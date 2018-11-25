Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лука Джорджевич: нам не интересно играть от обороны

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич высказался о поражении от "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России.

- В первом тайме у нас было много моментов, должны были забивать. Против таких команд, как "Краснодар", если не забиваешь, то они обязательно забьют тебе. Так и получилось сегодня. В целом я думаю, что мы не плохо сыграли, но после второго пропущенного мяча уже было тяжело играть против "Краснодара".

После смены тренера особо ничего в команде не изменилось. Это футбол. Против больших команд надо реализовывать свои моменты. Нам не интересно играть от обороны, хочется играть в футбол. Мы показали это в первом тайме, нужно только реализовывать свои моменты.

Rusfootball.info
Теги: Зенит Арсенал Тула Джорджевич
Сегодня, 19:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.