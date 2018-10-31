"Спартак" объявил о временной приостановке работы клубной академии

Академия "Спартака" временно приостановила работу."Сегодня в Академию "Спартак" имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы.В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях", – говорится в заявлении клуба."С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнования. Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован", – сообщил директор академии красно-белых Дмитрий Сидоров.