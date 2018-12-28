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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Эрик Штоффельсхаус объявил о своем уходе с поста спортивного директора "Локомотива"
Эрик Штоффельсхаус сообщил, что покидает должность спортивного директора московского "Локомотива".
"После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни — поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности.
Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона — это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!" — написал Штоффельсхаус в своем инстаграме.
48-летний немецкий специалист занимал пост спортивного директора "Локо" с января 2017 года.
"После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни — поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности.
Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона — это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!" — написал Штоффельсхаус в своем инстаграме.
48-летний немецкий специалист занимал пост спортивного директора "Локо" с января 2017 года.
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