Равиль Сабитов: "Локомотив" полностью провалил второй тайм матча с "Уралом"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:28
Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (2)
Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (2)
Вчера, 23:19
Юрий Бавин: сплоченность, работа и удача - вот причины наших шести волевых побед (видео)
Юрий Бавин: сплоченность, работа и удача - вот причины наших шести волевых побед (видео)
Вчера, 22:20
ЦСКА - "Виктория": на матч продано более 50 тысяч билетов (1)
ЦСКА - "Виктория": на матч продано более 50 тысяч билетов (1)
Вчера, 21:52
Агент Роши: новый тренер рассчитывает на Педро - он будет бороться за место в основе (1)
Агент Роши: новый тренер рассчитывает на Педро - он будет бороться за место в основе (1)
Вчера, 21:40
Владимир Ильин - о голе Дениса Кулакова: да он сам не понял, как ему удалось так пробить
Владимир Ильин - о голе Дениса Кулакова: да он сам не понял, как ему удалось так пробить
Вчера, 21:21
Валерий Карпин жестко раскритиковал решение перенести матч "Енисей" - "Ахмат" в манеж (7)
Валерий Карпин жестко раскритиковал решение перенести матч "Енисей" - "Ахмат" в манеж (7)
Вчера, 21:20
Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА (2)
Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА (2)
Вчера, 21:07
Владимир Пономарев: ЦСКА сделал все для этой победы
Владимир Пономарев: ЦСКА сделал все для этой победы
Вчера, 21:02
ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на матч Лиги чемпионов с "Викторией" Плзень (1)
ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на матч Лиги чемпионов с "Викторией" Плзень (1)
Вчера, 20:25
Форвард "Спартака" сменил имидж (фото) (11)
Форвард "Спартака" сменил имидж (фото) (11)
Вчера, 20:21
Виктор Гончаренко: это была игра до гола (4)
Виктор Гончаренко: это была игра до гола (4)
Вчера, 20:16
Рашид Рахимов: сегодня мы точно не заслужили поражения (4)
Рашид Рахимов: сегодня мы точно не заслужили поражения (4)
Вчера, 19:53
ЦСКА обыграл "Ахмат" в первом матче 15-го тура РПЛ (46)
ЦСКА обыграл "Ахмат" в первом матче 15-го тура РПЛ (46)
Вчера, 19:38
Хердур Магнуссон забил свой первый гол за ЦСКА (2)
Хердур Магнуссон забил свой первый гол за ЦСКА (2)
Вчера, 19:26
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
Вчера, 19:23
Жена Мамаева: необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти (6)
Жена Мамаева: необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти (6)
Вчера, 18:49
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал" (2)
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал" (2)
Вчера, 17:22
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
Вчера, 17:05
"Ахмат" - ЦСКА: Нисимура и Бистрович в основе армейцев (3)
"Ахмат" - ЦСКА: Нисимура и Бистрович в основе армейцев (3)
Вчера, 16:16
Кубок Либертадорес. 49 тыс. болельщиков посетили тренировку "Боки" перед ответным финалом с "Ривером" (видео)
Кубок Либертадорес. 49 тыс. болельщиков посетили тренировку "Боки" перед ответным финалом с "Ривером" (видео)
Вчера, 16:07
Геннадий Орлов: лимит? РФС нужно не слушать политиканов, а опираться на мнение профессионалов (12)
Геннадий Орлов: лимит? РФС нужно не слушать политиканов, а опираться на мнение профессионалов (12)
Вчера, 15:49
"Уфа" переиграла "Оренбург" в молодежном первенстве
"Уфа" переиграла "Оренбург" в молодежном первенстве
Вчера, 15:39
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Вчера, 15:17
Надсон: Кононов влюблён в бразильский футбол
Надсон: Кононов влюблён в бразильский футбол
Вчера, 15:06
Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны (1)
Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны (1)
Вчера, 14:40
Модрича назвали единственным претендентом на "Золотой мяч" (1)
Модрича назвали единственным претендентом на "Золотой мяч" (1)
Вчера, 14:28
Владислав Кулик: из-за финансовых проблем каждый в "Анжи" хочет доказать, что он что-то может
Владислав Кулик: из-за финансовых проблем каждый в "Анжи" хочет доказать, что он что-то может
Вчера, 14:21
Павел Яковлев: "Спартак" - самая обсуждаемая команда страны (15)
Павел Яковлев: "Спартак" - самая обсуждаемая команда страны (15)
Вчера, 14:07
"Спартак" вышел на 1-е место в молодежном первенстве (4)
"Спартак" вышел на 1-е место в молодежном первенстве (4)
Вчера, 14:05
Бранислав Иванович: окровавленные бутсы в музей "Челси" не передавал, они остались у меня
Бранислав Иванович: окровавленные бутсы в музей "Челси" не передавал, они остались у меня
Равиль Сабитов: "Локомотив" полностью провалил второй тайм матча с "Уралом"
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (1:2) в 15-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Это был очень интересный матч, ведь мы увидели открытую игру с большим количеством встречных атак. Во втором тайме команды стали играть чуть аккуратней и с большей оглядкой на свои ворота. На мой взгляд, "Локомотив" полностью провалил второй тайм, и я предполагаю, что это стало следствием замены очень талантливого Романа Тугарева - который был одним из самых активных на поле и у него было три момента для взятия ворот - на Джефферсона Фарфана.
