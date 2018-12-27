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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Итоги года. Клубы, которые мы потеряли
В год чемпионата мира резко возросла смертность российских клубов. Вспомним тех, кого больше нет.
Еще до триумфального волгоградского финала "Тосно" начал прощаться с футболом. Нет, напрямую из руководителей клуба никто не говорил, что команда больше не жилец, что "Fort Group" наигралась и не собирается вкладывать в спорт. Но даже не намеки, а очевиднейшие вещи говорили о предстоящей кончине - ежедневные новости о растущих долгах, забастовки футболистов и непрекращающиеся обещания от владельцев. Хотя какие обещания? В феврале они ответственно заявили, что до конца сезона команда просуществует, а дальше - извините. Ведь в России не было случая, чтобы клуб высшего дивизиона снялся по ходу чемпионата. "Тосно" не стал нарушать эту псевдокрасивую статистику и на зубах дотащил свое тело до финиша.
А финиш получился по-настоящему киношным. Парни, которые забыли слово "премиальные", вышли на финал Кубка России, как на последний матч в карьере. Для игроков встреча была сродни кастингу, когда за 90 минут надо показать максимум своих скиллов. Поэтому и растащили летом "Тосно", как дешевые сувениры перед Новым годом. И даже тренер быстро нашел работу, да еще и с повышением. Поэтому обидно, что в Ленинградской области в клуб никто не поверил. Ни поддержка от самого Михаила Боярского, ни от губернатора, который сначала обещал финансовую помощь, а когда команда распалась, то переобулся и начал рассказывать о том, что она сдавала матчи (в России словам губернатора никто не верит, поэтому и эту информацию органы проверять не стали). Но "Тосно" останется в сердцах, хотя бы как поставщик в РПЛ Антона Заболотного. А уж потом как клуб, который вскрыл пробелы регламента, когда лига полмесяца придумывала, с кем чемпион должен сыграть за Суперкубок, если обладатель Кубка приказал долго жить.
Следом за "Тосно" с футболом простился "Амкар". Пермский клуб, как студент на экзамене, который боится первым идти отвечать, ждал официального прощального письма от спарринг-партнера по несчастью, а потом признался сам в своей финансовой несостоятельности. И вторая потеря, на удивление, перенеслась куда легче первой. "Амкар" задолго до лета 2018 года сотрясал информационные пространства своими могу/ не могу выступать. Все настолько привыкли к метаниям пермяков, что скроллинг футбольных новостей из Перми стал делом привычным. Но этой весной "Амкар" приготовил для болельщиков такое, что даже олды, видавшие в 90-е все, были, мягко говоря, удивлены. Начнем с того, что в начале 2017 года пермский клуб не ждал верстки областного бюджета из-за продажи Селихова и Джикии в московский "Спартак". Зима 2018 выдалась неурожайной, продать никого не удалось, а, значит, надо было зарабатывать самостоятельно. И тогда "Амкар" придумал классную схему - он предложил "Локомотиву", который летел к чемпионству, сыграть свой домашний матч у него в "Черкизово". Естественно, не бесплатно. И пошла торговля. "Амкар" выкатил прайс, "Локо" попытался сбить цену, потом сбил, и, в итоге, все остались довольны. Правда, надо признать, пермяки тот матч выиграли.
"Амкар", ровно как и "Тосно", обещал руководству РПЛ протянуть до весны - он это и сделал. Только зачем надо было выигрывать стыки? Почему бы не сняться перед ними и не впустить в чемпионат симпатичный "Тамбов" Андрея Талалаева? Для чего нужны были эти качели? Перед тем, как "Амкар" ушел на дно, из него, как это случается в российском футболе, побежали все неравнодушные к легким деньгам. Сначала исчез топ-менеджер Игорь Резвухин, которого связывают с Павлом Ляхом (это обвиняемый в пропаже финансов на реконструкции стадиона "Динамо", сообщал "Коммерсант"). Потом начал растворяться и Геннадий Шилов, по мнению телеграм-канала "Футляр от виолончели", получавший из областного бюджета немалые вливания, но успевавший их растратить по собственным предпочтениям. И все тихо-мирно переросло в возрождение пермской "Звезды", которая заявилась в ПФЛ. Правда, и ее от областного бюджета оттаскивать не стали...
