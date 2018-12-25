Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роман Бабаев: покупать игрока дороже 10 млн в наш чемпионат - это пир во время чумы

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном выкупе прав на полузащитника Николу Влашича, который играет за москвичей на правах аренды из английского "Эвертона".

"С руководством "Эвертона" общаемся неофициально. Для нас здесь крайне важна позиция самого Николы. А он недвусмысленно заявляет, что очень бы хотел остаться в ЦСКА. Несмотря на то, что, как я понимаю, на агентов уже выходили европейские клубы, готовые хоть сейчас заплатить "Эвертону" за хорвата кругленькую сумму.

Но у нас защищенная аренда - зимой его никто не может забрать. Безусловно, будем общаться, но тут, как говорится, бизнес есть бизнес. Англичан тоже можно понять. И если им поступит хорошее предложение, то почему они должны от него отказаться ради ЦСКА? Так что история непростая… Совершенно очевидно, что ЦСКА вряд ли потянет, те суммы, которые сейчас фигурируют в прессе относительно Влашича. Если я не ошибаюсь, "Эвертон" заплатил почти 11 миллионов за трансфер Влашича из "Хайдука". Им нужно хотя бы эти деньги отбить. К тому же к Николе сейчас такое пристальное внимание. Он действительно очень здорово играет.

Не думаю, что мы готовы потратить больше чем 11 миллионов евро. И здесь дело не только в финансовом положении. Просто мы много раз говорили о том, что приобретать в российский чемпионат футболистов, которые стоят свыше 10 миллионов евро, - сверхнерентабельно. Это априори очень сложно будет потом окупить. Здесь и стоимость телевизионных прав, и уровень экономики в стране… В общем, немножко будет напоминать пир во время чумы. А выкладывать в России за игрока свыше 15 миллионов - это уже на грани безумия с точки зрения бизнес-модели и здравого смысла", - цитирует Бабаева "СЭ".
Теги: ЦСКА Эвертон Влашич Бабаев
Сегодня, 15:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
55
(4)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#55  Borg  Burg (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: yuri
Они все такие сэр , точно


Не соглашусь, сэр))) Есть нормальные. Обсуждают игры, болеют на онлайн ветке.За свой клуб переживают в осноном. а это чепушило и еще 3- 4 особи- только на ветках ЦСКА и Зенита пасутся. Этих пидоров - сибиричков, говноведов, молдавашек с гейпедронами- спартаковские болельщики в Xyй не ставят.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#54  Сибирячок   (Сегодня, 17:53)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: guns111
Ты чего придурковатый, с луны упал?

Сэр- это секта , нажирающаяся собственных борщей. С ними разговаривать можно только с позиции силы, семинольное .. именно.

Я б с удовольствием поговорил с тобой с позиции силы, но ты же, животное, так и будешь за шторой прятаться. Хер ты выйдешь, чмошник.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#53  yuri  спб (Сегодня, 17:52)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Borg
Да не, какая там секта))) Это походу один и тот же олигофрен строчит с 2-х аккаунтов. По уровню долбоебизма пара свиней на этой ветке- абсолютно идентична.

Секта на КБ ветке сидит. Готовятся к Икре и Очередному Чемпионству ( о котором они в начале каждого сезона объявляют) А этого пидора - многостаночника туда не пущщают. Рылом не вышел.


Они все такие сэр , точно. Кот говорит о другом. Кто-то ходит под маской лицемерия, кто-то же показывает свой пятак прямо. А суть у них одна, уж поверьте)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#52  Сибирячок   (Сегодня, 17:47)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Сибирячок
Да? А сидит Кокорин? Так кто бандит?

Ты чего придурковатый, с луны упал?

По у бы тебе прямо сейчас съездил с удовольствием, урод. Ещё раз спрашиваю - В КАКОМ МЕСТЕ У СПАРТАКА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ?????????????????
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#51  Borg  Burg (Сегодня, 17:47)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: yuri
Сэр- это секта , нажирающаяся собственных борщей


Да не, какая там секта))) Это походу один и тот же олигофрен строчит с 2-х аккаунтов. По уровню долбоебизма пара свиней на этой ветке- абсолютно идентична.

