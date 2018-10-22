Валерий Рейнгольд - о Каррере: мужика сплавили футболисты, я даже знаю фамилии

Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды."Отрицательно отношусь к увольнению Карреры. Мужика сплавили футболисты. Я даже знаю фамилии, но называть не буду, потому что не имею официальных подтверждений.Если в команде не разберутся с теми, кто сейчас играет и мутит воду, то искать тренера — бесполезное занятие. Пусть господин Федун, который всё отлично понимает и знает, объяснит. А то нашли крайнего. Порядочного, честного человека.Я буду вечно благодарен Каррере за то, что он привёл "Спартак" после долгого перерыва к чемпионству, хотя пытались многие", - заявил Рейнгольд.