке». Моё мнение однозначно – они сплавляли тренера. Тут не может быть двух мнений. Они плавят Карреру. В футбол пешком не играют. Это командный, и к тому-же беговой вид спорта. Тут нужно полностью отдаваться игре.
- То есть, на ваш взгляд, речь не идёт о том, что игроки не понимают тренера? Вопрос не в том что не получается, а в том что игроки просто не бегают?
- Знаете, чтобы всё это знать нужно быть в команде. Но лично я смотрю игры по телевизору, и вижу всё это безобразие. То, что сегодня сотворил Кутепов – в советское время он бы и близко к основному составу не подошёл. Уровень такой игры не позволяет играть в «Спартаке». Он ведь просто привёз 2 мяча! И как мне к этому относиться? Скажу честно – мне бы за такую игру центральным защитником в своё время в раздевалке набили бы морду! Не можешь играть – подойди к тренеру и скажи «у меня ноги болят», или «плохо себя чувствую». Центральный защитник внаглую сбивает чужого нападающего в своей штрафной. Он что, думает что судья его простит? На ровном месте привозим пенальти. Во втором мяче его обыгрывают словно последнего щенка. Это что вообще такое? Помимо него ведь за результат 10 человек горбатится. Я понимаю что сейчас начнутся разговоры о том, что это молодые и их надо поддержать. Но ведь не таким образом! Их поддержка – большая зарплата по контракту. А на поле нужно выходить и доказывать! С них нужно требовать. Самоотдачу как минимум. Тебе ведь дают? Вот и ты выходи и отдавай всё что можешь.
- Что делать Федуну? Оставлять Карреру и менять половину состава? Или убирать тренера?
- Федуну в первую очередь на мой взгляд нужно создать в команде и клубе окружение из людей, что понимают и любят футбол. Тех, кто спросят с игроков по их работе. Если игрок не выполняет свою работу, не стремится её выполнять – разрывайте с ним контракт! И выгоняйте его из команды. Зачем в команду брать всякий «мусор»? Зачем в ней Петкович?
В «Спартаке» все и каждый должны словно Александр Матросов – если нужно, то идти грудью на пулемёт. Иного не дано. Таковы традиции этой команды. Для «Спартака» непозволительно когда игроки ходят по полю пешком.
И тут виноват и главный тренер, и руководство клуба. Если игрок не хочет играть в команде – нужно гнать его в шею. Что случилось в команде? Что случилось с Глушаковым? Мы как болельщики хотим знать правду.
Вы поймите. Я не хочу никого, не дай Бог – оскорблять. И стараюсь как могу подбирать слова – ведь сам был в этой шкуре. Но откровенно говоря, бывают моменты, когда уже совсем перебор. Так играть нельзя даже за команду своей школы. У всего есть предел. А сегодня «Спартак» продемонстрировал такую безобразную игру, что её и разбирать бесполезно.
- Можно называть это равнодушием?
- Скорее это стоит называть разгильдяйством. Так будет точнее.
Rusfootball.info
- Казалось, было хорошее начало матча. Команда забила и получила преимущество. Что случилось потом? Почему такой результат?
- Результат такой поскольку, как мне кажется – команда плавит Карреру. Не могу утверждать наверняка, но как мне кажется, именно это происходит. Команда сплавляет тренера. Ведь так играть ну нельзя. Так не играют даже за команду завода.
Для начала я уже много раз говорил, что пешком в футбол не играют. При этом многие футболисты не имеют права одевать спартаковскую майку. И могу назвать не одну фамилию. К примеру, посмотрите на что делает на поле Кутепов? Это просто безобразие. Его, после того как он на пустом месте привёз в ворота «Спартака» - нужно было менять.
Вы знаете, я не хочу критиковать тренера, но тут во многом виноват и Каррера. Не в моих правилах, но тут, увы, придётся говорить о главном тренере. Ведь то, чем занималась на поле команда Карреры во втором тайме – это антифутбол. Так играть в футбол нельзя.
Как мне кажется, тем что мы увидели – команда просто оскорбила 30 тысяч пришедших на матч болельщиков. Они оскорбили их чувства, их понимание футбола. Это просто позор.
- Каррера выпускает много молодёжи. Он пытается омолодить состав, или же это признак проблем в коллективе?
