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Слежка, алкоголь и Аленичев. Что за дичь происходит в Красноярске?
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев стал участником полноценной шпионской истории: его задерживают сотрудники полиции и обвиняют в вождении в нетрезвом виде, а сам специалист сообщает прессе, что за ним следят, а всю ситуацию - создал клуб. Разбираемся, что случилось с рулевым последней команды РПЛ.
Сегодня утром стало известно о том, что главный тренер тонущего "Енисея" Дмитрий Аленичев, был задержан в ночь с 17 по 18 ноября. Полицейские остановили автомобиль россиянина (машина принадлежит клубу, в котором Аленичев пока что работает), после чего предложили пройти освидетельствование. Специалист отказался, по причине чего автомобиль был отправлен на штрафстоянку.
Красноярский портал ngs24.ru сообщил, что: "Аленичев выпивал в баре, где повздорил с одним из посетителей заведения. Потом он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о пьяном водителе за рулем.
Полицейские остановили автомобиль и предложили пройти медосвидетельствование, от которого Аленичев отказался, попутно угрожая сотрудникам ГИБДД".
Позже полиция подтвердила задержание Дмитрия Аленичева по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Слова про угрозы сотрудникам, естественно, сразу же стали главными. Во многих изданиях именно на них делался главный упор. Правда, верится в это сложно - как-то не вяжутся между собой интеллигентный Аленичев и угрозы полиции. Появилось видео задержания, но по нему сложно что-то понять: только то, что явной агрессии здесь нет никакой.
"Комсомольская Правда" сумела найти источника в баре, откуда Аленичев уехал и где он повздорил с кем-то из гостей: "Да, небольшой конфликт был, просто ругались. Ничего особенного. Потом они уехали. Драки не было. Со стороны администратора даже не было замечено конфликтной ситуации, которая требовала бы нашего вмешательства. Обычные люди могли поссориться, поругаться. Тем более, что бар – такое место, где все шумят, кричат. Тем более в выходные дни".
Сам клуб пока что никак не отреагировал. Сказал, что будет ждать официальной информации. Только твиттер "Енисея" для англоязычной аудитории пошутил, процитировал слоган продажного адвоката из сериала "Во все тяжкие".
Заговорил сам Аленичев: и получилось очень странно. Во-первых, тренер решил не обращаться к общественности и журналистам через официальный сайт, как принято делать в таких случаях. Он связался со "Спорт-Экспрессом" и дал рассказ свою версию им.
Сначала он рассказал о том, что пил только безалкогольное пиво и ни с кем в баре не ссорился. А дальше пошла совсем интересная история:
- Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.
Далее главный тренер "Енисея" рассказал о том, что все это - не случайность. Якобы за ним следят сотрудники клуба, в котором ищут повод, чтобы уволить и не платить компенсацию. То есть создал всю эту ситуацию, что Аленичев попался за нетрезвое вождение.
- Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон! А того уже и след простыл.
Далее Аленичев вспомнил и странную историю: его отстранили от команды перед гостевой встречей с "Анжи", а потом вернули управлять коллективом футболистов:
- Все, что происходит в последний месяц – неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с "Анжи", куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией.
Артур Малоян: мы играли на багаже Тихонова, а после сборов Аленичева результат пропал
Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно.
"Енисей" сейчас идёт на последнем месте РПЛ с единственной победой в почти завершившемся первом круге. Министр спорта Красноярского края сделал заявление, что Аленичев будет тренировать команду минимум до зимнего перерыва, а сам клуб устал постоянно повторять, что отставка не планируется.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Сегодня утром стало известно о том, что главный тренер тонущего "Енисея" Дмитрий Аленичев, был задержан в ночь с 17 по 18 ноября. Полицейские остановили автомобиль россиянина (машина принадлежит клубу, в котором Аленичев пока что работает), после чего предложили пройти освидетельствование. Специалист отказался, по причине чего автомобиль был отправлен на штрафстоянку.
Красноярский портал ngs24.ru сообщил, что: "Аленичев выпивал в баре, где повздорил с одним из посетителей заведения. Потом он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о пьяном водителе за рулем.
Полицейские остановили автомобиль и предложили пройти медосвидетельствование, от которого Аленичев отказался, попутно угрожая сотрудникам ГИБДД".
Позже полиция подтвердила задержание Дмитрия Аленичева по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Слова про угрозы сотрудникам, естественно, сразу же стали главными. Во многих изданиях именно на них делался главный упор. Правда, верится в это сложно - как-то не вяжутся между собой интеллигентный Аленичев и угрозы полиции. Появилось видео задержания, но по нему сложно что-то понять: только то, что явной агрессии здесь нет никакой.
А вот и видео из Красноярска от очевидцев. Пока нет официальной информации - это человек, похожий на Дмитрия Аленичева.https://t.co/xalLwvJq7Thttps://t.co/V27LbtCHJu pic.twitter.com/HjjoSTq17H— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) November 19, 2018
"Комсомольская Правда" сумела найти источника в баре, откуда Аленичев уехал и где он повздорил с кем-то из гостей: "Да, небольшой конфликт был, просто ругались. Ничего особенного. Потом они уехали. Драки не было. Со стороны администратора даже не было замечено конфликтной ситуации, которая требовала бы нашего вмешательства. Обычные люди могли поссориться, поругаться. Тем более, что бар – такое место, где все шумят, кричат. Тем более в выходные дни".
Сам клуб пока что никак не отреагировал. Сказал, что будет ждать официальной информации. Только твиттер "Енисея" для англоязычной аудитории пошутил, процитировал слоган продажного адвоката из сериала "Во все тяжкие".
Better call Saul! https://t.co/PeuNunGCh2— FC Enisey English (@FCEniseyEN) November 19, 2018
Заговорил сам Аленичев: и получилось очень странно. Во-первых, тренер решил не обращаться к общественности и журналистам через официальный сайт, как принято делать в таких случаях. Он связался со "Спорт-Экспрессом" и дал рассказ свою версию им.
Сначала он рассказал о том, что пил только безалкогольное пиво и ни с кем в баре не ссорился. А дальше пошла совсем интересная история:
- Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.
Дмитрий Аленичев в 2006 году: "Старков - тупик для Спартака".— Прокси-сервер (@fetirar) November 19, 2018
Дмитрий Аленичев в 2018 году: "Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно".
Далее главный тренер "Енисея" рассказал о том, что все это - не случайность. Якобы за ним следят сотрудники клуба, в котором ищут повод, чтобы уволить и не платить компенсацию. То есть создал всю эту ситуацию, что Аленичев попался за нетрезвое вождение.
- Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон! А того уже и след простыл.
Далее Аленичев вспомнил и странную историю: его отстранили от команды перед гостевой встречей с "Анжи", а потом вернули управлять коллективом футболистов:
- Все, что происходит в последний месяц – неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с "Анжи", куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией.
Артур Малоян: мы играли на багаже Тихонова, а после сборов Аленичева результат пропал
Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно.
"Енисей" сейчас идёт на последнем месте РПЛ с единственной победой в почти завершившемся первом круге. Министр спорта Красноярского края сделал заявление, что Аленичев будет тренировать команду минимум до зимнего перерыва, а сам клуб устал постоянно повторять, что отставка не планируется.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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