Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Урала», а также поделился ожиданиями от матчей «Зенит» - «Ростов» и «Спартак» - «Крылья Советов».- Конечно, это неожиданно. Команда, вроде бы, на ходу, игра ей давалась. Единственное - «Локомотив» не реализовал моменты и получил мячи в свои ворота. Надо забивать.- Нет. Нельзя устать за тридцать игр за год. Это надо умудриться. А если игры за сборную, то это всегда положительные эмоции. Матчи за сборную всегда приводят к эмоциональному подъему. В любом случае. Несмотря на то как вы сыграли. Перелеты? Сейчас такие методики восстановления, что просто нельзя на это указывать. «Локомотив» в этом матче не смог реализовать свои моменты. Но такие потери очков, как в игре с «Уралом», могут сказаться на результате в конце сезона. Здесь никак нельзя терять очки.- «Ростов» одержал победу над «Зенитом» в матче Кубка России. И достаточно уверенно обыграл его. «Ростов» на сегодняшний день — очень серьезная команда. Играет в быстрый футбол — приятно смотреть. Думаю, и Валерий Карпин доволен. Мне кажется, что голы мы сейчас увидим как в исполнении одной, так и другой команды. Сложно сказать, кто выиграет. Но, наверное, «Зенит» все-таки ближе будет к победе. Поскольку ему нужно реабилитироваться за прошлое поражение от «Ростова».- Конечно, в связи с тем, что это первая игра Кононова в качестве тренера красно-белых, интерес к ней высок. Думаю, что «Спартак» будет играть в комбинационный футбол, тот футбол, который Кононов прививал «Краснодару» и «Арсеналу». Практика показывает, что команда, куда приходит новый тренер, в первом матче под его руководством всегда выигрывает. Думаю, эта традиция не нарушится и сейчас, и «Спартак» победит.