Теперь на очереди "Анжи". Главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев, как год назад "Тосно" и "Амкар", говорит, что клуб доиграет до конца сезона точно. Только что это будет за команда, не знает сам коуч. Все идет к тому, что "Анжи" станет как "Томь 2.0", когда во второй части чемпионата на поле будут выходить парни из молодежного состава. И зачем такой дохлый в плане финансов клуб вообще допустили до сезона? У кого возникла идея возвращать клуб, который месяц назад вылетел?
А в ФНЛ дела еще хуже. "Томь", которая лидировала всю первую часть, столько же жаловалась на финансовые проблемы. Только лимит обращений сибиряков к Президенту давно исчерпан, и надежда осталась только на местных благотворителей. Еле-еле сводит концы с концами воронежский "Факел", который выжил исключительно благодаря губернаторским выборам в области. Лишний пиар за счет спасения единственной, от того и любимой, команды только принес дополнительные проценты. Другие амбиции изначально заявляла "Балтика". Собрав состав из опытных игроков, еще недавно выступавших в РПЛ, поставив во главе Валерия Непомнящего, калининградцы просто не вытянули это финансово. А тут еще на местный бюджет легла нагрузка в виде новой арены. Вовсе с ФНЛ попрощался астраханский "Волгарь", который лишился поддержки от "Газпрома". А миллиарды долгов "Кубани" так и канули в лету. Теперь на месте краснодарского клуба, который выходил в Лигу Европы, "Урожай", начавший свой путь с ПФЛ. Как-то даже стыдно вспоминать, что в ПФЛ зоны "Восток" всего лишь 6 команд - футбол за Уралом вообще что ли никого не интересует?
И все это есть наследие правления Виталия Мутко. Не чемпионат мира, не сборная образца лета 2018 года, а затянувшаяся деградация российского футбола. С бессмысленным лимитом, раздувающим зарплатные ведомости до размеров областных бюджетов; с бездарными управляющими кадрами, получающих доступ к этим бюджетам и прекращающим всякую работу; с прогнившей инвестиционной привлекательностью, когда даже сборная с трудом находит спонсора. Хочется, чтобы в 2019 году началось какое-то положительное движение, но пока только новости в черном цвете.
Фото: Sportbox, Р-Спорт
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Еще до триумфального волгоградского финала "Тосно" начал прощаться с футболом. Нет, напрямую из руководителей клуба никто не говорил, что команда больше не жилец, что "Fort Group" наигралась и не собирается вкладывать в спорт. Но даже не намеки, а очевиднейшие вещи говорили о предстоящей кончине - ежедневные новости о растущих долгах, забастовки футболистов и непрекращающиеся обещания от владельцев. Хотя какие обещания? В феврале они ответственно заявили, что до конца сезона команда просуществует, а дальше - извините. Ведь в России не было случая, чтобы клуб высшего дивизиона снялся по ходу чемпионата. "Тосно" не стал нарушать эту псевдокрасивую статистику и на зубах дотащил свое тело до финиша.
А финиш получился по-настоящему киношным. Парни, которые забыли слово "премиальные", вышли на финал Кубка России, как на последний матч в карьере. Для игроков встреча была сродни кастингу, когда за 90 минут надо показать максимум своих скиллов. Поэтому и растащили летом "Тосно", как дешевые сувениры перед Новым годом. И даже тренер быстро нашел работу, да еще и с повышением. Поэтому обидно, что в Ленинградской области в клуб никто не поверил. Ни поддержка от самого Михаила Боярского, ни от губернатора, который сначала обещал финансовую помощь, а когда команда распалась, то переобулся и начал рассказывать о том, что она сдавала матчи (в России словам губернатора никто не верит, поэтому и эту информацию органы проверять не стали). Но "Тосно" останется в сердцах, хотя бы как поставщик в РПЛ Антона Заболотного. А уж потом как клуб, который вскрыл пробелы регламента, когда лига полмесяца придумывала, с кем чемпион должен сыграть за Суперкубок, если обладатель Кубка приказал долго жить.