Секта на КБ ветке сидит. Готовятся к Икре и Очередному Чемпионству ( о котором они в начале каждого сезона объявляют) А этого пидора - многостаночника туда не пущщают. Рылом не вышел.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#50  yuri  спб (Сегодня, 17:43)
  • +2
  •  (2)

Цитата: guns111
Ты чего придурковатый, с луны упал?

Сэр- это секта , нажирающаяся собственных борщей. С ними разговаривать можно только с позиции силы, семинольное .. именно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#49  guns111  Выборг (Сегодня, 17:39)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Да? А сидит Кокорин? Так кто бандит?

Ты чего придурковатый, с луны упал?
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#48  Сибирячок   (Сегодня, 17:37)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
ваш федя бандит

Да? А сидит Кокорин? Так кто бандит? И это, Грозовский тоже сидит. Это ваш священник?
Ну педофил который...с крестом
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#47  Borg  Burg (Сегодня, 17:37)
  • 0
  •  (2)
online

Если ЛЕ для свиней- говночашка, третьесортный турнир- то кто тогда свиньи, которых опускают в говночашке? пыль унитазная.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#46  СуперШтангист   (Сегодня, 17:36)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Цитата: СуперШтангист
Частные клубы лишь Краснодар и ЦСКА,

Ещё раз тебе напишу, что в ЦСКА государственных денег немеряно от спонсоров. И не ***, что это спонсоры. Это деньги Россетей и Аэрофлота. А Продажа Магнита государственному банку ВТБ, автоматически влила государственные деньги в ФК Краснодар.Кроме того, Галицкому там принадлежит только 90% акций и спонсоры тоже есть государственные.


Ну судя по тому, что ты скатился до оскорблений оппонента, других аргументов у тебя нет.
Если у ЦСКА немеряно гос.денег, почему зарплаты у футболистов нет по 4 ляма, как у Адриано, ведь Фернандесу такую спокойно можно положить. Почему футболистов топовых не покупают? Ведь гос. деньги можно спокойно разбазаривать, как Зенит?
Краснодар... Продажа "Гамнита" влила деньги на счета Галицкого, тем более, успешный бизнес не продают в России, его просто "отжимают". В ФК "Краснодар" вливаются деньги уже Галицкого, а не государственные, ибо, когда Галицкий их получил они уже стали частными, потому, что кроме Галицкого ими уже никто по закону, кроме владельца не может распоряжаться.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#45  Сибирячок   (Сегодня, 17:35)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Сибирячок
Точно знаю, что самые тупые - это болотные обитатели.

Говорящий сибирский валенок. Ты тему разговора не уводи, а признай, что ваш федя бандит и качает народную нефть.

Слышь, еплан. Спрашиваю - в каком месте у Спартака государственные деньги?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#44  guns111  Выборг (Сегодня, 17:26)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
ЛЕ это второсортный турнир Европы,или ты спорить с этим станешь?

Я это и написал, не долбись в глаза. Вопрос в том, какого хера для вас он второсортный, для вас это непреодолимая вершина. Когда что-то в ЛЧ показывать будете, сможете что-то вякать о второсортности турниров, а пока вы даже не третий сорт. Отбросы на задворках Европы.
Евроочки посмотри, увидишь разницу между нами и вашим отстоем. Вместо тысячи слов.

Цитата: golden Axe
Спартак в том году в ЛЧ играл

Что делал?) +21 разве что не повесили. Игруны во взрослые игры)
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#43  yuri  спб (Сегодня, 17:20)
  • +2
  •  (6)

Цитата: golden Axe
ЛЕ это второсортный турнир Европы,или ты спорить с этим станешь?КР бесспорно говночашка никто и не спорит,а что там с многочисленным золотом зенита? Вам вообще ничего нигде не светит,вас везде под зад коленом,даже из любимой говночашки,до первого европейского середняка,а в чемпионате 5место вас ждёт,С НГ бичевозы

Попробуйте,- заложите Тарасовку и посмотрим) Как вас оттрахает первый же серьезный соперник. "Говночашка" - Бавария, Марсель, Байер , Вилльяреал.М.Ю. Напридумывают же себе словечек.. Кот тоже может но не станет уподобляться, а просто посмеется над тарасовскими мифами).

