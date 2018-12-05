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Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО ещё два месяца

Тверской суд Москвы решил продлить меру пресечения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они провели в СИЗО два месяца - и ещё столько же будут там находиться до окончания расследования. О деталях разбирательства.

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО ещё два месяца

фото: РИА Новости

Сегодня в Тверском суде Москвы решалась мера пресечения для Александра Кокорина и Павла Мамаева на ближайшее время. Окончательный приговор выносить и не собирались, но надо было принять решение, где содержать подозреваемых до того момента, когда будет завершено расследование. Срок их заключения в СИЗО заканчивался 8 декабря, обвинение решилось ходатайствовать о продлении. Сами футболисты хотели под домашний арест.

По тексту ходатайства: уголовное дело ещё в производстве, расследование до 8 декабря закончить не успеют, потому что ожидаются результаты нескольких экспертиз. Дальше было интереснее - обвиняемые активно участвовали в совершении преступлений и делали это "с особым цинизмом и жестокостью".

Следствие посчитало, что они "могут продолжить преступную деятельность", а также повлиять на расследования.

На разбирательствах было отличное настроение. Родные обвиняемых шутили в зале суда, а Кирилл Кокорин, младший брат Александра, вовсе рассмеялся, когда его адвокат рассказывал о том, как водители Соловчук, которого избили Мамаев с друзьями, первым на него напал. И это несмотря на то, что до начала слушаний адвокат Кокорина рассчитывал на худшее. Кокорин и Мамаев впервые за два месяца встретились и даже немного поболтали - как настоящие звёзды футбола, прикрывая руками рот.

На заседание приехала Алана Мамаева - супруга обвиняемого футболиста "Краснодара". Примечательное здесь то, что несколько дней назад она довольно в жёсткой форме обвиняла мужа в измене в социальных сетях. Неизвестно, какие цели она преследовала, но лишний раз испортить репутацию мужа, ей удалось.


Футболисты были готовы заплатить залог и очень хотели домашний арест. Как и было до этого - прикрывались детьми и своей популярностью:

- Я пытаюсь загладить свою вину, иду на контакт с потерпевшим. У меня два несовершеннолетних ребёнка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике, - цитирует "Чемпионат" Мамаева. - Я опровергаю заявление следствия, что я социально опасен и буду скрываться. С первого дня мы полностью сотрудничали со следствием, сами пришли в ГСУ, помогали найти свидетелей, не препятствовали ведению следствия. Прошу обратить внимание на слова о загранице и преступной деятельности — это надуманное и предвзятое отношение. 15 лет я отдал профессиональному спорту, не являюсь хулиганом и рецидивистом.

Но Мамаев много говорил ясно и по существу. Подготовился он намного лучше своего друга Кокорина. Александр заметно нервничал, запинался и не смог сразу сказать дату рождения своего ребёнка.

- Стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?! - адвокат Кокорина шла по всё той же линии. Все эти фразы мы читали в прессе не один раз.

Любопытный момент произошёл с характеристиками. Защита предъявила положительную характеристику от "Локомотива" (он является воспитанником "железнодорожников"), но в СМИ появился слух, что этот документ не является тем, за что его выдают суду. Sport24 написал, что в клубе не знают о поступившей в суд положительной характеристике Кокорина. Чуть позже адвокат заявил, что никакой характеристики от "Локомотива" они к делу не прикрепляли - лишь от "Зенита".

Особенно красочным получилось выступление защиты по поводу дела Кирилла Кокорина. Его ситуация хуже, чем у всех остальных, он умудрился принять участие (причём активное) во всех драках. Адвокат решился бороться экспрессией.

- Мощнейший злодей. Ему вменяется 4 эпизода. Именно так следствие рисует моего подзащитного. Его, на фоне этих сильных ребят. Он сам тоже сильный, но пока скорее духом, - приводит выступление Sports. После этого адвокат рассказал о развитии Кирилла и почему-то забыл, что Кокорин был отчислен из института. - Государственная машина преподнесла достаточный урок моему юному доверителю. Человек на глазах изменился. Мы с ним каждую неделю обсуждаем прочитанную литературу. Это молодой парень, ему уроки надо учить! Он студент второго курса.

После перерыва, который продолжался больше часа, суд принял решение продлить меру пресечения ещё на два месяца. Этот вердикт относился и к другим фигурантам – Кириллу Кокорину и Александра Протасовицкому. Суд поверил доводам следствия о том, что футболисты могут давить на свидетелей.

В СИЗО футболисты будут находиться до 8 февраля.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 16:27
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(3)
#14  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 17:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот и правильно суд решил, пусть еще посидят. Подумают!


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Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#13  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть изнанкой жизни еще пару месяцев утираются, может поумнеют, опыт дело наживное его не купишь.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#12  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:03)
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Цитата: Lokoflesh
Как петух жареный в жопу клюнул сразу поумнели


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#11  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 16:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Маразм.
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 16:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну что же все кто против того что бы был чемпионат не только Москвы могут повизгивать от радости,правильно теперь всё решается в кабинете мясным следачком. Ну,а Кокорин нам к сожалению уже не помощник.

Мальчик, ты дурак неисправимый. Краснодар догоняет Зенит без Мамаева, а Кокорин не играл за зенит из-за травмы. Так что утрись со своей говноверсией.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну что же все кто против того что бы был чемпионат не только Москвы могут повизгивать от радости,правильно теперь всё решается в кабинете мясным следачком. Ну,а Кокорин нам к сожалению уже не помощник.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 16:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Власть дает понять, что чиновника надо сразу стрелять из-за угла крупным калибром, а не ***ть стульями под объективами камер. Учтем.

прозреваешь, лисяра. Голосовать то за кого будешь в следующий раз?

Что, балбесы, не нравится быть передо мной неправыми? Минусам из под полы решили , как стульями отбиться? Давайте. Только по вашему не будет НИКОГДА. Будет по путински.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:34)
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Болеет за:
«Локомотив»
Поделом тварям.
Как петух жареный в жопу клюнул сразу поумнели, но надо было раньше думать.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:32)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Власть дает понять, что чиновника надо сразу стрелять из-за угла крупным калибром, а не ***ть стульями под объективами камер. Учтем.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 16:32)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Это было очевидно

Кому? Мне и ещё паре здешних юзеров. Остальные с пеной у рта и минусами в руках зверствовали, доказывая, что выйдут сегодня и я утрусь. Ну, утёрлись?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:30)
  • -2
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«Спартак»
Это было очевидно
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
ебаное судилище

Это твоя любимая власть так решила, так что утрись и плачь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:29)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
ебаное судилище
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:28)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А я что говорил? Стройся и кайся, кто со мной спорил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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