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Екатеринбург Уфа
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Кононов в "Спартаке": москвичи могут получить отличного тренера на годы вперёд
Накануне вечером тульский «Арсенал» уверенно обыграл в гостях «Ахмат» в 1/8 финала Кубка России. Олег Кононов вывел «канониров» в четвертьфинал соревнований, но, по всей видимости, в следующей стадии плей-офф «Арсеналом» будет руководить другой специалист. Rusfootball.info оценивает перспективы Кононова в «Спартаке».
Кононов – один из фаворитов в борьбе за тренерское кресло «Спартака». Согласно имеющейся информации, «красно-белые» уже фактически договорились с «Арсеналом» и самим специалистом. Официальное назначение откладывается из-за того, что владелец «Спартака» Леонид Федун отправился в отпуск. Не секрет, что многие болельщики московского клуба не в восторге от перспективы назначения Кононова. А зря.
Дать работать профессионалам
В последние годы Леонид Федун говорил, что хочет передать полномочия «профессионалам». Если это действительно так, то Кононов – идеальный кандидат. Окей, вспомним, кто рулил москвичами в последние годы. Валерий Карпин – несомненно талантливый и очень интересный тренер, но фактически не имевший опыта самостоятельной работы. Человек импульсивный, которому собственные личные качества явно мешали взаимодействовать с игроками.
Дмитрий Аленичев хоть и был куда более дружелюбным персонажем (по крайней мере, внешне), но также не мог похвастаться большим послужным списком. И, конечно, Массимо Каррера – тренер, который абсолютно случайно оказался во главе московского клуба. Изначально итальянец приходил на должность тренера по игре в защите. А в результате получил шанс, которым превосходно воспользовался, войдя в историю.
История Кононова полностью отличается. Успешная работа в чемпионатах Беларуси, Украины и Молдовы, переезд в Россию, великолепный этап в «Краснодаре». Да, потом был не слишком удачный период в «Ахмате», но теперь Кононов поднимает «Арсенал», вновь подтверждая свой высокий класс.
Кононов – абсолютно неконфликтый, довольно мягкий и обаятельный человек, с которым тяжело не найти общий язык. Для «Спартака» в нынешнем состоянии нужен именно такой специалист. Судя по всему, многие игроки столичного клуба остались крайне недовольны увольнением Массимо Карреры. Рауль Рианчо не смог (по крайней мере, пока) объединить команду, да и болельщики продолжают ностальгировать по итальянцу. Объединить разобщённую группу может именно Кононов.
Ставка на атаку
Олег Кононов недавно заявил, что никогда не будет играть от обороны. Очевидно, что именно такого подхода ждут болельщики «Спартака» от своей команде. Вряд ли Антонио Конте когда-либо окажется в «Реале» с его консервативной игрой. Вряд ли «Спартак» когда-нибудь возглавит условный Рашид Рахимов или Гаджи Гаджиев – адепты игры вторым номером. В этом плане именно Кононов является лучшим кандидатом для «Спартака».
«Арсенал» Кононова забивает уже в восьми последних матчах подряд. Понятно, что пока у тульских «канониров» получается далеко не всё. Но действительно главный тренер клуба прививает своей команде атакующий и позиционный футбол. Практически в каждом матче именно у «Арсенала» бывает преимущество по владению мячом. Лишь в гостевом матче со «Спартаком», который стал для Карреры последним у руля «красно-белых», «Арсенал» значительно уступил сопернику в этом компоненте (34% на 66% в пользу москвичей).
Именно такой тренер сейчас нужен «Спартаку». И будет весьма символично, если Кононов, фактически столкнувший Карреру в пропасть, займёт место во главе московского клуба.
Не панацея
После отставки Хулена Лопетеги из «Реала» испанская пресса сообщила, что бывший тренер мадридцев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что это – обычные домыслы и откровенный «фейк-ньюс», как любит говорить Дональд Трамп. Но, на самом деле, «Спартак» и «Реал» сейчас испытывают похожие проблемы. И замена тренеров не решит их.
В московском клубе, как и в мадридском, назрела необходимость кадровой чистки и обновления состава. Основу «Спартака» преимущественно составляют возрастные игроки, которые ещё и явно утратили мотивацию в столичном клубе. По сути, они так и не выдержали испытание медными трубами чемпионства, снизив требования к самим себе. Боккетти (31 год), Глушаков (31), Самедов (34), Комбаров (31), Попов (31), Луис Адриано (31). Основа «Спартака» стремительно стареет, работа над обновлением команды ведётся, но очевидно, что всё чаще привлекающимся к матчам команды Игнатову, Ломовицкому, Рассказову и другой молодёжи требуется время. В нынешнем состоянии с таким составом «Спартак» просто неспособен вести борьбу за чемпионство. И не так важно, возглавит команду Кононов, Карпин, Лопетеги или в ней остался бы Каррера. Но в случае с Кононовым «Спартак», по крайней мере, получит тренера, чья философия соответствует «спартаковской», а характер позволит уживаться не только с лидерами, но и авторитарным президентом, чьи решения зачастую не поддаются логике.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Кононов – один из фаворитов в борьбе за тренерское кресло «Спартака». Согласно имеющейся информации, «красно-белые» уже фактически договорились с «Арсеналом» и самим специалистом. Официальное назначение откладывается из-за того, что владелец «Спартака» Леонид Федун отправился в отпуск. Не секрет, что многие болельщики московского клуба не в восторге от перспективы назначения Кононова. А зря.
