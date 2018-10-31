Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" объявил о временной приостановке работы клубной академии

Академия "Спартака" временно приостановила работу.

"Сегодня в Академию "Спартак" имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях", – говорится в заявлении клуба.

"С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнования. Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован", – сообщил директор академии красно-белых Дмитрий Сидоров.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 19:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
20
(4)
#20  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Б л я д ь, на какую новость про Спартак не зайди, везде первыми отписываются питерские прошмандовки. И, по их традиции, пишут тупейшую хрень. Д е г е н е р а т ы.

могу сказать что тоже самое про новости о зените, за ходишь, а там свиньи бегают
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#19  scorpion 69  колпино (Сегодня, 20:37)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Мишу
Почитаешь коменты и вывод напрашивается что Питер это не культурная столица, а большая деревня с недоразвитыми или больными на всю голову болелами, болшинство из них это иждивенцы, маменькины сынки, которые самостоятельно могут только извращаться на ветке.

а твои что белые и пушистые? в каждой бочке затычка суетесь где не надо
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#18  Брюзга  Рязань (Сегодня, 20:25)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Blessing
Цитата: Хитрый Лис
Антисанитария в свинарнике.
А ты видел свинью, соблюдавшую гигиену?


Непромытые о чистоплотности рассуждают. Не иначе боярышник кончился. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#17  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 20:23)
  • +2
  •  (6)
online

Свинячий грип? Чума африканских свиней?Опять самогонку гавном закусывали?

Она жа самая лудшая во Вселенной?)))))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#16  Liberator  Монако (Сегодня, 20:17)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Прикрыли лавочку, нерентабельная, хворая.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#15  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 20:10)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Почитаешь коменты и вывод напрашивается что Питер это не культурная столица, а большая деревня с недоразвитыми или больными на всю голову болелами, болшинство из них это иждивенцы, маменькины сынки, которые самостоятельно могут только извращаться на ветке.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:08)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: All_my
свиньи используют грязевые ванны, чтобы спасаться от таких паразитов - это и есть гигиена, а вот грязные, обоссаные, облеванные бомжи....

ну вы и дерганные, прикупите себе чувство юмора smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#13  micha78  Ленинград (Сегодня, 20:06)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Герыч..


--------------------
Народ, не имеющий национального самосознания -есть навоз,на котором произрастают другие народы. (с) Петр Столыпин
Регистрация: 31.08.2008 [жалоба]
#12  miktar   (Сегодня, 20:04)
  • -3
  •  (7)
online

Всех раздали...

Синонимы слова хрень - "лучшая в мире", " великая", "народная", "самая честная" и прочая, и прочая, и прочая...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#11  All_my  Москва (Сегодня, 19:57)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А ты видел свинью, соблюдавшую гигиену?


свиньи используют грязевые ванны, чтобы спасаться от таких паразитов - это и есть гигиена, а вот грязные, обоссаные, облеванные бомжи....


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#10  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 19:56)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Болотные бомжи заговорили о гигиене. У вас до сих пор Новый год чаще, чем баня?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#9  МАРТ  тюмень (Сегодня, 19:51)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Хитрый Лис
Антисанитария в свинарнике.

А ты видел свинью, соблюдавшую гигиену?

это ТЫ... smirk

или не соблюдаешь?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 19:38)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Антисанитария в свинарнике.

А ты видел свинью, соблюдавшую гигиену?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Орик  СПб (Сегодня, 19:37)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Да, это же естественный отбор в хлеву. Прошел, не сломался, значит свой парасенок.))) Подобная санитарно-эпидемилогическая ситуация лишь часть подготовки кадров. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
#6  Конек   (Сегодня, 19:37)
  • -6
  •  (8)
online

вот зараза smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 19:35)
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Б л я д ь, на какую новость про Спартак не зайди, везде первыми отписываются питерские прошмандовки. И, по их традиции, пишут тупейшую хрень. Д е г е н е р а т ы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Sever8689  Владимир (Сегодня, 19:32)
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ну есть же дебилы пидерские,это же дети ублюдок.

Хитрый Лис,
Ты своё рыло вымой бомж помойный.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 19:30)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вовремя, свинка хуже любой заразы. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Zaraza  Далеко (Сегодня, 19:28)
  • -6
  •  (10)

вкусный борщ китаец отравил
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:26)
  • +1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Антисанитария в свинарнике.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.