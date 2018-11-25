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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Левитин: во втором тайме ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Владимир Москалёв в матче 15-го тура Премьер-Лиги "Спартак" - "Крылья Советов" (3:1).
- Об игре:
В моём представлении Москвлёв - судья невысокого класса. Но матч предыдущего тура между ЦСКА и "Зенитом" (2:0) он отработал неплохо, поэтому и был назначен на матч "Спартак" - "Крылья Советов". Его невысокий класс сегодня подтвердился неоднократно, и столько неверных решений во втором тайме, порой, за целый матч сложно найти. По первому тайму вопросов нет, всё было нормально. Но во втором ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают.
Началось всё с того, что "Спартак" на 49-й минуте пропустил, но забивший гол Сергей Корниленко находился вне игры. Это трудно назвать ошибкой главного арбитра, потому что такой эпизод - ответственность линейного судьи. Но это ошибка, и ошибка результативная.
Дальше, на 56-й минуте Зе Луиш падая сыграл умышленно рукой, преградил путь мячу вдоль ворот. При назначении пенальти в этом эпизоде был серьёзный шанс на то, что "Спартак" стал бы проигрывать 0:2. И здесь проявился конъюнктурный подход многих арбитров: при втором пропущенном мяче "Спартаку" было бы крайне тяжело отыграться, а арбитры стараются не ущемлять интересы топ-клубов. Возможно, именно так и можно объяснить решение Москалёва не назначить пенальти. К нему бросилась вся самарская команда, все всё видели, но... Счёт 0:2 не стал, и к 61-й минуте "Спартак" уже вёл 2:1. Москалёв вряд ли этого ожидал.
Ну и был момент на 84-й минуте матча, Рамиль Шейдаев врывается в штрафную хозяев поля, и его запрещённым приёмом, толкая и пихая, останавливает Дмитрий Комбаров. В итоге сам Комбаров и пострадал, но и здесь нужно было пенальти назначать.
В итоге мы имеем ситуацию, когда Москалёв и его бригада допустили 3 серьёзнейшие ошибки за один матч. "Спартак" играл лучше и победил по делу, но, тем не менее, судейские решения повлияли на ход встречи.
- О будущем Москалёва:
Таких арбитров на подобные матчи ставить нельзя, как и нельзя подходить к вопросу принятия решений конъюнктурно, но в этом виноват в том числе департамент судейства и инспектирования, который такие моменты в расчёт не берёт. Москалёва нужно исключать до конца сезона, а перед началом следующего ещё нужно подумать, стоит ли его включать в список арбитров РПЛ, учитывая его низкий класс судейства и конъюнктурный подход к принятию решений.
- О системе ВАР в РПЛ:
Эта система помогла бы в эпизоде с голом Корниленко, ведь это был действительно сложный эпизод. Но в эпизоде с попаданием мяча в руку Зе Луиша ВАР и не нужен был, все видели, что мяч попал игроку "Спартака" в руку и без повторов.
- Об игре:
В моём представлении Москвлёв - судья невысокого класса. Но матч предыдущего тура между ЦСКА и "Зенитом" (2:0) он отработал неплохо, поэтому и был назначен на матч "Спартак" - "Крылья Советов". Его невысокий класс сегодня подтвердился неоднократно, и столько неверных решений во втором тайме, порой, за целый матч сложно найти. По первому тайму вопросов нет, всё было нормально. Но во втором ошибок от Москалёва было столько, что некоторые арбитры за всю карьеру столько не допускают.
Началось всё с того, что "Спартак" на 49-й минуте пропустил, но забивший гол Сергей Корниленко находился вне игры. Это трудно назвать ошибкой главного арбитра, потому что такой эпизод - ответственность линейного судьи. Но это ошибка, и ошибка результативная.
Дальше, на 56-й минуте Зе Луиш падая сыграл умышленно рукой, преградил путь мячу вдоль ворот. При назначении пенальти в этом эпизоде был серьёзный шанс на то, что "Спартак" стал бы проигрывать 0:2. И здесь проявился конъюнктурный подход многих арбитров: при втором пропущенном мяче "Спартаку" было бы крайне тяжело отыграться, а арбитры стараются не ущемлять интересы топ-клубов. Возможно, именно так и можно объяснить решение Москалёва не назначить пенальти. К нему бросилась вся самарская команда, все всё видели, но... Счёт 0:2 не стал, и к 61-й минуте "Спартак" уже вёл 2:1. Москалёв вряд ли этого ожидал.
Ну и был момент на 84-й минуте матча, Рамиль Шейдаев врывается в штрафную хозяев поля, и его запрещённым приёмом, толкая и пихая, останавливает Дмитрий Комбаров. В итоге сам Комбаров и пострадал, но и здесь нужно было пенальти назначать.
В итоге мы имеем ситуацию, когда Москалёв и его бригада допустили 3 серьёзнейшие ошибки за один матч. "Спартак" играл лучше и победил по делу, но, тем не менее, судейские решения повлияли на ход встречи.
- О будущем Москалёва:
Таких арбитров на подобные матчи ставить нельзя, как и нельзя подходить к вопросу принятия решений конъюнктурно, но в этом виноват в том числе департамент судейства и инспектирования, который такие моменты в расчёт не берёт. Москалёва нужно исключать до конца сезона, а перед началом следующего ещё нужно подумать, стоит ли его включать в список арбитров РПЛ, учитывая его низкий класс судейства и конъюнктурный подход к принятию решений.
- О системе ВАР в РПЛ:
Эта система помогла бы в эпизоде с голом Корниленко, ведь это был действительно сложный эпизод. Но в эпизоде с попаданием мяча в руку Зе Луиша ВАР и не нужен был, все видели, что мяч попал игроку "Спартака" в руку и без повторов.
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