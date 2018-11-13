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Александр Кержаков: меня удивило, что летом Ахметов не подошел "Зениту"

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал несостоявшийся переход Ильзата Ахметова в "Зенит" этим летом.

"Я отметил Ахметова еще в прошлом сезоне, когда смотрел первый матч дублеров "Зенита" и "Рубина". И я очень удивился, когда узнал, что этим летом Ахметов съездил с "Зенитом" на сбор в Австрию, но не подошел. На мой взгляд, Ахметов посильнее, чем Оздоев, например. К тому же моложе. Если б "Зенит" подписал Ильзата, это было бы выгодное приобретение, – сказал Кержаков.

"СЭ"
Теги: Ахметов ЦСКА Зенит Кержаков
Сегодня, 09:59
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#4  yuri  спб (Сегодня, 10:35)
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online

Кроме индивидуальных качеств игрока, у ГТ есть собственное построение игры в голове. Видимо не подошел под план игры Семака. Центр поля был насыщен такими игроками. как Паредес, Кузяев , Ерохин(не хуже как минимум) и тд. Очень много одноплановых игроков там.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 10:30)
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Уж лучше быть ослом, чем гомосеком
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:21)
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А что удивительного? Если бу ему лет 30 было или стоил около 20-уи- а так- "не формат".


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Так у нас же Рибалта спортдиректором нынче, который делал умопомрачительные трансферы для МЮ, Юве, Милана, который участвовал в покупках Алвеса, Мораты, Дибала, Погба...
А нам Маркизио привёз...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
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