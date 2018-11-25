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Владимир Левитин: во втором тайме ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают

Владимир Левитин: во втором тайме ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Владимир Москалёв в матче 15-го тура Премьер-Лиги "Спартак" - "Крылья Советов" (3:1).

- Об игре:

В моём представлении Москвлёв - судья невысокого класса. Но матч предыдущего тура между ЦСКА и "Зенитом" (2:0) он отработал неплохо, поэтому и был назначен на матч "Спартак" - "Крылья Советов". Его невысокий класс сегодня подтвердился неоднократно, и столько неверных решений во втором тайме, порой, за целый матч сложно найти. По первому тайму вопросов нет, всё было нормально. Но во втором ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают.

Началось всё с того, что "Спартак" на 49-й минуте пропустил, но забивший гол Сергей Корниленко находился вне игры. Это трудно назвать ошибкой главного арбитра, потому что такой эпизод - ответственность линейного судьи. Но это ошибка, и ошибка результативная.

Дальше, на 56-й минуте Зе Луиш падая сыграл умышленно рукой, преградил путь мячу вдоль ворот. При назначении пенальти в этом эпизоде был серьёзный шанс на то, что "Спартак" стал бы проигрывать 0:2. И здесь проявился конъюнктурный подход многих арбитров: при втором пропущенном мяче "Спартаку" было бы крайне тяжело отыграться, а арбитры стараются не ущемлять интересы топ-клубов. Возможно, именно так и можно объяснить решение Москалёва не назначить пенальти. К нему бросилась вся самарская команда, все всё видели, но... Счёт 0:2 не стал, и к 61-й минуте "Спартак" уже вёл 2:1. Москалёв вряд ли этого ожидал.

Ну и был момент на 84-й минуте матча, Рамиль Шейдаев врывается в штрафную хозяев поля, и его запрещённым приёмом, толкая и пихая, останавливает Дмитрий Комбаров. В итоге сам Комбаров и пострадал, но и здесь нужно было пенальти назначать.

В итоге мы имеем ситуацию, когда Москалёв и его бригада допустили 3 серьёзнейшие ошибки за один матч. "Спартак" играл лучше и победил по делу, но, тем не менее, судейские решения повлияли на ход встречи.

- О будущем Москалёва:

Таких арбитров на подобные матчи ставить нельзя, как и нельзя подходить к вопросу принятия решений конъюнктурно, но в этом виноват в том числе департамент судейства и инспектирования, который такие моменты в расчёт не берёт. Москалёва нужно исключать до конца сезона, а перед началом следующего ещё нужно подумать, стоит ли его включать в список арбитров РПЛ, учитывая его низкий класс судейства и конъюнктурный подход к принятию решений.

- О системе ВАР в РПЛ:

Эта система помогла бы в эпизоде с голом Корниленко, ведь это был действительно сложный эпизод. Но в эпизоде с попаданием мяча в руку Зе Луиша ВАР и не нужен был, все видели, что мяч попал игроку "Спартака" в руку и без повторов.
Теги: Левитин Спартак Крылья Советов
Сегодня, 17:43
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#16  Сибирячок   (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Да скорее всег там сантиметры, которые может разгядеть только фоторобот.

Кот, твои миллиметры может рассмотреть только микроскоп. Электронный.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 18:30)
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online

Цитата: Сибирячок
Ебланище - это ты. Слепой еблан. Там не только голова в офсайде, но и туловище.

Да скорее всег там сантиметры, которые может разгядеть только фоторобот. а вот рука негра не видна только обкурившемуся накануне в офисе Федуна судейке в поле.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 18:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: Сибирячок
Еблан, ты голову не видишь? Вообще, эти питерские все до единого тупые бакланы.

еблан это ты. у него рука только во вне игры. а рукой как известно голы не забивают.

Ебланище - это ты. Слепой еблан. Там не только голова в офсайде, но и туловище.
Может зарядить тебе подзатыльник, что б не отрицал очевидное?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Миша Люберцы   (Сегодня, 18:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: Сибирячок
Еблан, ты голову не видишь? Вообще, эти питерские все до единого тупые бакланы.

еблан это ты. у него рука только во вне игры. а рукой как известно голы не забивают.
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#12  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:24)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Еблан, ты голову не видишь? Вообще, эти питерские все до единого тупые бакланы.

еблан это ты. у него рука только во вне игры. а рукой как известно голы не забивают.


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 18:24)
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online

Цитата: avnik
По ошибкам судьи счет 2:3. По голам - 3:1. Не надоело звиздеть? )))

Сэр но мы смотрим не бокс ) сломать игру более слабой команды достаточно просто. Это игра не один на один. а хрупкий механизм , не 2 груши с мордами.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 18:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: Сибирячок
и за одно фото гола из офсайда

а с к5аких пор руками голы можно забивать клоун?

Еблан, ты голову не видишь? Вообще, эти питерские все до единого тупые бакланы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 18:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Результативных ошибок судьи 2:3. По голам - 3:1. Не надоело звиздеть? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
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#8  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:19)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
и за одно фото гола из офсайда

а с к5аких пор руками голы можно забивать клоун?


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 18:16)
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online

держи фото, дебил
. А ничего что , умник , на этой фото нет окончания эпизода с заваливанием руками? За дебилов не надо считать никого , кто в здравом уме и не ест борща. Где видео?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 18:09)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: citrus63
Все видят, что в штрафной, а у поросят - за штрафной! smirk

держи фото, дебил.

Цитата: citrus63
Все видят, что в штрафной, а у поросят - за штрафной! smirk

и за одно фото гола из офсайда
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Брюзга  Рязань (Сегодня, 18:02)
  • -1
  •  (7)

Что то ты, старый хрен, про Башкировские выкрутасы помалкиваешь? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4  Realist2000   (Сегодня, 17:56)
  • -1
  •  (11)

Странно,что по первому тайму вопросов нет - в середине тайма самарцы уже должны были играть вдесятером. Что касается пенальти,то он был. Но и был выход двух спартаковцев против вратаря,где был ошибочно зафиксирован оффсайд - два равнозначных эпизода.Да и мяч самарцев был забит из вне игры.Результативные ошибки в обе стороны,итог справедлив. И это реальный уровень современного судейства .
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 17:53)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Крыльям же не нужен ВАР,в отличие от адекватных клубов,вот пусть ждут халявы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  citrus63   Самара (Сегодня, 17:48)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Все видят, что в штрафной, а у поросят - за штрафной! smirk
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:46)
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Левитину бы пересмотреть повторы. Комбаров нарушал за штрафной.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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