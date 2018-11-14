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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Юран: 5-й легионер в сборной? Скоро будет и 10-й. А почему в хоккее их нет?
Экс-нападающий «Спартака», киевского «Динамо», «Бенфики» и «Порту», сборных СССР и России Сергей Юран в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал приглашение в сборную Ари, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Германии.
- Как относитесь к вызову в сборную уже 5-го легионера – Ари?
- Ну как к этому относиться? У нас что, сейчас есть нападающие? (Смеётся). Дзюба травмирован, Смолов после перехода в «Локомотив» не проявляет себя так ярко, как это было в «Краснодаре». У Кокорина сейчас совсем иные проблемы. Конечно, мы не Швейцария чтобы у нас было столько легионеров. Но, раз уж мы пошли по такому пути, видимо скоро у нас будет шестой, седьмой и десятый легионер.
На данном этапе можно лишь констатировать тот факт, что у нас уже пять легионеров играют за сборной. Для такой большой страны как Россия, лично мне кажется это обидным. То, что собственных воспитанников такая нехватка.
И вы знаете, я не думаю, что Черчесов хотел именно что массово приглашать иностранцев в сборную. Ну а ему что делать, если нет футболистов хотя-бы сравнимого с ними уровня? Складывается плачевная ситуация с нашими воспитанниками. Хотя о чём тут говорить? В первой и второй лиге у нас уровень футбола вообще упал. А ведь это была кузница будущих наших игроков. Место, где должны были играть и набираться опыта наши не состоявшиеся на сегодня футбольные звёзды.
Как мне кажется, это просто состояние нашего российского футбола. В эту сторону нужно смотреть. Минус Дзюба, Кокорин и Смолов – и что теперь делать-то главному тренеру сборной? Приходится идти таким путём. Конечно же меня это огорчает. Получается мы идёт по простому пути. Ведь нужно не заниматься болтологией, а реальным развитием футбола в регионах. Уделять этому внимание. И об этом я ведь говорю уже как несколько лет. Но сейчас мы именно что идём по простому пути. Ну да ничего, болельщики придут. Главное чтобы они знали и могли произнести имена тех, за кого болеют.
Мы ведь, повторюсь, не Швейцария, не Финляндия, не Швеция – тут понятно наличие натурализованных игроков. И сборные не гранды игры с такой как у нас история, и по численности страны небольшие.
У меня тут вопрос возникает: а почему у нас в сборной по хоккею нет легионеров?
- Всё же в хоккей играет гораздо меньше стран. Тут ниже конкуренция на международном уровне.
- Но ведь это не ответ на вопрос: почему в сборной России по хоккею нет легионеров. Ведь в хоккее у нас есть и школы, и та же ночная лига, молодёжная лига. Тут идёт колоссальное внимание, подкрепляемое колоссальными финансами. Поэтому каждый год один-два игрока каждый год из молодёжки выходят на драфт, где за них обычно дерутся. Потому что тут не просто выделяются финансы, но они контролируются.
Ведь ещё 5 или 6 лет назад чуть ли не в каждом регионе страны были построены дворцы для хоккея. Для чего? Чтобы развивать эту игру. И в каждом регионе где есть какие-то заводы, при них есть команды. Причём всё не заканчивается только одной лигой – есть нормальные и более нижние лиги. И если юниор не тянет в элите, он не сидит в запасе а идёт играть в более низкий дивизион. Поэтому тут и идёт развитие. А что мы имеем в футболе?
- Чего ожидаете от матча с Германией? Будет ли это злая, обиженная после ЧМ-2018 сборная?
- Германия — это не та нация, что будет ходить в обиженных и злиться. Они умеют признавать ошибки, делать выводы и идти дальше. Матч предстоит очень непростой: для сборной Германии ведь без разницы статус игры – товарищеский, отборочный или иной. Они будут выходить и играть на победу. И будут всегда выполнять установки тренера. Плюс, насколько я вижу, в их национальной сборной понемногу идёт пополнение коллектива. Добавляются новые, молодые игроки. И они будут запредельно мотивированы любой игрой – им нужно доказывать здесь и сейчас что они могут быть основными игроками сборной Германии. И это немаловажный фактор.
