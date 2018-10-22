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Валерий Рейнгольд - о Каррере: мужика сплавили футболисты, я даже знаю фамилии

Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды.

"Отрицательно отношусь к увольнению Карреры. Мужика сплавили футболисты. Я даже знаю фамилии, но называть не буду, потому что не имею официальных подтверждений.

Если в команде не разберутся с теми, кто сейчас играет и мутит воду, то искать тренера — бесполезное занятие. Пусть господин Федун, который всё отлично понимает и знает, объяснит. А то нашли крайнего. Порядочного, честного человека.

Я буду вечно благодарен Каррере за то, что он привёл "Спартак" после долгого перерыва к чемпионству, хотя пытались многие", - заявил Рейнгольд.

"Чемпионат"
Теги: Спартак Каррера Слуцкий Рейнгольд
Сегодня, 15:02
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21
(5)
#21  Makc33   (Сегодня, 15:38)
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Цитата: SPV
Цитата: sumzzz
привели к резкому спаду в игре Спартака в октябре. Сезон то начали на ура.

Не надо писать чепуху, на какое ура? С первого тура команда мучается без голов с игры, в чемпе по началу просто везло. В ЛЧ провалились, а с матча цска просто наступила деградация команды по всем статьям. Каррера начал чудить еще с концовки прошлого сезона, а в этом продолжил. Перетряхнул весь состав, обозначил не здоровое доверие молодежи, его замены просто за гранью и как и последние результаты. Его сильно переоценили, итальянцу надо набираться опыта, но не в Спартаке

Вся беда в Спартаке это отсутствие менеджмента. Что не трансфер то мыльная опера Нет голов с игры? Так какой идиот продает на флажке человека который не первый год делает 50 процентов результативных действий всей команды? ВСЕЙ!!!.Проваленые трансферные компании одна за одной .На данный момент слабейший состав из всех команд претендующих на золото Слабейший!!! Никто ничего не сделает с этим составом Никто!!!Пока не будет професионально работать селекция и менеджмент Ни одного профессионала в менеджменте на данный момент нет
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#20  Lols  Лондон (Сегодня, 15:33)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Сплавить тренера который за 16 лет привёл к первому чемпионству, эта команда не просто сброд, а сбродище просто laughing laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#19  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:29)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
привели к резкому спаду в игре Спартака в октябре. Сезон то начали на ура.

Не надо писать чепуху, на какое ура? С первого тура команда мучается без голов с игры, в чемпе по началу просто везло. В ЛЧ провалились, а с матча цска просто наступила деградация команды по всем статьям. Каррера начал чудить еще с концовки прошлого сезона, а в этом продолжил. Перетряхнул весь состав, обозначил не здоровое доверие молодежи, его замены просто за гранью и как и последние результаты. Его сильно переоценили, итальянцу надо набираться опыта, но не в Спартаке
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#18  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:28)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
С футболистами в распоряжении Карреры можно было иметь результат не беспокоясь за место в тройке, а он за счет своего эгоизма опустил команду ниже некуда, команда это коллектив если в первом сезоне его работы в коллективе была семья, во втором сезоне он стал диктатором и начался раздрай в команде, в третьем сезоне он развалил команду, тренер по человеческим качествам должен быть дипломатом уметь ладить с игроками или избавляться от кого-либо безболезнено не во вред команде и если команда полностью просит надо уступать. Каррера сам виноват в отставке, а как тренер он авантюрная посредственность.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#17  Blessing  Спб (Сегодня, 15:27)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
У этого "сплавили" есть вполне конкретное название,- воплощение всего аморального в человеческой сути, общество спартак.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  МАРТ  тюмень (Сегодня, 15:26)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
сколько же болельщиков других команд, волнуются за Великий Спартак...и это радует smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#15  safonas   (Сегодня, 15:26)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Шмайхель
Кто пообещает убрать Комбарова , из команды , навсегда - тот самый лучший кандидат на пост гт.

на месяц, потом увольнение гт и возвращение в состав ромашки


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#14  PanoV  СПб (Сегодня, 15:24)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ajax101
А ещё ему надо обрубить язык и пальцы

И на кол посадить


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 15:18)
  • +2
  •  (2)
online

Никакие футболисты без поддержки руководства ничего не смогут - вообще.

И возвращение героев рэволюции из ссылки о том вещует.

Сейчас и Промеса вернут - как Ленина из Швейцарии.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  avnik  море (Сегодня, 15:17)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Беда в том, что это устраивает руководство!


Первого надо гнать из Спартака - Федуна. Пока этот любитель футбола руководит Футбольным клубом - толку ни с кем не будет...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#11  Конек   (Сегодня, 15:16)
  • -1
  •  (1)
online

У нас тоже тренеры менялись, но за 15 лет последних никогда не было такого, чтобы тренер ушел, а после него одни руины остались бы, как в спартаке smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#10  ajax101  Москва (Сегодня, 15:15)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
Твою ж дивизию!!! В каком еще клубе кто будет главным тренером решают футболисты, а не руководство?!!
Позорники!
В очередной раз руководство и некоторые футболисты выставили Спартак посмешищем перед остальными!


Беда в том, что это устраивает руководство!

Цитата: PanoV
И Назарову интернет обрубить желательно.


А ещё ему надо обрубить язык и пальцы
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#9  serg17   (Сегодня, 15:13)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
если 11 дэбилов не хотят играть или не могут не один тренер их незаставить нодо им платить по оценкам Бубнова оценка 2 значит минус 2 ляма
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#8  avnik  море (Сегодня, 15:12)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Деда бы в прокуроры... Ща бы вся страна сидела. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  sumzzz  Калининград (Сегодня, 15:11)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Не в стиле Федуна признавать ошибки. Он в очередной раз сделал во всем крайним тренера. А ведь именно действия менеджмента и игроков (отсутствие новых игроков и продажа Промеса, травма Жиго и бунт двух м_удаков) привели к резкому спаду в игре Спартака в октябре. Сезон то начали на ура.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Валерили,Карерили, а теперь? Да что торговец чёрным деревом ваш федулка скажет то и будете делать.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:10)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Твою ж дивизию!!! В каком еще клубе кто будет главным тренером решают футболисты, а не руководство?!!
Позорники!
В очередной раз руководство и некоторые футболисты выставили Спартак посмешищем перед остальными!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#4  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:07)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Молодца дед. Правду- матку рубит.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#3  Шмайхель   (Сегодня, 15:07)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто пообещает убрать Комбарова , из команды , навсегда - тот самый лучший кандидат на пост гт.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#2  Конек   (Сегодня, 15:06)
  • 0
  •  (8)
online

Да все мы знаем их фамилии и в какую ОПГ они все входят laughing Да здравствует начало нового цикла в спартаке smile Ура товарищи кони, бомжи, паровозы, мусора и т.д. laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#1  PanoV  СПб (Сегодня, 15:04)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И Назарову интернет обрубить желательно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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