Александр Кержаков: меня удивило, что летом Ахметов не подошел "Зениту"

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал несостоявшийся переход Ильзата Ахметова в "Зенит" этим летом."Я отметил Ахметова еще в прошлом сезоне, когда смотрел первый матч дублеров "Зенита" и "Рубина". И я очень удивился, когда узнал, что этим летом Ахметов съездил с "Зенитом" на сбор в Австрию, но не подошел. На мой взгляд, Ахметов посильнее, чем Оздоев, например. К тому же моложе. Если б "Зенит" подписал Ильзата, это было бы выгодное приобретение, – сказал Кержаков.