Следом за "Тосно" с футболом простился "Амкар". Пермский клуб, как студент на экзамене, который боится первым идти отвечать, ждал официального прощального письма от спарринг-партнера по несчастью, а потом признался сам в своей финансовой несостоятельности. И вторая потеря, на удивление, перенеслась куда легче первой. "Амкар" задолго до лета 2018 года сотрясал информационные пространства своими могу/ не могу выступать. Все настолько привыкли к метаниям пермяков, что скроллинг футбольных новостей из Перми стал делом привычным. Но этой весной "Амкар" приготовил для болельщиков такое, что даже олды, видавшие в 90-е все, были, мягко говоря, удивлены. Начнем с того, что в начале 2017 года пермский клуб не ждал верстки областного бюджета из-за продажи Селихова и Джикии в московский "Спартак". Зима 2018 выдалась неурожайной, продать никого не удалось, а, значит, надо было зарабатывать самостоятельно. И тогда "Амкар" придумал классную схему - он предложил "Локомотиву", который летел к чемпионству, сыграть свой домашний матч у него в "Черкизово". Естественно, не бесплатно. И пошла торговля. "Амкар" выкатил прайс, "Локо" попытался сбить цену, потом сбил, и, в итоге, все остались довольны. Правда, надо признать, пермяки тот матч выиграли.
"Амкар", ровно как и "Тосно", обещал руководству РПЛ протянуть до весны - он это и сделал. Только зачем надо было выигрывать стыки? Почему бы не сняться перед ними и не впустить в чемпионат симпатичный "Тамбов" Андрея Талалаева? Для чего нужны были эти качели? Перед тем, как "Амкар" ушел на дно, из него, как это случается в российском футболе, побежали все неравнодушные к легким деньгам. Сначала исчез топ-менеджер Игорь Резвухин, которого связывают с Павлом Ляхом (это обвиняемый в пропаже финансов на реконструкции стадиона "Динамо", сообщал "Коммерсант"). Потом начал растворяться и Геннадий Шилов, по мнению телеграм-канала "Футляр от виолончели", получавший из областного бюджета немалые вливания, но успевавший их растратить по собственным предпочтениям. И все тихо-мирно переросло в возрождение пермской "Звезды", которая заявилась в ПФЛ. Правда, и ее от областного бюджета оттаскивать не стали...
Теперь на очереди "Анжи". Главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев, как год назад "Тосно" и "Амкар", говорит, что клуб доиграет до конца сезона точно. Только что это будет за команда, не знает сам коуч. Все идет к тому, что "Анжи" станет как "Томь 2.0", когда во второй части чемпионата на поле будут выходить парни из молодежного состава. И зачем такой дохлый в плане финансов клуб вообще допустили до сезона? У кого возникла идея возвращать клуб, который месяц назад вылетел?
А в ФНЛ дела еще хуже. "Томь", которая лидировала всю первую часть, столько же жаловалась на финансовые проблемы. Только лимит обращений сибиряков к Президенту давно исчерпан, и надежда осталась только на местных благотворителей. Еле-еле сводит концы с концами воронежский "Факел", который выжил исключительно благодаря губернаторским выборам в области. Лишний пиар за счет спасения единственной, от того и любимой, команды только принес дополнительные проценты. Другие амбиции изначально заявляла "Балтика". Собрав состав из опытных игроков, еще недавно выступавших в РПЛ, поставив во главе Валерия Непомнящего, калининградцы просто не вытянули это финансово. А тут еще на местный бюджет легла нагрузка в виде новой арены. Вовсе с ФНЛ попрощался астраханский "Волгарь", который лишился поддержки от "Газпрома". А миллиарды долгов "Кубани" так и канули в лету. Теперь на месте краснодарского клуба, который выходил в Лигу Европы, "Урожай", начавший свой путь с ПФЛ. Как-то даже стыдно вспоминать, что в ПФЛ зоны "Восток" всего лишь 6 команд - футбол за Уралом вообще что ли никого не интересует?
И все это есть наследие правления Виталия Мутко. Не чемпионат мира, не сборная образца лета 2018 года, а затянувшаяся деградация российского футбола. С бессмысленным лимитом, раздувающим зарплатные ведомости до размеров областных бюджетов; с бездарными управляющими кадрами, получающих доступ к этим бюджетам и прекращающим всякую работу; с прогнившей инвестиционной привлекательностью, когда даже сборная с трудом находит спонсора. Хочется, чтобы в 2019 году началось какое-то положительное движение, но пока только новости в черном цвете.
Фото: Sportbox, Р-Спорт
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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