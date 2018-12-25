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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роман Бабаев: покупать игрока дороже 10 млн в наш чемпионат - это пир во время чумы
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном выкупе прав на полузащитника Николу Влашича, который играет за москвичей на правах аренды из английского "Эвертона".
"С руководством "Эвертона" общаемся неофициально. Для нас здесь крайне важна позиция самого Николы. А он недвусмысленно заявляет, что очень бы хотел остаться в ЦСКА. Несмотря на то, что, как я понимаю, на агентов уже выходили европейские клубы, готовые хоть сейчас заплатить "Эвертону" за хорвата кругленькую сумму.
Но у нас защищенная аренда - зимой его никто не может забрать. Безусловно, будем общаться, но тут, как говорится, бизнес есть бизнес. Англичан тоже можно понять. И если им поступит хорошее предложение, то почему они должны от него отказаться ради ЦСКА? Так что история непростая… Совершенно очевидно, что ЦСКА вряд ли потянет, те суммы, которые сейчас фигурируют в прессе относительно Влашича. Если я не ошибаюсь, "Эвертон" заплатил почти 11 миллионов за трансфер Влашича из "Хайдука". Им нужно хотя бы эти деньги отбить. К тому же к Николе сейчас такое пристальное внимание. Он действительно очень здорово играет.
Не думаю, что мы готовы потратить больше чем 11 миллионов евро. И здесь дело не только в финансовом положении. Просто мы много раз говорили о том, что приобретать в российский чемпионат футболистов, которые стоят свыше 10 миллионов евро, - сверхнерентабельно. Это априори очень сложно будет потом окупить. Здесь и стоимость телевизионных прав, и уровень экономики в стране… В общем, немножко будет напоминать пир во время чумы. А выкладывать в России за игрока свыше 15 миллионов - это уже на грани безумия с точки зрения бизнес-модели и здравого смысла", - цитирует Бабаева "СЭ".
"С руководством "Эвертона" общаемся неофициально. Для нас здесь крайне важна позиция самого Николы. А он недвусмысленно заявляет, что очень бы хотел остаться в ЦСКА. Несмотря на то, что, как я понимаю, на агентов уже выходили европейские клубы, готовые хоть сейчас заплатить "Эвертону" за хорвата кругленькую сумму.
Но у нас защищенная аренда - зимой его никто не может забрать. Безусловно, будем общаться, но тут, как говорится, бизнес есть бизнес. Англичан тоже можно понять. И если им поступит хорошее предложение, то почему они должны от него отказаться ради ЦСКА? Так что история непростая… Совершенно очевидно, что ЦСКА вряд ли потянет, те суммы, которые сейчас фигурируют в прессе относительно Влашича. Если я не ошибаюсь, "Эвертон" заплатил почти 11 миллионов за трансфер Влашича из "Хайдука". Им нужно хотя бы эти деньги отбить. К тому же к Николе сейчас такое пристальное внимание. Он действительно очень здорово играет.
Не думаю, что мы готовы потратить больше чем 11 миллионов евро. И здесь дело не только в финансовом положении. Просто мы много раз говорили о том, что приобретать в российский чемпионат футболистов, которые стоят свыше 10 миллионов евро, - сверхнерентабельно. Это априори очень сложно будет потом окупить. Здесь и стоимость телевизионных прав, и уровень экономики в стране… В общем, немножко будет напоминать пир во время чумы. А выкладывать в России за игрока свыше 15 миллионов - это уже на грани безумия с точки зрения бизнес-модели и здравого смысла", - цитирует Бабаева "СЭ".
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