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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Червиченко: тренерская работа Парфёнова заслуживает внимания
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры 1/4 финала Кубка России между "красно-белыми" и "Уралом" (1:1), а также между "Краснодаром" и "Ростовом" (2:2).
- О московском матче:
Есть фраза: "Это были 90-е, выживали как могли". Вот и в этой игре можно сказать: "Был снег, мы играли как могли". Результат матча в принципе закономерный. И у "Спартака" были моменты, и у "Урала". "Красно-белые" вообще не отличаются от себя же в последних матчах, абсолютно одинаковая команда, у которой сейчас много проблем.
Ещё до назначения Олега Кононова в столичный клуб я говорил, что тот же Дмитрий Парфёнов лучше как специалист, и он это постоянно доказывает. "Урал" сравнял счёт на таком поле, да ещё и в гостях, смотрясь при этом ещё и по игре как минимум не хуже, но имея не столь ярких исполнителей в составе как у оппонента... на мой взгляд, тренерская работа Парфёнова заслуживает внимания.
"Спартак" при Кононове ни в чём не поменялся, идей тренера я не вижу. Лоренсо Мельгарехо неплохо выскакивает, но это же он делал и при Массимо Каррере. Разговоров много, но что реально поменялось? Вот в "Урал" пришёл Парфёновов, и тут же мы увидели комбинационную игру, которая хоть и отдалённо, но чем-то напоминает спартаковский стиль, где есть контроль мяча, постоянное движение и обостряющие передачи. Видно, что новый тренер изменил игру команды. А пришёл в "Спартак" Кононов и что изменилось? Он вернул в ворота Артёма Реброва, и теперь в штрафной "Спартака" ещё более нервная обстановка, чем когда основным голкипером был Александр Максименко, который тоже хоть и ошибался, но он молодой. И нервная игра Реброва, которая начинает нервировать всех неравнодушных с первого удара по воротам "Спартака", передаётся и защитникам, которые ещё больше начинают ошибаться.
Коллектив выглядит сплочённей при Кононове? Я не думаю, что это заслуга нового тренера, и вообще не верю в сказки о том, что за неделю новый человек может прийти и сплотить абсолютно разношёрстных мужчин, нивелируя все проблемы и противоречия. На мой взгляд, это всё бред, похожий на небольшую заказушку.
- О краснодарском матче:
"Ростов" закономерно добился ничейного результата, по ходу гостевой встречи проигрывая 0:2. И вообще, вот это южное дерби, как его называют, мне нравится куда больше, чем любое московское дерби. Оно действительно южное, в нём больше темперамента и азарта, это увеличивает интерес к процессу. Игра "Краснодар" - "Ростов" смотрелась интересней матча "Спартак" - "Урал". Выше скорости, больше техники. Мне интересней было смотреть матч в Краснодаре.
- О московском матче:
Есть фраза: "Это были 90-е, выживали как могли". Вот и в этой игре можно сказать: "Был снег, мы играли как могли". Результат матча в принципе закономерный. И у "Спартака" были моменты, и у "Урала". "Красно-белые" вообще не отличаются от себя же в последних матчах, абсолютно одинаковая команда, у которой сейчас много проблем.
Ещё до назначения Олега Кононова в столичный клуб я говорил, что тот же Дмитрий Парфёнов лучше как специалист, и он это постоянно доказывает. "Урал" сравнял счёт на таком поле, да ещё и в гостях, смотрясь при этом ещё и по игре как минимум не хуже, но имея не столь ярких исполнителей в составе как у оппонента... на мой взгляд, тренерская работа Парфёнова заслуживает внимания.
"Спартак" при Кононове ни в чём не поменялся, идей тренера я не вижу. Лоренсо Мельгарехо неплохо выскакивает, но это же он делал и при Массимо Каррере. Разговоров много, но что реально поменялось? Вот в "Урал" пришёл Парфёновов, и тут же мы увидели комбинационную игру, которая хоть и отдалённо, но чем-то напоминает спартаковский стиль, где есть контроль мяча, постоянное движение и обостряющие передачи. Видно, что новый тренер изменил игру команды. А пришёл в "Спартак" Кононов и что изменилось? Он вернул в ворота Артёма Реброва, и теперь в штрафной "Спартака" ещё более нервная обстановка, чем когда основным голкипером был Александр Максименко, который тоже хоть и ошибался, но он молодой. И нервная игра Реброва, которая начинает нервировать всех неравнодушных с первого удара по воротам "Спартака", передаётся и защитникам, которые ещё больше начинают ошибаться.
Коллектив выглядит сплочённей при Кононове? Я не думаю, что это заслуга нового тренера, и вообще не верю в сказки о том, что за неделю новый человек может прийти и сплотить абсолютно разношёрстных мужчин, нивелируя все проблемы и противоречия. На мой взгляд, это всё бред, похожий на небольшую заказушку.
- О краснодарском матче:
"Ростов" закономерно добился ничейного результата, по ходу гостевой встречи проигрывая 0:2. И вообще, вот это южное дерби, как его называют, мне нравится куда больше, чем любое московское дерби. Оно действительно южное, в нём больше темперамента и азарта, это увеличивает интерес к процессу. Игра "Краснодар" - "Ростов" смотрелась интересней матча "Спартак" - "Урал". Выше скорости, больше техники. Мне интересней было смотреть матч в Краснодаре.
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