- Команда всегда должна омолаживаться постепенно. Плюс, раз ты омолаживаешь команду – покажи мне что эти молодые игроки могут на поле делать? Пока что я, простите, ни черта не вижу. Сегодня на поле вышли Игнатов и Ломовицкий. И что? Они что, думают будто могут выходить и валять дурака? Что этот карт-бланш у них будет вечным? По-другому их игру назвать не могу. Ведь примеряю всё это на свою шкуру. Молодые ребята ну никак не могут играть в пенсионный футбол. Не могут они играть на уровне ветеранов.
Что же касается омоложения команды сейчас… Ну посмотрите на турнирную таблицу. Выиграй матч, и ты выходишь на второе место! Какое сейчас может быть омоложение? Ведь нужно найти правильное время, когда команду можно омолаживать. А сейчас идёт упорная борьба за каждое очко. Сейчас «Зенит» потерял очки – нужно было обязательно выигрывать и подтягиваться к ним.
А Каррера вместо борьбы за второе место выпускает вообще непонятный состав. Петкович на поле – это что такое? Как-минимум он после повреждения в Новороссийске. Я не понимаю что это вообще такое.
Вы поймите, я говорю лишь о том что я вижу. А сегодня ряд игроков словно одели футболки и отбывали на поле номер. Одели спартаковскую футболку и позорили её на поле. Это негодяйство!
Ведь есть негласный закон: не хочешь играть – не выходи на поле. Нас раньше так «старики» учили. Вместо этого я увидел кучу игроков, которые словно оборзели. Вы ведь посмотрите с кем мы играли. Команда занимала предпоследнее место.
А эти игроки словно «коты в мешке». Моё мнение однозначно – они сплавляли тренера. Тут не может быть двух мнений. Они плавят Карреру. В футбол пешком не играют. Это командный, и к тому-же беговой вид спорта. Тут нужно полностью отдаваться игре.
- То есть, на ваш взгляд, речь не идёт о том, что игроки не понимают тренера? Вопрос не в том что не получается, а в том что игроки просто не бегают?
- Знаете, чтобы всё это знать нужно быть в команде. Но лично я смотрю игры по телевизору, и вижу всё это безобразие. То, что сегодня сотворил Кутепов – в советское время он бы и близко к основному составу не подошёл. Уровень такой игры не позволяет играть в «Спартаке». Он ведь просто привёз 2 мяча! И как мне к этому относиться? Скажу честно – мне бы за такую игру центральным защитником в своё время в раздевалке набили бы морду! Не можешь играть – подойди к тренеру и скажи «у меня ноги болят», или «плохо себя чувствую». Центральный защитник внаглую сбивает чужого нападающего в своей штрафной. Он что, думает что судья его простит? На ровном месте привозим пенальти. Во втором мяче его обыгрывают словно последнего щенка. Это что вообще такое? Помимо него ведь за результат 10 человек горбатится. Я понимаю что сейчас начнутся разговоры о том, что это молодые и их надо поддержать. Но ведь не таким образом! Их поддержка – большая зарплата по контракту. А на поле нужно выходить и доказывать! С них нужно требовать. Самоотдачу как минимум. Тебе ведь дают? Вот и ты выходи и отдавай всё что можешь.
- Что делать Федуну? Оставлять Карреру и менять половину состава? Или убирать тренера?
- Федуну в первую очередь на мой взгляд нужно создать в команде и клубе окружение из людей, что понимают и любят футбол. Тех, кто спросят с игроков по их работе. Если игрок не выполняет свою работу, не стремится её выполнять – разрывайте с ним контракт! И выгоняйте его из команды. Зачем в команду брать всякий «мусор»? Зачем в ней Петкович?
В «Спартаке» все и каждый должны словно Александр Матросов – если нужно, то идти грудью на пулемёт. Иного не дано. Таковы традиции этой команды. Для «Спартака» непозволительно когда игроки ходят по полю пешком.
И тут виноват и главный тренер, и руководство клуба. Если игрок не хочет играть в команде – нужно гнать его в шею. Что случилось в команде? Что случилось с Глушаковым? Мы как болельщики хотим знать правду.
Вы поймите. Я не хочу никого, не дай Бог – оскорблять. И стараюсь как могу подбирать слова – ведь сам был в этой шкуре. Но откровенно говоря, бывают моменты, когда уже совсем перебор. Так играть нельзя даже за команду своей школы. У всего есть предел. А сегодня «Спартак» продемонстрировал такую безобразную игру, что её и разбирать бесполезно.
- Можно называть это равнодушием?
- Скорее это стоит называть разгильдяйством. Так будет точнее.
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