Можно утверждать однозначно что это будет для нас тяжелый матч.
Rusfootball.info
- Как относитесь к вызову в сборную уже 5-го легионера – Ари?
- Ну как к этому относиться? У нас что, сейчас есть нападающие? (Смеётся). Дзюба травмирован, Смолов после перехода в «Локомотив» не проявляет себя так ярко, как это было в «Краснодаре». У Кокорина сейчас совсем иные проблемы. Конечно, мы не Швейцария чтобы у нас было столько легионеров. Но, раз уж мы пошли по такому пути, видимо скоро у нас будет шестой, седьмой и десятый легионер.
На данном этапе можно лишь констатировать тот факт, что у нас уже пять легионеров играют за сборной. Для такой большой страны как Россия, лично мне кажется это обидным. То, что собственных воспитанников такая нехватка.
И вы знаете, я не думаю, что Черчесов хотел именно что массово приглашать иностранцев в сборную. Ну а ему что делать, если нет футболистов хотя-бы сравнимого с ними уровня? Складывается плачевная ситуация с нашими воспитанниками. Хотя о чём тут говорить? В первой и второй лиге у нас уровень футбола вообще упал. А ведь это была кузница будущих наших игроков. Место, где должны были играть и набираться опыта наши не состоявшиеся на сегодня футбольные звёзды.
Как мне кажется, это просто состояние нашего российского футбола. В эту сторону нужно смотреть. Минус Дзюба, Кокорин и Смолов – и что теперь делать-то главному тренеру сборной? Приходится идти таким путём. Конечно же меня это огорчает. Получается мы идёт по простому пути. Ведь нужно не заниматься болтологией, а реальным развитием футбола в регионах. Уделять этому внимание. И об этом я ведь говорю уже как несколько лет. Но сейчас мы именно что идём по простому пути. Ну да ничего, болельщики придут. Главное чтобы они знали и могли произнести имена тех, за кого болеют.
Мы ведь, повторюсь, не Швейцария, не Финляндия, не Швеция – тут понятно наличие натурализованных игроков. И сборные не гранды игры с такой как у нас история, и по численности страны небольшие.
У меня тут вопрос возникает: а почему у нас в сборной по хоккею нет легионеров?
- Всё же в хоккей играет гораздо меньше стран. Тут ниже конкуренция на международном уровне.
- Но ведь это не ответ на вопрос: почему в сборной России по хоккею нет легионеров. Ведь в хоккее у нас есть и школы, и та же ночная лига, молодёжная лига. Тут идёт колоссальное внимание, подкрепляемое колоссальными финансами. Поэтому каждый год один-два игрока каждый год из молодёжки выходят на драфт, где за них обычно дерутся. Потому что тут не просто выделяются финансы, но они контролируются.
Ведь ещё 5 или 6 лет назад чуть ли не в каждом регионе страны были построены дворцы для хоккея. Для чего? Чтобы развивать эту игру. И в каждом регионе где есть какие-то заводы, при них есть команды. Причём всё не заканчивается только одной лигой – есть нормальные и более нижние лиги. И если юниор не тянет в элите, он не сидит в запасе а идёт играть в более низкий дивизион. Поэтому тут и идёт развитие. А что мы имеем в футболе?
- Чего ожидаете от матча с Германией? Будет ли это злая, обиженная после ЧМ-2018 сборная?
- Германия — это не та нация, что будет ходить в обиженных и злиться. Они умеют признавать ошибки, делать выводы и идти дальше. Матч предстоит очень непростой: для сборной Германии ведь без разницы статус игры – товарищеский, отборочный или иной. Они будут выходить и играть на победу. И будут всегда выполнять установки тренера. Плюс, насколько я вижу, в их национальной сборной понемногу идёт пополнение коллектива. Добавляются новые, молодые игроки. И они будут запредельно мотивированы любой игрой – им нужно доказывать здесь и сейчас что они могут быть основными игроками сборной Германии. И это немаловажный фактор.
Можно утверждать однозначно что это будет для нас тяжелый матч.
Rusfootball.info
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