Пинжачок не порвите от натуги )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#42  golden Axe   (Сегодня, 17:19)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Говночашка - это ваш копа дель соль и кубок России, который не всегда вам светит.

ЛЕ это второсортный турнир Европы,или ты спорить с этим станешь?КР бесспорно говночашка никто и не спорит,а что там с многочисленным золотом зенита? laughing Вам вообще ничего нигде не светит,вас везде под зад коленом,даже из любимой говночашки,до первого европейского середняка,а в чемпионате 5место вас ждёт,С НГ бичевозы joy

Цитата: guns111
В ЛЧ попасть не могут из года в год, в этом году снова пинка получили чмошники.

Спартак в том году в ЛЧ играл,а когда там зенит последний раз играл?Ещё раз С НГ,кловун))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#41  guns111  Выборг (Сегодня, 17:11)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Primus,
и тебя с праздником, обосранец)
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#40  Primus  Москва (Сегодня, 17:07)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Цитата: cska1971
Вот и молитесь, чтобы его капусту выращивать не отправили... )))))))

Капусты ему и с нефти не хило капает))А вот вам самим помолиться бы не мешало,чтобы Гинера за хобот не взяли,там уже не капуста будет,а пила Дружба))

Пальцы ему отрежут и всего делов smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#39  golden Axe   (Сегодня, 17:04)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Вот и молитесь, чтобы его капусту выращивать не отправили... )))))))

Капусты ему и с нефти не хило капает))А вот вам самим помолиться бы не мешало,чтобы Гинера за хобот не взяли,там уже не капуста будет,а пила Дружба или кайло))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#38  guns111  Выборг (Сегодня, 17:01)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Цитата: guns111
Манчестер били в финале суперкубка, до этого выиграли 2й по значимости евротрофей. В новейшей истории много раз становились чемпионами России.

Ну в говночашке вам равных нет,годами там сидите и будите сидеть,а вот про новейшую историю по подробней расскажи,а заодно скажи с какого года ты отсчёт ведешь? Много это сколько?Спартак 10ти кратный чемпион России,а зенит?Или опять будем оправдывать никчемность и писать про отсутствие конкуренции в 90х sweat_smile

Говночашка - это ваш копа дель соль и кубок России, который не всегда вам светит. Вы хотя бы из группы говночашки выйдите, а потом еблеты открывайте. Последнее место среди всякого шлака. В ЛЧ попасть не могут из года в год, в этом году снова пинка получили чмошники.
Цитата: Primus
про купленный Кубок УЕФА писдит

Ты факты приведи, апесдол)

Сибирячок,
golden Axe,
Primus,
С наступающим, свиноты!)
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#37  golden Axe   (Сегодня, 16:53)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Манчестер били в финале суперкубка, до этого выиграли 2й по значимости евротрофей. В новейшей истории много раз становились чемпионами России.

Ну в говночашке вам равных нет,годами там сидите и будите сидеть,а вот про новейшую историю по подробней расскажи,а заодно скажи с какого года ты отсчёт ведешь? Много это сколько?Спартак 10ти кратный чемпион России,а зенит?Или опять будем оправдывать никчемность и писать про отсутствие конкуренции в 90х sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#36  guns111  Выборг (Сегодня, 16:51)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Точно знаю, что самые тупые - это болотные обитатели.

Говорящий сибирский валенок. Ты тему разговора не уводи, а признай, что ваш федя бандит и качает народную нефть.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#35  Сибирячок   (Сегодня, 16:50)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: golden Axe
Цитата: guns111

Пусть не из наших недр ее черпает, а из своей задницы

Ваши только сопли в носу,для тех кто в танке,Спартак частный клуб.Говорю же в огороде у себя откроет))Ну давай попытайся оправдать никчемность зенита сидящего на гос шее и расскажи мне сказку про ресурсы и недра laughing

Манчестер били в финале суперкубка, до этого выиграли 2й по значимости евротрофей. В новейшей истории много раз становились чемпионами России.
Расскажи теперь про вашу копу де соль и нафталиновые победы)

Епать, ты баклан. Про нафталиновые победы заговорил, упырь? Давай вспомним , когда и сколько раз Синит был чемпионом и КОГДА и сколько Спартак. И где там нафталином воняет, голубой бакланчик?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#34  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:49)
  • -3
  •  (7)

guns111,
Но главные клоуны сейчас лидируют в чемпионате ,временно
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#33  cska1971  Москва (Сегодня, 16:49)
  • 0
  •  (8)