Нужно отдать должное и команде из Екатеринбурга, которую после победы в гостях над "Спартаком" и "Локомотивом" начали называть грозой авторитетов. Даже в матче против "железнодорожников" нельзя сказать, что "Урал" весь матч сидел в обороне. Нет, команда Парфёнова и позиционные атаки проводила уже ведя в счёте, и мяч хорошо держала. Сейчас этот коллектив располагается на 6-й строчке в таблице, это отличный результат для этого коллектива, но оценивать шансы команды на попадание в Лигу Европы, безусловно, пока очень рано.
- О замене Тугарева в начале второго тайма:
Одна из версий этой замены - договорённость между Сёминым и Фарфаном о том, что перуанец после матчей за сборной получит определённое время на отдых, но и практикой обделён не будет. Но никто не ожидал, что Тугарев настолько здорово проявит себя в первые 45 минут. На мой взгляд, Роман был лучшим в составе "Локомотива". И вышедший вместо Тугарева Фарфан выглядел не так активно, как молодой воспитанник команды.
- Об игре вингера "Урала" Отмана Эль-Кабира:
В этом матче выглядел очень интересно. Эль-Кабир выделяется индивидуальным мастерством, скоростью и видением поля. Он не боится взять игру на себя, и это подкупает. Думаю, у "Урала" будут предложение по покупке этого футболиста.
Но кроме Эль-Кабира у екатеринбуржцев есть интересная связка на правом фланге - Николай Димитров и Денис Кулаков. В нападении у "Урала" играет Владимир Ильин, есть Андрей Панюков, который в Москве, правда, не сыграл. Ну и, конечно, Эрик Бикфалви, через которого строится игра команды Парфёнова.
- О Мануэле Фернандеше, оставшимся в запасе "Локомотива":
Бесспорно, португалец нужный футболист для "Локомотива". Но если приглядеться, у москвичей на ключевых позициях и ключевые роли исполняют довольно уже возрастные футболисты, к которым относится и Фернандеш. Это мешает команде во внутреннем первенстве, а про Лигу чемпионов говорить вообще не приходиться, учитывая результаты команды в турнире, где скорости заметно выше. И мне кажется, если "Локомотив" хочет идти дальше - команде стоит посмотреть на путь омоложения состава, по которому пошёл ЦСКА. Через год-два у "армейцев" будет одна из самых интересных команд РПЛ, которая ещё и на международной арене себя покажет.
Rusfootball.info
- Об игре:
Это был очень интересный матч, ведь мы увидели открытую игру с большим количеством встречных атак. Во втором тайме команды стали играть чуть аккуратней и с большей оглядкой на свои ворота. На мой взгляд, "Локомотив" полностью провалил второй тайм, и я предполагаю, что это стало следствием замены очень талантливого Романа Тугарева - который был одним из самых активных на поле и у него было три момента для взятия ворот - на Джефферсона Фарфана.
Нужно отдать должное и команде из Екатеринбурга, которую после победы в гостях над "Спартаком" и "Локомотивом" начали называть грозой авторитетов. Даже в матче против "железнодорожников" нельзя сказать, что "Урал" весь матч сидел в обороне. Нет, команда Парфёнова и позиционные атаки проводила уже ведя в счёте, и мяч хорошо держала. Сейчас этот коллектив располагается на 6-й строчке в таблице, это отличный результат для этого коллектива, но оценивать шансы команды на попадание в Лигу Европы, безусловно, пока очень рано.
- О замене Тугарева в начале второго тайма:
Одна из версий этой замены - договорённость между Сёминым и Фарфаном о том, что перуанец после матчей за сборной получит определённое время на отдых, но и практикой обделён не будет. Но никто не ожидал, что Тугарев настолько здорово проявит себя в первые 45 минут. На мой взгляд, Роман был лучшим в составе "Локомотива". И вышедший вместо Тугарева Фарфан выглядел не так активно, как молодой воспитанник команды.
- Об игре вингера "Урала" Отмана Эль-Кабира:
В этом матче выглядел очень интересно. Эль-Кабир выделяется индивидуальным мастерством, скоростью и видением поля. Он не боится взять игру на себя, и это подкупает. Думаю, у "Урала" будут предложение по покупке этого футболиста.
Но кроме Эль-Кабира у екатеринбуржцев есть интересная связка на правом фланге - Николай Димитров и Денис Кулаков. В нападении у "Урала" играет Владимир Ильин, есть Андрей Панюков, который в Москве, правда, не сыграл. Ну и, конечно, Эрик Бикфалви, через которого строится игра команды Парфёнова.
- О Мануэле Фернандеше, оставшимся в запасе "Локомотива":
Бесспорно, португалец нужный футболист для "Локомотива". Но если приглядеться, у москвичей на ключевых позициях и ключевые роли исполняют довольно уже возрастные футболисты, к которым относится и Фернандеш. Это мешает команде во внутреннем первенстве, а про Лигу чемпионов говорить вообще не приходиться, учитывая результаты команды в турнире, где скорости заметно выше. И мне кажется, если "Локомотив" хочет идти дальше - команде стоит посмотреть на путь омоложения состава, по которому пошёл ЦСКА. Через год-два у "армейцев" будет одна из самых интересных команд РПЛ, которая ещё и на международной арене себя покажет.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.