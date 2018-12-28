Недолго, но с пользой. Геркус скоро покинет пост генерального директора "Локомотива"

Человек, который пришёл на смену Смородской, вернул главного тренера в истории клуба и поругался с ним, а также наладил отношения с болельщиками, в скором времени покинет клуб. Подводим итоги.К Геркусу, когда он только начинал в "Локомотиве", публика относилась очень настороженно. Во-первых, смущало питерское прошлое (Геркус работал в "Зените" заместителем по стратегическому развитию), во-вторых, сказывался опыт взаимодействия со Смородской. После нескольких лет феерического треша (типа глушилок фанатских секторов) в хорошее было тяжеловато поверить.Но Геркус оказался неплохим вариантом для "Локо". И пусть он все-таки допускал ошибки, впечатление после себя оставил более положительное.При нём случилось первое с 2004 года чемпионство "Локомотива". Геркус приложил к этому руку: вернул Юрия Семина и подготовил удачные трансферы.Про возвращение Юрия Павловича говорили, что это всего лишь пиар-ход (для фанатов), и Геркус собирается уволить его при любом удобном случае и поставить более современного специалиста. Но даже после откровенно неудачной концовки чемпионата 2016/2017 (хотя "Локо" тогда взял кубок) Сёмину дали работать. К чему это привело вы в курсе.Сам Юрий Павлович не очень доволен Геркусом. В ходе чемпионского сезона доходило до пикировок в прессе: российский специалист даже как-то заговорил про пятую колонну внутри "Локо". Уже не так давно Сёмин пояснил в своей книге, что конфликт состоял в разных взглядах на тренерскую деятельность, а злился он так из-за того, что приходилось "преодолевать барьеры" и внутри клуба.Внезапно для многих на одной из ведущих ролей в клубе оказался немец Эрик Штоффельсхаус, о котором мы не очень-то и слышали ранее. Менеджер отвечал за кадровую политику "Локо". Новая трансферная система Геркуса выглядела своеобразно: согласно ей, тренера вообще не касались вопросы приобретения и продажи игроков, ему оставалось только тренировать.Это очень не понравилось Юрию Павловичу. Как и тактика Штоффельсхауса, когда-то работавшего в "Шальке", а теперь перенимающего в Москву всех бывших игроков немецкого клуба.Юрий Павлович может гневаться сколько угодно, у него есть на это законное право, но игроков ему привозили полезных. Например, Фарфан, насчет которого было столько шума: Сёмин не ожидал, что на завтраке увидит нового футболиста, тем более совершенно растренированного, но в чемпионский сезон Фарфан выстрелил и принес команде очень много пользы. Сюда нужно отнести и Хёведеса, и Крыховяка.Главная трансферная неудача Геркуса - Фёдор Смолов. Но тут важно понимать, насколько легко было ошибиться при подписании форварда даже при учете проваленного чемпионата мира.Фанатам Геркус не мешал. После дикости Смородской этого хватило, чтобы нового генерального директора стали если не любить, то хотя бы относиться нейтрально-положительно. Впрочем, моментами Геркус даже заступался за фанатов: например, запретил "спартаковцам" устраивать перфоманс в Черкизово, потому что на "Открытии" ультрас "Локо" сделать то же самое не позволили.На остальных, "обычных" болельщиков Геркус работал просто отлично. Устраивал перед матчами концерты (в Черкизово приезжали и Каста, и Дмитрий Маликов, и Владислав Самойлов, который пел в "Агате Кристи", и Нойз), организовал нормальную работу торговых точек на территории стадиона и вообще сделал арену лучше и красивее: на стадионе была проведена реконструкция, а территорию вокруг стильно разрисовал известный художник Покрась Лампас.На качественно иной уровень "Локомотив" в плане посещаемости так и не вышел. То ли не хватило времени, то ли русский футбол настолько никому не нужен. Даже без учета чемпионства и Лиги Чемпионов "Локомотив" собирал очень мало. А про игры главного футбольного турнира Европы даже не хочется говорить: 15 тысяч на матчах такого уровня это просто позор. Другой вопрос: что еще можно было предложить болельщикам? Геркус делал все возможное в данной ситуации.Частная история, но она имеет огромное значение для "Локо". Прямо сейчас Алексей Миранчук уже самый дорогой российский игрок премьер-лиги (за исключением Фернандеса, но он ведь русский только по паспорту), а его брат Антон торопливо его нагоняет. Был момент, когда оба футболиста собирались уходить из клуба, воспитавшего их, за более высокой зарплатой. Тогда было даже сказано, что, похоже, они действительно уйдут.Но Геркус каким-то образом договорился и сохранил обоих братьев в команде. Про их вклад в чемпионство и результативную пользу напоминать не будем: её все равно практически невозможно не заметить (даже учитывая не самый качественный в их исполнении текущий сезон).Москвичи зачем-то подписали Медведева из "Ростова", который сходу побил рекорд премьер-лиги. Молодой россиянин, безусловно, был и остаётся талантливым, но судить о его игре цифрами за дончан явно не стоит: там была своя специфика. С лавки Медведев так и не поднялся.Но интересное здесь в другом. Геркус говорил, что при подписании контракта со свободным агентом Медведевым заплатил около трёх миллионов евро. В то же самое время Медведев заявил, что получил существенно меньше. Так, например, этот момент прокомментировал агент Селюк:- Геркус, президент "Локомотива", сказал, что дал свободному игроку Медведеву 3 миллиона евро за подписание контракта. А Медведев говорит, что получил максимум сотку. Я вам скажу, положа руку на сердце: в Европе за такое бы посадили.Ситуацию замяли, но на определённые мысли произошедшее навело.Нельзя сказать, что правление Геркуса получилось однозначным: даже если особо не рыскать, в нём легко обнаруживается достаточно спорных моментов. Но из каждой такой ситуации Геркус выходил "в плюс". Мешал Сёмину? Во-первых, мы не знаем, как именно он мешал, может, излишне старомодному тренеру это было и нужно. Во-вторых, он сам поставил Сёмина, не уволил его - и домешался до чемпионства.Выстроил сомнительную систему и привёл человека, который якобы пропихивал только "своих"? Так и из этого "Локомотив" извлёк пользу. Не получилось организовать посещаемость? Но при этом намного улучшил отношения между болельщиками и клубом. Несмотря на некоторые неудачные трансферные решения, сохранил Миранчуков, привёз Фарфана и Крыховяка.Так что болельщикам "Локо" при здоровой критике стоит относиться к Геркусу с уважением. Он точно сделал "железнодорожников" лучше.Фото: РИА Новости/Александр Вильф // @fclokomotiv