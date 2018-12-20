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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артем Дзюба: Малафееву открытым текстом сказал: засунь себе эти деньги, куда хочешь
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как переходил в тульский "Арсенал" в начале года. По словам футболиста, его не хотели отпускать в Тулу.
– Сильно потеряли в деньгах, когда прошлой зимой перешли в "Арсенал"?
– Нереально. Но это нормально – осознанный шаг. Например, Малафееву открытым текстом сказал: "Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь". Он мне: "Мы не можем тебя отпустить".
Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: "Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть". Малафеев опять: "Мы не можем тебя отпустить".
Вот говорят, что футболисты сидят в командах и получают бабки… У меня случилась полностью противоположная история. Я в шоке. И про меня бы так говорили, если бы ни помощь Гурама Захаровича Аджоева и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которых безумно уважаю. И Миодрага Божовича – тоже. Эти три человека меня вытащили – если бы не они, торчать мне в "Зените-2", и, я уверен, разыграли бы историю: мол, сидит в дубле, получает бабло и ничего не хочет. Вот это стало бы для меня самым страшным.
"Спорт-Экспресс"
– Сильно потеряли в деньгах, когда прошлой зимой перешли в "Арсенал"?
– Нереально. Но это нормально – осознанный шаг. Например, Малафееву открытым текстом сказал: "Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь". Он мне: "Мы не можем тебя отпустить".
Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: "Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть". Малафеев опять: "Мы не можем тебя отпустить".
Вот говорят, что футболисты сидят в командах и получают бабки… У меня случилась полностью противоположная история. Я в шоке. И про меня бы так говорили, если бы ни помощь Гурама Захаровича Аджоева и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которых безумно уважаю. И Миодрага Божовича – тоже. Эти три человека меня вытащили – если бы не они, торчать мне в "Зените-2", и, я уверен, разыграли бы историю: мол, сидит в дубле, получает бабло и ничего не хочет. Вот это стало бы для меня самым страшным.
"Спорт-Экспресс"
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