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Эрик Штоффельсхаус объявил о своем уходе с поста спортивного директора "Локомотива"

Эрик Штоффельсхаус сообщил, что покидает должность спортивного директора московского "Локомотива".

"После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни — поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности.

Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона — это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!" — написал Штоффельсхаус в своем инстаграме.

48-летний немецкий специалист занимал пост спортивного директора "Локо" с января 2017 года.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:35
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#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:00)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Цитата: Он_вам_не_димон
ну и прально, всякие варяги штоффельхаусы нам не нужны!)

Дурак.

еще изменится общественное мнение, надо только пу на 666й срок избрать)))


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:48)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Он_вам_не_димон
ну и прально, всякие варяги штоффельхаусы нам не нужны!)

Дурак.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:05)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну и прально, всякие варяги штоффельхаусы нам не нужны!)


--------------------
кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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