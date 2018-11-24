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Равиль Сабитов: "Локомотив" полностью провалил второй тайм матча с "Уралом"

Равиль Сабитов: "Локомотив" полностью провалил второй тайм матча с "Уралом"Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (1:2) в 15-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Это был очень интересный матч, ведь мы увидели открытую игру с большим количеством встречных атак. Во втором тайме команды стали играть чуть аккуратней и с большей оглядкой на свои ворота. На мой взгляд, "Локомотив" полностью провалил второй тайм, и я предполагаю, что это стало следствием замены очень талантливого Романа Тугарева - который был одним из самых активных на поле и у него было три момента для взятия ворот - на Джефферсона Фарфана.

Нужно отдать должное и команде из Екатеринбурга, которую после победы в гостях над "Спартаком" и "Локомотивом" начали называть грозой авторитетов. Даже в матче против "железнодорожников" нельзя сказать, что "Урал" весь матч сидел в обороне. Нет, команда Парфёнова и позиционные атаки проводила уже ведя в счёте, и мяч хорошо держала. Сейчас этот коллектив располагается на 6-й строчке в таблице, это отличный результат для этого коллектива, но оценивать шансы команды на попадание в Лигу Европы, безусловно, пока очень рано.

- О замене Тугарева в начале второго тайма:

Одна из версий этой замены - договорённость между Сёминым и Фарфаном о том, что перуанец после матчей за сборной получит определённое время на отдых, но и практикой обделён не будет. Но никто не ожидал, что Тугарев настолько здорово проявит себя в первые 45 минут. На мой взгляд, Роман был лучшим в составе "Локомотива". И вышедший вместо Тугарева Фарфан выглядел не так активно, как молодой воспитанник команды.

- Об игре вингера "Урала" Отмана Эль-Кабира:

В этом матче выглядел очень интересно. Эль-Кабир выделяется индивидуальным мастерством, скоростью и видением поля. Он не боится взять игру на себя, и это подкупает. Думаю, у "Урала" будут предложение по покупке этого футболиста.

Но кроме Эль-Кабира у екатеринбуржцев есть интересная связка на правом фланге - Николай Димитров и Денис Кулаков. В нападении у "Урала" играет Владимир Ильин, есть Андрей Панюков, который в Москве, правда, не сыграл. Ну и, конечно, Эрик Бикфалви, через которого строится игра команды Парфёнова.

- О Мануэле Фернандеше, оставшимся в запасе "Локомотива":

Бесспорно, португалец нужный футболист для "Локомотива". Но если приглядеться, у москвичей на ключевых позициях и ключевые роли исполняют довольно уже возрастные футболисты, к которым относится и Фернандеш. Это мешает команде во внутреннем первенстве, а про Лигу чемпионов говорить вообще не приходиться, учитывая результаты команды в турнире, где скорости заметно выше. И мне кажется, если "Локомотив" хочет идти дальше - команде стоит посмотреть на путь омоложения состава, по которому пошёл ЦСКА. Через год-два у "армейцев" будет одна из самых интересных команд РПЛ, которая ещё и на международной арене себя покажет.

Rusfootball.info
Теги: Локомотив Урал Сабитов
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