Дать работать профессионалам
В последние годы Леонид Федун говорил, что хочет передать полномочия «профессионалам». Если это действительно так, то Кононов – идеальный кандидат. Окей, вспомним, кто рулил москвичами в последние годы. Валерий Карпин – несомненно талантливый и очень интересный тренер, но фактически не имевший опыта самостоятельной работы. Человек импульсивный, которому собственные личные качества явно мешали взаимодействовать с игроками.
Дмитрий Аленичев хоть и был куда более дружелюбным персонажем (по крайней мере, внешне), но также не мог похвастаться большим послужным списком. И, конечно, Массимо Каррера – тренер, который абсолютно случайно оказался во главе московского клуба. Изначально итальянец приходил на должность тренера по игре в защите. А в результате получил шанс, которым превосходно воспользовался, войдя в историю.
История Кононова полностью отличается. Успешная работа в чемпионатах Беларуси, Украины и Молдовы, переезд в Россию, великолепный этап в «Краснодаре». Да, потом был не слишком удачный период в «Ахмате», но теперь Кононов поднимает «Арсенал», вновь подтверждая свой высокий класс.
Кононов – абсолютно неконфликтый, довольно мягкий и обаятельный человек, с которым тяжело не найти общий язык. Для «Спартака» в нынешнем состоянии нужен именно такой специалист. Судя по всему, многие игроки столичного клуба остались крайне недовольны увольнением Массимо Карреры. Рауль Рианчо не смог (по крайней мере, пока) объединить команду, да и болельщики продолжают ностальгировать по итальянцу. Объединить разобщённую группу может именно Кононов.
Ставка на атаку
Олег Кононов недавно заявил, что никогда не будет играть от обороны. Очевидно, что именно такого подхода ждут болельщики «Спартака» от своей команде. Вряд ли Антонио Конте когда-либо окажется в «Реале» с его консервативной игрой. Вряд ли «Спартак» когда-нибудь возглавит условный Рашид Рахимов или Гаджи Гаджиев – адепты игры вторым номером. В этом плане именно Кононов является лучшим кандидатом для «Спартака».
«Арсенал» Кононова забивает уже в восьми последних матчах подряд. Понятно, что пока у тульских «канониров» получается далеко не всё. Но действительно главный тренер клуба прививает своей команде атакующий и позиционный футбол. Практически в каждом матче именно у «Арсенала» бывает преимущество по владению мячом. Лишь в гостевом матче со «Спартаком», который стал для Карреры последним у руля «красно-белых», «Арсенал» значительно уступил сопернику в этом компоненте (34% на 66% в пользу москвичей).
Кононов с "Арсеналом" "уволил" Карреру из "Спартака"
Именно такой тренер сейчас нужен «Спартаку». И будет весьма символично, если Кононов, фактически столкнувший Карреру в пропасть, займёт место во главе московского клуба.
Не панацея
После отставки Хулена Лопетеги из «Реала» испанская пресса сообщила, что бывший тренер мадридцев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что это – обычные домыслы и откровенный «фейк-ньюс», как любит говорить Дональд Трамп. Но, на самом деле, «Спартак» и «Реал» сейчас испытывают похожие проблемы. И замена тренеров не решит их.
"Арсенал" Кононова вышел в четвертьфинал Кубка России
В московском клубе, как и в мадридском, назрела необходимость кадровой чистки и обновления состава. Основу «Спартака» преимущественно составляют возрастные игроки, которые ещё и явно утратили мотивацию в столичном клубе. По сути, они так и не выдержали испытание медными трубами чемпионства, снизив требования к самим себе. Боккетти (31 год), Глушаков (31), Самедов (34), Комбаров (31), Попов (31), Луис Адриано (31). Основа «Спартака» стремительно стареет, работа над обновлением команды ведётся, но очевидно, что всё чаще привлекающимся к матчам команды Игнатову, Ломовицкому, Рассказову и другой молодёжи требуется время. В нынешнем состоянии с таким составом «Спартак» просто неспособен вести борьбу за чемпионство. И не так важно, возглавит команду Кононов, Карпин, Лопетеги или в ней остался бы Каррера. Но в случае с Кононовым «Спартак», по крайней мере, получит тренера, чья философия соответствует «спартаковской», а характер позволит уживаться не только с лидерами, но и авторитарным президентом, чьи решения зачастую не поддаются логике.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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