Цитата: golden Axe
Федун прямо в огороде


Вот и молитесь, чтобы его капусту выращивать не отправили... )))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#32  Egorysche   (Сегодня, 16:48)
  • -2
  •  (6)

Цитата: golden Axe
А Фернандес за сколько был куплен?Тогда значит можно было устраивать пир во время чумы?)Так бы и сказал что денег нет,а то начал тут вокруг епаного наводить,рентабельно не рентабельно,балалайка кудрявая...

1) Фернандеса покупали когда евро стоил около 38 рублей, соответственно 15 лямов евро это 570 лямов рублей на тот момент, если бы игрока покупали сейчас, то те же 15 лямов евро превратились бы в 1170 лямов рублей, нехилая такая разница, верно?
2) Фернандеса покупали, когда в российском чемпионате играли такие игроки как Халк, Витсель, Это'О, Данни и т.д., то есть уровень чемпионата был в разы выше
3) В то время финансовый фейр плей только начинал вводиться и из-за него ещё никого не наказывали, поэтому покупка таких дорогих игроков ничем не грозила.
4) кризиса и санкций не было, поэтому спонсорские контракты были огромными, да и клубы зарабатывали в разы больше
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#31  Сибирячок   (Сегодня, 16:48)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: golden Axe
Ресурсов нефти на наш век хватит

Пусть не из наших недр ее черпает, а из своей задницы

Слышь, ты, тупой баклан, а откуда черпает деньги Галицкий? От покупателей просрочки и денег ВТБ? Не? Точно знаю, что самые тупые - это болотные обитатели.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#30  guns111  Выборг (Сегодня, 16:46)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Цитата: guns111

Пусть не из наших недр ее черпает, а из своей задницы

Ваши только сопли в носу,для тех кто в танке,Спартак частный клуб.Говорю же в огороде у себя откроет))Ну давай попытайся оправдать никчемность зенита сидящего на гос шее и расскажи мне сказку про ресурсы и недра laughing

Манчестер били в финале суперкубка, до этого выиграли 2й по значимости евротрофей. В новейшей истории много раз становились чемпионами России.
Расскажи теперь про вашу копу де соль и нафталиновые победы)
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#29  Сибирячок   (Сегодня, 16:44)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Частные клубы лишь Краснодар и ЦСКА,

Ещё раз тебе напишу, что в ЦСКА государственных денег немеряно от спонсоров. И не ***, что это спонсоры. Это деньги Россетей и Аэрофлота. А Продажа Магнита государственному банку ВТБ, автоматически влила государственные деньги в ФК Краснодар.Кроме того, Галицкому там принадлежит только 90% акций и спонсоры тоже есть государственные.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#28  golden Axe   (Сегодня, 16:42)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111

Пусть не из наших недр ее черпает, а из своей задницы

Ваши только сопли в носу,для тех кто в танке,Спартак частный клуб.Говорю же в огороде у себя откроет))Ну давай попытайся оправдать никчемность зенита сидящего на гос шее и расскажи мне сказку про ресурсы и недра laughing
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#27  Сибирячок   (Сегодня, 16:38)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Сначала ты расскажи,

Пошёл ты навырезано-->вырезано со своим расскажи. Вякнул, но продолжаешь вертеть свой задницей по инфополю, дебил конченый. Ответь, в каком месте Спартак имеет государственные деньги. Ибо нехер вякать то, в чём ты ни ухом ни рылом, дебил опущенный.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#26  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 16:36)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Все его размышления подходят к тем ситуациям когда покупаешь непонятно кого, как Спартак покупал Промеса, как сам ЦСКА Витиньо! У нас прокатило получилось продать дороже да и сам игрок помог команде! У ЦСКА наоборот ничего не получилось...

В данной же ситуации я думаю коням надо искать все деньги которые есть и выкупать Влашича!!! Для них он уже стал ведущим игроком, одним из лучших если не лучший прямо сейчас в чемпионате, уже засветившийся в Европе!!! Если его отпустят, значит либо перестраивать схему либо опять искать такого же игрока и не факт что его найдут...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.