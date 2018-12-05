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Кто выйдет в полуфинал Кубка России?



 

Пустой стадион, мороз и безбашенная игра: «Спартак» веселит нейтральных болельщиков, но не своих фанатов

«Спартак» и «Урал» закончили вничью первый четвертьфинальный матч Кубка России. Теперь соперники встретятся вновь в Екатеринбурге в феврале. Минимальное преимущество будет на стороне хозяев, которые начнут матч с гостевым голом в активе. Rusfootball.info – о весёлом зрелище, которое соперники устроили на «Открытие Арене».

Президент «Урала» Григорий Иванов сегодня негативно отозвался о новой инициативе, в соответствии с которой команды, начиная с четвертьфинала, играют по два матча. Иванов отметил, что командам такая дополнительная нагрузка не нужна. Тем не менее, нельзя было сказать, что соперники отнеслись к кубковому противостоянию несерьёзно. По сути, команды выставили боевые составы. Олег Кононов произвёл небольшую ротацию, вернув в состав Александра Максименко. Из остальных сюрпризов можно было отметить разве что появление в числе стартовых одиннадцати Артёма Тимофеева.

После матча Кононов назвал ничью с «Уралом» неудачным результатом. Сложно сказать, что расстроило главного тренера больше: гостевой гол соперника или отсутствие победы. Двухматчевая стратегия предполагает особую ценность гостевого гола. «Урал» с этой задачей справился. Более того, екатеринбуржцы вполне могли рассчитывать на победу, но не сложилось с реализацией. Вообще, взаимоотношения «Урала» и «Спартака» заслуживают особого упоминания. Екатеринбуржцы не проигрывают москвичам уже в трёх последних матчах. Тенденция сохраняется уже при трёх разных тренерах: Массимо Каррере, Рауле Рианчо и Олеге Кононове.

Вопреки ожиданиям

Стартовые минуты матча указывали на ожидаемый рисунок игры. «Спартак», как предполагалось, должен был подолгу владеть мячом, а соперник – ждать свои шансы в контратаках. Такая ситуация сохранялась лишь в течение первых 20-25 минут. «Спартак» создал несколько неплохих моментов, но довести дело до забитого мяча не сумел. При этом москвичи атаковали довольно разнообразно: из пределов штрафной бил Луис Адриано, из-за пределов штрафной стрелял Денис Глушаков. Периодически здорово включался Лоренсо Мельгарехо, но в завершающей стадии у москвичей игра не клеилась. К тому же, уральцы здорово действовали в обороне. Гости исхитрялись блокировать удары соперника, а в ряде эпизодов свою команду выручил Годзюр.

Удивительно, что вся стартовая активность «Спартака» быстро иссякла. С середины первого тайма куда интереснее уже выглядел «Урал». И если интересные контратаки гостей не стали сюрпризом, то преимущество «Урала» по владению мячом вызвало удивление. «Спартаковцы» то ли отдали инициативу сопернику, то ли просто не смогли найти силы на концовку тайма, но екатеринбуржцы были лучше. Скорее всего, причиной спада, всё же, стала усталость москвичей. После перерыва «Спартак» вновь заиграл в весёлый футбол и даже забил. В начале второго тайма Софьян Ханни, пожалуй, лучший игрок москвичей, использовал свой шанс. Впрочем, не обошлось без чудовищных ошибок соперника. Игроки «Урала» в простой ситуации не сумели выбить мяч из штрафной, после чего Ханни уверенно воспользовался своим шансом, отправив мяч в ворота с острого угла.



Развить неожиданный успех «Спартаку» не удалось. Опять же, сложно оценивать игру москвичей, не зная, какие указания давал своим подопечным Олег Кононов. Но после пропущенного мяча хозяева отошли к своим воротам, только вот более осторожная игра совсем не способствовала надёжности в обороне. «Урал» с лёгкостью раз за разом создавал голевые моменты. Реализуй екатеринбуржцы все 100% моменты, москвичи доставали бы мяч из своих ворот минимум трижды.

Веселье низкого уровня

Болельщики явно прогадали, отказавшись от посещения «Открытие Арены». Команды выдали яркий матч, мяч практически не задерживался в центре поля, но нужно признать, что игра получилась невысокого уровня. Отсутствие компактности – главный показатель невнятных действий обеих команд. Вместо того, чтобы чётко придерживаться плана на игру, соперники предпочитали побыстрее довести мяч к чужой штрафной, освобождая огромные пространства. Конечно, это – намного лучше, чем унылые нули с минимумом моментов. Но даже страшно, что со «Спартаком» устроит «Вильярреал» в Лиге Европы, если москвичи и в Испании решат сыграть в такие качели.

Во втором тайме один Ильин упустил два железобетонных шанса сравнять счёт. С третьей попытки форвард «Урала» сумел попасть в ворота. Апогеем хаоса «Спартака» в защите стал гол Ильина: игрок гостей находился в нескольких метрах от ворот на почтительном расстоянии от Георгия Джикии и Луиса Адриано (каким боком бразилец оказался на месте защитника остаётся загадкой).

Пустой стадион, мороз и безбашенная игра: «Спартак» веселит нейтральных болельщиков, но не своих фанатов

Ильин должен был оформить дубль, а то и хет-трик


В оставшееся время обе команды вполне могли вырвать победу, но вряд ли кто-то на неё наиграл. В целом, соперники закончили матч примерно с равными показателями: 13-11 (удары по воротам), 6-4 (удары в створ), 58%-42% (владение мячом). Ничья стала закономерным результатом, который сохраняет шансы на выход в полуфинал обеим командам.

Стандарт Кононова

Пока сложно разглядеть в действиях «Спартака» «руку Кононова». Москвичи продолжают чередовать яркие матчи с откровенно неудачными. Но, что бросается в глаза, так это хаос в обороне. Понятно, что для «красно-белых» этот компонент игры является проблемным уже на протяжении долгого времени. Аналогичное безобразие творилось ещё со времён Валерия Карпина. Вряд ли что-то изменится при Кононове, «Спартак» играет в довольно весёлый футбол, новый главный тренер охотно доверяет креативщикам, Ханни и вовсе становится одним из ключевых игроков команды. Только вот в обороне ситуация совершенно не меняется. Возможно, «Спартак» и Кононова спасёт Самуэль Жиго. Без французского защитника «красно-белые» продолжают чудить даже в матчах с заведомо уступающим себе в классе соперникам.

Олимп Кубок России

1/4 финала

Первые матчи

Спартак – Урал 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 48 Ханни, 1:1 – 67 Ильин.

"Спартак" – Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Педро Роша, 71), Тимофеев (Попов, 65), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Брызгалов, Егорычев (Жигулев, 68), Бавин, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85).

Предупреждения: Бавин (13), Кутепов (21), Комбаров (40), Егорычев (53), Глушаков (55).

Фото - Championat.com

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Спартак Урал
Вчера, 23:16
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