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Роман Бабаев: нет смысла приглашать Мамаева в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА рассказал о том, что возвращать бывшего игрока "армейцев" в клуб нет никакого смысла с точки зрения спортивной составляющей:

Роман Бабаев: нет смысла приглашать Мамаева в ЦСКА

Фото: Бомбардир

– Если Кокорин и Мамаев избегут реального срока, а "Краснодар" откажется от последнего, теоретически Павел может перейти в ЦСКА? Или такой пункт в биографии делает этот трансфер нереальным?

– Со спортивной точки зрения в этом нет никакого смысла. Павлу не 20 лет. На чью позицию его приглашать? Значит, кого-то из молодых придется сажать на скамейку? Так что в первую очередь мы здесь исходим из чисто футбольной составляющей. Конечно, репутация, прошлое игрока не прибавило бы плюсиков в пользу этого выбора. А когда нет еще и спортивного стимула, то такой переход исключен, - передает слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: ЦСКА Мамаев Краснодар
Сегодня, 08:08
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#3  Frankenstein   (Сегодня, 10:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Со спортивной точки зрения в этом нет никакого смысла. Павлу не 20 лет. На чью позицию его приглашать? Значит, кого-то из молодых придется сажать на скамейку

И тут прикрылся молодыми,интересно что он летом будет говорить?А так в принципе грамотный отмаз,Цска вообще теперь трансферы не нужны,а то молодых придется сажать))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 10:05)
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online

Без татух нормальным человеком выглядит...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 08:38)
  • +3
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online

ЦСКА сразу же знали кто он, именно поэтому быстренько избавились от такого кадра
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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